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Engañaron a rescatistas que buscaban víctimas del terremoto en Pereira: en lugar de hallar sobrevivientes recuperaron una caja fuerte

El ciudadano Kevin Bedoya Gómez compartió la reflexión en medio de la impotencia por todo el tiempo que perdió junto a varios voluntarios

El joven pidió verificar que sí sean búsquedas de personas en pro de no perder tiempo y energía valiosa durante las labores de rescate - crédito @kevin_bgomez/IG

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Voluntarios y organismos de socorro en Pereira denunciaron a través de redes sociales el presunto uso de falsas alertas sobre personas atrapadas entre los escombros, con el objetivo de recuperar una caja registradora tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a la ciudad el lunes 10 de agosto de 2026.

La indignación de los equipos de emergencia se hizo visible en un video publicado por el usuario Kevin Bedoya Gómez, que relató lo ocurrido durante una de las intervenciones recientes en locales comerciales afectados.

Según el testimonio del ciudadano, los rescatistas acudieron al llamado de auxilio ante la supuesta presencia de personas atrapadas bajo los escombros.

Sin embargo, al llegar al sitio y tras remover parte de las ruinas, descubrieron que el objetivo real era recuperar una caja registradora entre los restos de los comercios.

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“Nos mintieron que estaban encontrando cuerpos, y mentiras, que lo que estaban era encontrando una caja registradora”, expresó el voluntario en la grabación.

En el mismo video, se observa el malestar de los equipos de emergencia por la utilización de maquinaria pesada, como una retroexcavadora, durante el operativo.

Bedoya Gómez cuestionó que se destinen recursos del municipio para este tipo de maniobras en situaciones donde no hay riesgo para la vida humana.

“Da rabia que utilicen la ayuda de corazón, de verdad, del municipio, de la retroexcavadora. ¿Usted sabe cuánto cuesta una retro para el municipio?”, expresó el voluntario, puntualizó el valor del tiempo y los recursos que se desvían de las labores prioritarias de búsqueda y rescate.

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El episodio recalcó la necesidad de verificar la información antes de movilizar personal, maquinaria y esfuerzos en medio de la emergencia.

De acuerdo con el relato de los voluntarios y bomberos presentes, los responsables del establecimiento aseguraron luego que nunca confirmaron la presencia de personas atrapadas, aunque la versión fue cuestionada por los equipos de emergencia, quienes insistieron que, de haber tenido la información correcta desde el principio, no habrían concentrado sus esfuerzos en ese punto.

La situación generó un debate sobre la responsabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos y voluntarios en casos de como catástrofes, así como comentarios cargados de críticas hacia quienes jugaron con el tiempo y la energía de los ciudadanos.

Los equipos de rescate recordaron que la prioridad debe ser siempre la búsqueda y salvamento de vidas humanas, y en especial cuando las labores continúan en otros sectores de la ciudad donde aún se reportan personas desaparecidas o atrapadas.

Bedoya Gómez hizo un llamado a la comunidad y a quienes participan en las labores de ayuda en Pereira para que verifiquen la veracidad de los reportes antes de solicitar la presencia de equipos de emergencia.

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