Cruz Roja aclaró qué donaciones necesitan las víctimas del terremoto y qué no: kits de hábitat

La Cruz Roja recomendó qué donar a las víctimas de terremoto de 7,4 en Colombia: elementos de higiene y alimentación - crédito Cruz Roja/Europa Press

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El 10 de agosto de 2026, se registró un terremoto de 7,4 en Colombia, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, y dejó a su paso derrumbes y daños estructurales en las ciudades de Cali, Pereira y Manizales. De acuerdo con datos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se han registrado 285 fallecidos, 3.975 heridos y 379 desaparecidos.

Frente al evento sísmico, la Cruz Roja activó una campaña de donaciones para atender a las comunidades damnificadas y pidió, además de alimentos, elementos de alojamiento temporal e higiene personal. El jefe de Alianzas de la organización en Bogotá, Sergio Rojas, detalló que las ayudas deben ser nuevas y que se requieren voluntarios para clasificar y trasladar los aportes.

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Según Rojas, han sido despachados más de 280 toneladas de kits y suministros con destino a Buenaventura, Cali, Quibdó y Pereira. El funcionario explicó en entrevista a Blu Radio que los envíos incluyen elementos de hábitat, higiene y alimentación.

Sergio Rojas, jefe de Alianzas de la red humanitaria en Bogotá, detalló que las ayudas deben ser nuevas y que se requieren voluntarios para clasificar y trasladar los aportes- crédito Alcaldía de Cali

Entre los artículos prioritarios mencionó los kits de hábitat: colchonetas, frazadas, cobijas y sábanas, además de productos de higiene como cepillos y crema dental, desodorantes, pañitos húmedos, máquinas de afeitar, pañales y toallas higiénicas. “Tras este sismo ocurrido pues en varias poblaciones de Colombia y los barrios afectados, hicimos y lanzamos esta campaña de donaciones en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá”, afirmó en el diálogo.

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Las donaciones físicas pueden entregarse en la sede de la Cruz Roja en la carrera 24 con 73, en el barrio San Felipe, y en un punto habilitado en el estadio El Campín, que funciona 24 horas, de acuerdo con el entrevistado. Rojas indicó que la sede de la carrera 24 recibe aportes hasta entre las 9:00 p.m. y 10:00 p.m.

La red humanitaria pidió no entregar ropa usada ni medicamentos, y solicitó materiales de embalaje: cajas de cartón resistentes, marcadores y bolsas transparentes de alta resistencia para armar kits de 13 a 14 kilos. También habilitó el registro de voluntarios mediante un código QR disponible en sus canales oficiales y recibe aportes económicos desde $10.000 a través de su página web, dijo Rojas.

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Los centros de acopio se habilitaron para recibir elementos como agua, tapabocas, guantes, alimentos no perecederos, colchonetas, entre otros elementos.

Lo que puedes donar

Elementos básicos

Agua potable embotellada.

Cobijas.

Sabanas.

Mantas.

Almohadas.

Colchonetas.

Toldillos.

Alimentos no perecederos

Arroz.

Aceite.

Pastas.

Enlatados abre fácil.

Granos como fríjol y lentejas.

Harina.

Panela.

Leche en polvo.

Suministros de primeros auxilios

Tapabocas.

Gasas estériles.

Alcohol.

Guantes quirúrgicos y de látex.

Artículos de higiene personal

Jabón de baño y ropa.

Shampoo.

Crema y cepillos dentales.

Toallas higiénicas.

Papel higiénico.

Pañales para niños y adultos.

Toallitas húmedas.

Crema antipañalitis.

Biberones.

Protector solar.

Máquinas de afeitar.

Lo que no debes donar

Alimentos perecederos.

Alimentos destapados o comenzados.

No donar agua que en sus empaques registre abolladuras o golpes, filtraciones o colores o texturas extrañas.

Medicamentos que se encuentren iniciados o con fecha próxima a vencimiento.

Ropa usada: Según la norma internacional no se recibe. En su lugar, se sugiere donar ropa nueva o en muy buen estado.

Ropa interior usada: Si se va a donar ropa debe ser nueva.

Lugares oficiales para donar insumos y dinero tras el terremoto de 7,4

Lugares oficiales para donar insumos y dinero tras el terremoto de 7,4 - cr+edito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, autoridades y organizaciones humanitarias habilitaron centros de acopio y canales para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas.

El Banco de Alimentos de Bogotá pidió “apoyar a las familias y comunidades afectadas” en el departamento de Chocó y explicó que los recursos se canalizarán a través de los bancos regionales. Para aportes en efectivo informó la llave Bre-B 0091677852 y, para donaciones presenciales, la dirección calle 19 A # 32-50, en Bogotá, además de su sitio www.bancodealimentos.org.co.

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La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) activó un corredor humanitario para trasladar alimentos y artículos esenciales a las comunidades afectadas y recibe aportes económicos con NIT 900326456-1 y la llave Bre-B 0090989753. También indicó que recibe donaciones como alimentos no perecederos, productos de higiene, kits escolares, comida para mascotas, artículos para niños, colchonetas y mantas.

Para donaciones de gran volumen, Abaco habilitó la línea WhatsApp 3132457978 y los contactos Laura Bejarano (3176370097) e Ingrid Brown (3118991062). Para donaciones en dinero, informó la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340 y la cuenta corriente 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - ABACO.

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, autoridades y organizaciones humanitarias habilitaron centros de acopio y canales para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la capital del país, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, divulgó puntos oficiales de acopio junto con la Cruz Roja. “A partir de hoy, estos serán los cuatro puntos de acopio en los que la Alcaldía de Bogotá estará recibiendo donaciones”, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán en redes sociales.

Los puntos informados incluyen: Avenida Carrera 68 # 31-41 sur (Samu Sur); Samu Norte (Calle 134 - Carrera 7b bis # 132-32); Avenida la Esmeralda # 63-81 (Centro de Salvamento Acuático); Carrera 24 # 73-38 (sede administrativa); Diagonal 79B # 62-53 (bodega de la Cruz Roja); Palacio de los Deportes (Calle 63 # 59 A -06); Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 # 22-61); Usaquén (calle 161A # 7F-55) y centro comercial Unicentro (carrera 15 # 124-30).

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