Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en EE. UU.: “Ha llegado el beneplácito”

El anuncio de María Consuelo Araújo como nueva diplomática en Estados Unidos se dio en la cuenta oficial de X de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS/CCI

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en su cuenta oficial de X que María Consuelo Araújo Castro asumirá el cargo de embajadora de Colombia en Estados Unidos.

“Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

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