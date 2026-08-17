La revelación del sexo de un bebé conmueve en un hospital de campaña en Pereira, tras terremoto: “y la algería invadió la carpa”

El video muestra una revelación de género en un hospital de campaña en Pereira. Una profesional médica realiza un ultrasonido a una mujer embarazada. La escena se desarrolla en una tienda de campaña, parte de una instalación médica temporal establecida tras un terremoto - crédito salobstetra/IG

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En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Pereira y otras ciudades de Colombia, un instante de alegría logró abrirse paso en el hospital de campaña instalado en la zona afectada.

El nacimiento de este momento especial quedó plasmado en un video difundido por Salomé Hinojosa, ginecóloga obstetra, quien se sumó al equipo médico voluntario para atender a mujeres embarazadas.

“Haces revelación niño o niña en el hospital de campaña tras terremoto en Pereira y la alegría invade esa carpa”, escribió Hinojosa al publicar las imágenes en sus redes sociales.

Durante la grabación, una madre explica que si su bebé es niña se llamará Antonella, pero si es niño, llevará el nombre de Esteban. La médica le comunica entonces el resultado: “Es Esteban”.

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La ginecobstetra Salomé Hinojosa impulsó la jornada para embarazadas afectadas por el terremoto y evalúa extender la atención por la respuesta a la convocatoria - crédito Captura video

El anuncio provocó aplausos y abrazos entre quienes se encontraban en la carpa, generando un respiro de esperanza en medio de la preocupación que atraviesan los habitantes de la ciudad.

En el hospital de campaña de Pereira, la labor médica no se detuvo tras el sismo. Un equipo de especialistas —entre quienes se encontraba Hinojosa— realizó ecografías obstétricas y brindó seguimiento a las gestaciones de mujeres desplazadas. Estas acciones buscaron asegurar la atención prenatal en condiciones de emergencia y contribuir a la salud de madres y recién nacidos.

Los hospitales de campaña se habilitaron en Pereira y otras ciudades para asegurar la atención médica básica a los damnificados por el terremoto. Es así como el trabajo de los equipos de salud incluyó controles obstétricos, atención primaria y acompañamiento psicológico a la población vulnerable.

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La ginecóloga compartió que su participación fue también una forma de manejar el impacto emocional del desastre. “La verdad prefiero estar acá distraída viendo bebés y dando buenas noticias que estar en mi casa viendo videos del terremoto, acordándome de ese momento tan espantoso”, expresó Hinojosa, destacando la importancia de la acción y el servicio en situaciones traumáticas.

Una madre atendida en la emergencia supo en la carpa médica que espera a un niño y anunció que se llamará Esteban - crédito Captura de video

Las imágenes de la celebración se viralizaron rápidamente. Usuarios de redes sociales resaltaron el trabajo de los profesionales de la salud, calificando el momento como “la vida retoñando en medio de los escombros”. La publicación también atrajo mensajes de apoyo a la madre y deseos de conocer a Esteban cuando nazca.

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En palabras de Hinojosa, la experiencia en el hospital de campaña superó sus expectativas: “Quisiera haber llegado a todas las que fueron, pero me voy a casa sabiendo que llegué a más de las que podía. Gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa”.

La médica dedtacó que, pese a la magnitud del desastre, la colaboración entre voluntarios y el compromiso del personal sanitario permitieron ofrecer un acompañamiento esencial a las familias afectadas.

Iniciativa médica y experiencia personal

Al conversar con Noticias Caracol, la doctora Hinojosa relató que su propuesta surgió a partir de una vivencia propia, pues ella misma cursa un embarazo de seis meses. Tras el terremoto, su principal preocupación fue poder ingresar a su edificio para realizarse una ecografía y verificar la salud de su hijo. “Gestando, uno ve las pacientes diferente, me identifico en cada una de ellas”, compartió al explicar la empatía que la impulsó a organizar la atención especial.

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Salomé Hinojosa afirmó que el terremoto también afectó la infraestructura sanitaria privada y dejó a varios ginecólogos sin consultorio - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

La médica confesó: “Yo entiendo, porque estoy embarazada y uff, calma mucho ver al bebé bien, así sea verlo mover”. Esa experiencia personal la llevó a convocar, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp de médicos, a otras colegas para extender la atención a mujeres gestantes afectadas por la emergencia.

La jornada se desarrolló en el coliseo de Dosquebradas, donde participaron cerca de cinco ginecólogos. La convocatoria fue abierta a mujeres de distintas condiciones económicas, ante la dificultad de acceder a consultorios luego del desastre. La especialista explicó al medio mencionado: “Muchos de los ginecólogos que estamos, nos quedamos sin consultorio. Las sedes de Idime están destruidas”.

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Durante estos días, la continuidad de las jornadas médicas depende de la respuesta que siga recibiendo la iniciativa. La doctora Hinojosa indicó que evalúa mantener la atención por un día más, dada la demanda y la situación de vulnerabilidad en la que han quedado muchas mujeres y familias.