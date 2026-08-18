Destituyeron al juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas en sus redes sociales

Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, fue destituido en el Consejo de la Magistratura

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Un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados removió este martes al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, por sus expresiones en redes sociales. Lo acusaron por antisemitismo a partir de una serie de posteos en su cuenta de X, donde profirió mensajes cargados de una discriminación sistemática al pueblo judío y al Estado de Israel, según determinó el jury.

La acusación contra el ahora exmagistrado fue impulsada por el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, integrantes del Consejo de la Magistratura.

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En su defensa, López había declarado que no actuó con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales contra los judíos. Habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión.

Luis Juez y Alberto Maques impulsaron la acusación en el juicio político contra el magistrado Alfredo López

Ángel Marcelo Bová, secretario general del Jurado, leyó el veredicto del juicio político, a partir del cual se concluyó que el magistrado “atropelló derechos elementales con persistencia y sistematicidad, reiterando insultos y términos peyorativos contra toda una comunidad” e incurrió en la causal de mal desempeño de sus funciones.

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Al juez López se lo juzgó por 15 posteos en su cuenta de X, que en su momento le valieron una ola de denuncias impulsadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

En el debate oral, el jury constató una “falta grave de ética, sustancial para el ejercicio de la judicatura”, además de “graves desórdenes de conducta”, una situación que “dinamitó la confianza de la ciudadanía en orden al mantenimiento de su actitud para administrar justicia de manera imparcial”, según se desprende del veredicto.

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El Jurado concluyó que los posteos de López “incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y, muy especialmente, a la discriminación”.

“Las manifestaciones de discursos de odio quedan excluidas de la protección que brinda el derecho a la libertad de expresión”, se resaltó además en otro pasaje de la sentencia.

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El Jurado lo conformaron el magistrado Marcelo Gastón Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal N° 25 de CABA; el camarista federal de San Martín Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada de la matrícula federal Ana Beatríz Fernández.

El Jurado de Enjuiciamiento que removió al magistrado Alfredo López

Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que pidió su juicio político, Alfredo López presentó su renuncia como juez, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó.

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Entre los posteos en cuestión hay una encuesta que difundió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

En otra publicación compartió una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, y se preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

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López insistió durante el juicio político en que sus “opiniones personales” fueron sobre “asuntos públicos”, y resaltó: “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”.

“Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”, expresó el magistrado durante su descargo.

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Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desestimó la postura de López y lo echó del Poder Judicial. Ahora el Consejo de la Magistratura deberá iniciar un concurso para cubrir la vacante que se producirá en los tribunales de Mar del Plata.