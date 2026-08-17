Investigan muerte de un hombre y una mujer en hotel de Nuevo León: él se habría arrojado del edificio, ella presentaba signos de violencia

La movilización comenzó aproximadamente a las 08:25 horas, después de que las autoridades recibieran el reporte de una persona que había caído desde una zona elevada del complejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La muerte de un hombre y el hallazgo de una mujer sin vida dentro de una habitación del Hotel Safi Metropolitan, en Nuevo León, provocaron una movilización de policías, rescatistas y personal forense durante la mañana del domingo 16 de agosto.

Los hechos ocurrieron en el complejo Metropolitan Center, localizado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el sector Valle Oriente del municipio de San Pedro Garza García.

Aunque los primeros reportes apuntan a que ambos fallecimientos podrían estar relacionados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León deberá establecer la secuencia de los acontecimientos, las causas de las dos muertes y las posibles responsabilidades. Hasta el momento, las versiones difundidas son de carácter preliminar.

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Hombre se habría arrojado desde uno de los pisos del hotel

La movilización comenzó aproximadamente a las 08:25 horas, después de que las autoridades recibieran el reporte de una persona que había caído desde una zona elevada del complejo.

El cuerpo del hombre quedó en el exterior del edificio, cerca del acceso al estacionamiento. Paramédicos que acudieron al lugar lo revisaron, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información difundida por N+, el fallecido presuntamente cayó desde un edificio situado sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Otros reportes señalan que habría corrido hacia una terraza y posteriormente se habría arrojado.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó de manera inicial que el hombre posiblemente atentó contra su vida. No obstante, aclaró que corresponderá a la autoridad investigadora determinar con precisión cómo ocurrió la caída.

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Medios locales indicaron que el hombre habría sido observado minutos antes con una conducta alterada dentro de las instalaciones. Personal de seguridad presuntamente intentó acercarse a él, pero no consiguió detenerlo antes de que llegara a una terraza.

Algunas publicaciones ubican el punto de la caída en el piso 15 del hotel, mientras otras versiones mencionan una altura distinta. La información tendrá que ser precisada mediante la inspección del inmueble, el análisis de las cámaras de seguridad y los dictámenes realizados por los peritos.

Encuentran a una mujer sin vida dentro de una habitación

Durante la revisión de las instalaciones, el personal del establecimiento y las autoridades localizaron a una mujer sin vida dentro de una habitación del Hotel Safi Metropolitan.

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Según los reportes disponibles, el cuerpo se encontraba en la habitación 803 y presentaba lesiones y aparentes signos de violencia. La causa del fallecimiento no ha sido informada oficialmente.

La posible relación entre las dos muertes surgió debido a que el hombre habría estado hospedado en la misma habitación. Sin embargo, este dato, así como la naturaleza de la relación entre ambos, forma parte de las indagatorias y deberá ser confirmado por la Fiscalía de Nuevo León.

Información publicada por Reporte Índigo sostiene que la principal hipótesis considera que el hombre pudo haber privado de la vida a la mujer antes de arrojarse. No obstante, la institución ministerial no había confirmado públicamente esa secuencia ni atribuido formalmente alguna responsabilidad.

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Tampoco se había establecido si la muerte de la mujer sería clasificada jurídicamente como feminicidio. En casos de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben aplicar los protocolos correspondientes y agotar las líneas de investigación antes de determinar la clasificación definitiva.

Fiscalía analiza cámaras y recaba testimonios

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ingresaron al hotel para procesar la habitación, buscar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo de la mujer.

En el exterior, policías municipales acordonaron el área donde quedó el hombre. Su cuerpo fue retirado aproximadamente a las 10:20 horas y trasladado al anfiteatro para la realización de la autopsia de ley.

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Entre las diligencias que permitirán esclarecer el caso se encuentran:

Revisión de las cámaras de videovigilancia del hotel y de Metropolitan Center.

Entrevistas con trabajadores, huéspedes y guardias de seguridad.

Análisis de los registros de ingreso y hospedaje.

Inspección pericial de la habitación 803.

Autopsias para determinar las causas y horarios aproximados de las muertes.

Pruebas genéticas, toxicológicas y de criminalística.

Reconstrucción de los movimientos de ambas personas dentro del inmueble.

Medios locales señalaron que el vínculo entre los dos fallecimientos se mantiene como una hipótesis. Por ello, no se ha establecido oficialmente que el hombre haya causado las lesiones que presentaba la mujer.

Identidades permanecen sujetas a confirmación oficial

Distintos medios difundieron posibles identidades, edades y lugares de origen de las personas fallecidas. Sin embargo, esos datos no han sido corroborados mediante un comunicado público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, por lo que deben considerarse preliminares.

También existen diferencias entre las versiones periodísticas respecto de la edad del hombre, la altura desde la que habría caído y algunas lesiones encontradas. Estas discrepancias deberán resolverse con los resultados forenses y la información oficial.

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Después de que concluyeron las primeras diligencias en el exterior, las autoridades retiraron parte del acordonamiento. El hotel y el complejo comercial continuaron operando mediante accesos alternos, mientras la habitación relacionada con la investigación permaneció restringida.

La Fiscalía de Nuevo León será la encargada de determinar si las dos muertes están directamente relacionadas, esclarecer qué sucedió dentro del cuarto y establecer si existió la comisión de algún delito.