Proyecto Saguaro pone en riesgo al 39% de los mamíferos marinos del mundo: permite entrada de especies invasoras

Activistas por el medio ambiente hicieron un llamado a la atención en la crisis climática y el impacto del Proyecto Saguaro en el Golfo de California Foto: Jesús Tovar Sosa

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El tráfico de buques de gas natural licuado (GNL) proyectado en el Golfo de California incrementaría el riesgo de introducción de especies invasoras, revela un artículo titulado “Riesgo de especies invasoras por el tráfico de buques de GNL en el Golfo de California”, elaborado por Equial Routes, organización ambiental.

La exportación de GNL en las costas mexicanas aumentaría la presencia de embarcaciones y, con ello, las descargas de agua de lastre estarían fomentando la introducción de organismos foráneos capaces de establecerse y alterar el ecosistema del Golfo de California, reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, debido a que concentra el 39% de las especies de mamíferos marinos existentes a nivel global.

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¿Cómo los buques de GNL pueden introducir especies invasoras al Golfo de California?

El agua de lastre, empleada por los buques para que mantengan su estabilidad durante los trayectos, se carga y descarga en diferentes puertos, lo que facilita el traslado de organismos entre distintos ecosistemas.

“Organismos microscópicos productores de biopelícula, algas, balanos (percebes) y mejillones pueden adherirse y acumularse en los cascos, hélices, cajas de mar y otras superficies sumergidas de los buques”, señala el documento. Estos organismos pueden sobrevivir pese a los largos recorridos, adaptarse a nuevos hábitats y, una vez establecidos, ser difíciles de erradicar.

Un cable de fibra óptica submarino, cubierto de percebes y algas, emerge de las olas hacia la costa rocosa, con un buque en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto económico que representan las especies invasoras acuáticas que han generado en México, se estima entre 4 mil 160 millones de dólares entre 1992 y 2019, lo que representó 78% del total de daños económicos causados por todas las especies ajenas durante ese periodo de años.

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Especies invasoras amenazan seguridad alimentaria y economía de comunidades costeras

Los riesgos no solo afectan a los ecosistemas, sino también a la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, que podrían ver disminuida la disponibilidad de recursos pesqueros y estar expuestas a toxinas producidas por flora marina nociva.

Además, una vez que una especie se establece en un puerto o terminal, puede propagarse posteriormente por medios naturales y a través de otras embarcaciones, amplificando el impacto sobre toda la cuenca del Golfo de California.

Reecientemente realizaron el Festival Guardianes del Golfo, en el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de Mëxico (Nuestro Futuro )

De acuerdo con Nora Cabrera, directora de la organización ambiental Nuestro Futuro, el posible ingreso de especies invasoras, además de afectar a las ballenas y delfines, representa un riesgo debido a que el Golfo de California es su hábitat y el lugar donde consiguen su alimentación.

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Sin embargo, debido a que distintas especies marinas también coexisten en este ecosistema, según la activista, el problema también pone en riesgo la seguridad alimentaria de los animales, así como la economía.

Cierre del Estrecho de Ormuz: un ejemplo del riesgo de especies invasoras a nivel mundial

Equal Routes y Nuestro Futuro toman como antecedente de lo que puede suceder en el Golfo de California, el cierre del Estrecho de Ormuz, donde más de mil 500 buques varados han acumulado algas, balanos, tunicados y otros organismos. Expertos advierten que, al reanudar sus recorridos, podrían provocar una “superdifusión” de especies invasoras.

Las organizaciones alertan que el Golfo de California enfrenta un riesgo similar ante el aumento del tráfico de buques de GNL. La terminal Saguaro podría descargar hasta 30 mil millones de litros de agua de lastre al año si opera a máxima capacidad.

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Andrew Dumbrille, codirector de Equal Routes, señala que, una vez que las especies invasoras se trasladan mediante agua de lastre y bioincrustaciones, revertir sus efectos resulta inviable, por lo que las medidas preventivas deben aplicarse antes de la llegada de los buques.