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Caso del cirujano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia, tiene un nuevo giro: tribunal ya expidió el fallo de segunda instancia sobre Daniel Sancho

La resolución ya está redactada y en trámite de envío al juzgado de Samui, que deberá convocar a las partes para la lectura pública y definir si cambia la condena, hay nuevo proceso o pena capital contra el español

La justicia tailandesa condenó a Daniel Sancho a pagar una indemnización de casi USD 130.000 a la familia de Edwin Arrieta con un interés anual del 5% - crédito Dr. Edwin Arrieta Arteaga/Facebook/Somkeat Ruksaman/EFE
El Tribunal de Apelaciones de Phuket ya redactó el fallo sobre Daniel Sancho por el homicidio de Edwin Arrieta en Tailandia - crédito Dr. Edwin Arrieta Arteaga/Facebook/Somkeat Ruksaman/EFE
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Las autoridades judiciales en Tailandia han dado un paso decisivo en el proceso que enfrenta a Daniel Sancho Bronchalo por el homicidio del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

La resolución del Tribunal de Apelaciones de Phuket, ya redactada y en curso de envío al tribunal de primera instancia, se convierte en el comienzo de la fase final del caso, en la que se conocerá si se modifica la pena de cadena perpetua, se ordena un nuevo juicio o se impone la pena capital contra el hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho.

En el expediente del tribunal, el avance quedó reflejado el 14 de agosto, confirmando que la sentencia se encuentra oficialmente en despacho. Sin embargo, la notificación formal aún no ha llegado al Tribunal Provincial de Samui, instancia encargada de fijar la fecha para la lectura pública del fallo, según información conocida por la agencia EFE.

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Este paso será determinante, pues solo entonces se sabrá si prosperaron las apelaciones tanto de la defensa como de la familia de la víctima, que persiguen objetivos opuestos ante el tribunal.

La lectura pública de la resolución dependerá de que el Tribunal Provincial de Samui reciba la notificación formal del fallo - crédito Somkeat Ruksaman/EFE
La lectura pública de la resolución dependerá de que el Tribunal Provincial de Samui reciba la notificación formal del fallo - crédito Somkeat Ruksaman/EFE

El proceso contra Sancho comenzó tras el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan. Según el fallo original, el tribunal consideró que el español actuó con premeditación, aunque la pena de muerte prevista en el Código Penal tailandés fue sustituida por cadena perpetua gracias a la confesión inicial del acusado. Posteriormente, Sancho cambió su versión y sostuvo que la muerte de Arrieta fue accidental durante una pelea.

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La defensa de Sancho presentó un recurso en marzo de 2025, solicitando la repetición del juicio y la admisión de nuevos testigos que apoyen la tesis del accidente. Por el contrario, la familia de Arrieta interpuso su recurso en diciembre de 2024, con el objetivo de que se eleve la condena a la pena capital, considerando la gravedad de los hechos y las pruebas aportadas.

La situación procesal de Daniel Sancho sigue sin cambios hasta que el tribunal de Samui reciba el fallo y cite públicamente a las partes. El español permanece recluido en la prisión de Surat Thani y, según el marco legal tailandés, el proceso puede llegar aún hasta el Tribunal Supremo antes de que la sentencia adquiera firmeza. Solo entonces podría abrirse la puerta para que la defensa solicite el traslado del condenado a España, de acuerdo con los convenios judiciales vigentes.

La defensa de Daniel Sancho pidió repetir el juicio y sumar testigos para sostener que la muerte de Edwin Arrieta fue accidental - crédito Europa Press
La defensa de Daniel Sancho pidió repetir el juicio y sumar testigos para sostener que la muerte de Edwin Arrieta fue accidental - crédito Europa Press

Entretanto, el entorno personal de Sancho también ha cobrado protagonismo recientemente. La abogada Carmen Balfagón explicó que las visitas en prisión son breves, de unos 20 minutos, y que incluso las llamadas han sido restringidas para la familia.

Daniel necesita el apoyo familiar, pero no sé si se puede pedir que sus padres estén unidos después de lo ocurrido”, manifestó la letrada a medios nacionales, mientras denunció presuntas precariedades en la reclusión del español.

“Desgraciadamente para Daniel, los encuentros duran unos 20 minutos. Los amigos no hablan con él habitualmente. Solo uno habló con él por videollamada. A nosotros nos han restringido hasta las llamadas con Daniel”, señaló la abogada.

Caso Daniel Sancho
La familia de Edwin Arrieta apeló para reclamar la pena de muerte y su portavoz afirmó que no existe ninguna prueba de inocencia - crédito Redes Sociales

Por su parte, Juan Gonzalo Ospina, portavoz jurídico de la familia Arrieta, descartó la existencia de pruebas que respalden la inocencia del acusado. “No existe ni una sola prueba que avale su inocencia”, sostuvo ante los medios, reafirmando la postura de la familia en favor de una condena más severa.

Mientras tanto, la atención mediática se mantiene sobre el desenlace de este proceso, en el que convergen intereses judiciales y personales. El caso se encuentra a la espera de la lectura pública del fallo, que será determinante para el futuro judicial de Daniel Sancho en Tailandia.

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