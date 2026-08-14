Los niños de Uganda Nansana Dance Kids quieren viajar a Guatemala, tras video de Bernardo Arévalo

Nansana Dance Kids pidió viajar a Guatemala para celebrar la independencia junto al presidente Bernardo Arévalo.

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El viral grupo de bailarines de Uganda Nansana Dance Kids quiere viajar a Guatemala para celebrar la fiesta de independencia junto al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.

La petición se hizo a través de un video que publicaron en su cuenta oficial de TikTok. En donde el grupo de bailarines sostiene varias banderas de Guatemala y le envían un mensaje directo al mandatario guatemalteco.

“Hola su excelencia Bernardo Arévalo de León estamos aquí para agradecerte por apreciar nuestro trabajo, que hemos realizado para Guatemala y los chapines”, indicaron.

Luego le piden que a través del director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, les ayuden a visitar Guatemala para celebrar, junto con los ‘chapines’ los 205 años de la Independencia Patria que se conmemora el próximo 15 de septiembre.

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“Queremos mostrar más sobre Guatemala al mundo entero a través del turismo, la cultura y muchas otras maneras. Estaremos muy agradecidos por esta oportunidad”, manifestaron.

El grupo de niños y adolescentes de Uganda, Nansana Dance Kids, envía un mensaje al presidente Bernardo Arévalo para que los invite a visitar Guatemala.

El mensaje de Arévalo

La petición del grupo Nansana Dance Kids surgió luego de que el Presidente guatemalteco publicara un video en sus redes sociales agradeciendo a los niños y adolescentes una publicación en la que resaltaban los sonidos de la marimba.

En el agradecimiento, Arévalo demostró sus habilidades para tocar las ‘teclas morenas’ y envió sus saludos a los jóvenes. “Desde Guatemala hasta Uganda, saludos para Nansana Dance Kids”, manifestó en inglés.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, envía un saludo al grupo musical a Nansana Dance Kids, mencionando que es "Desde Guatemala hasta Uganda".

El reconocimiento surgió después de que el grupo publicara varios videos relacionados con Guatemala. En uno de ellos interpretaron y simularon tocar el instrumento guatemalteco fabricado con cartón con el tema “El valle de la Ermita”, de la marimba Shigualita, el cual es uno de los más emblemáticos y rítmicos del país.

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Las publicaciones se viralizaron, algunas alcanzaron más de 1.6 millones de audiencias, pero ninguna bajó de 300 mil vistas. En cada una con menciones directas a Guatemala.

Hasta que finalmente el presidente Arévalo les respondió y luego ellos realizaron la petición para visitar el país y promoverlo en sus redes sociales, con el fin de atraer el turismo.

Los Nansana Dance Kids

Originarios del distrito de Wakiso en Uganda, los Nansana Dance Kids son un grupo infantil de baile urbano que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Integrados por talentosos niños y niñas que crecieron en contextos de extrema vulnerabilidad, esta agrupación encontró en la danza callejera un vehículo de expresión, alegría y transformación social.

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El grupo de niños Nansana Dance Kids interpreta el tema “El valle de la Ermita”, de la marimba Shigualita de Guatemala.

Su propuesta artística combina una energía desbordante con una técnica impecable y una sincronización perfecta, fusionando ritmos tradicionales africanos con coreografías de hip-hop y tendencias virales contemporáneas.

El salto a la fama mundial de los Nansana Dance Kids ocurrió gracias a las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok e Instagram. Durante los últimos años, sus videos caseros ensayando en patios de tierra y calles de su comunidad comenzaron a acumular millones de reproducciones.

Su carisma arrollador y sus contagiosas sonrisas trascendieron las pantallas, atrayendo la atención de celebridades internacionales y artistas de talla mundial que compartieron su contenido.

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