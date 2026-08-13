Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión: fenómeno creció 155% en Oaxaca

El fiscal del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, alertó porque el reclutamiento se realiza en mayor medida a través de redes sociales o videojuegos. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

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Las autoridades de Oaxaca detectaron un incremento en el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales para involucrarlos en esquemas de narcomenudeo y delincuencia organizada. En el último año, las detenciones de adolescentes relacionados con este fenómeno creció un 155% en la entidad.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, advirtió que han podido identificar que 7 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 14 años de edad que son reclutados por el narco terminan muertos, en prisión o con alguna discapacidad derivada de agresiones antes de cumplir seis años en sus filas.

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Rodríguez Alamilla aclaró que esta estadística no busca criminalizar a los adolescentes, sino visibilizar la dimensión del problema para poder inhibirlo. “Es más bien una voz que estamos buscando alzar porque creemos que se puede inhibir este tipo de circunstancias”.

Los datos, obtenidos a partir de las detenciones, refieren que las víctimas de reclutamiento son personas de entre 12 y 22 años de edad, aunque el segmento que más preocupa a las autoridades es el de 12 a 18.

La mayoría de los reclutados son hombres: el 13% trabajaba como mototaxista

Foto: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía detectó que el 90% de los adolescentes reclutados son hombres, de los cuales el 51% no tenía empleo al momento de ser cooptado; sin embargo, uno de los puntos más alarmantes para las autoridades es que el 13% se desempeñaba como mototaxista.

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Además, identificaron que el 11% eran estudiantes al momento de su detención, mientras que el restante 13% tenía otro tipo de empleo. Respecto a la escolaridad predominante se trata de la educación básica, equivalente a secundaria debido a su edad.

El fiscal subrayó que el dato del desempleo es “muy revelador”, pues muestra la vulnerabilidad económica como uno de los factores que facilita el enganche por parte de las organizaciones criminales.

Cuatro zonas con mayor incidencia de reclutamiento de menores

Foto: Fiscalía de Oaxac

Las detenciones de adolescentes reclutados ha permitido a las autoridades identificar las cuatro zonas principales en las que se realiza el reclutamiento por parte del narco:

Valles Centrales: los municipios con más casos son Oaxaca de Juárez, Juxtlahuaca, Tlacolula, Zimatlán de Álvarez y Ejutla de Crespo.

Istmo de Tehuantepec: Juchitán, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.

En la Costa: Pinotepa Nacional, San Pedro Mixtepec, Ecotepec y Santa María Huatulco.

Sierra Sur: Miahuatlán de Porfirio Díaz.

El método utilizado para el reclutamiento: del conocido a las plataformas digitales

Se muestran diapositivas que detallan cómo perfiles atractivos y la narcocultura se utilizan para el reclutamiento en redes sociales. El método del utiliza la infiltración de mensajes en comentarios y la posterior migración a plataformas de comunicación directa como WhatsApp o juegos en línea, así como la normalización del lenguaje belicista y el uso de corridos bélicos. Video: Captura de pantalla / Fiscalía de Oaxaca

El fiscal describió tres vías principales de captación. La primera, y más tradicional, es el contacto directo a través de un conocido que va acercando al adolescente al grupo delincuencial de manera gradual. La segunda consiste en ofrecer droga de forma gratuita, lo que genera dependencia y deriva en la incorporación del joven no solo como consumidor, sino como distribuidor.

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La tercera vía, y la que han detectado como la de mayor crecimiento, es la captación a través de entornos digitales. TikTok, Facebook e Instagram son las plataformas donde el proceso comienza con la difusión de videos con referencias a la narcocultura que, en la sección de comentarios, contienen mensajes de enganche como: “Raza, ocupo gente para tema de Zacatecas.”

Una vez que se responde a ese comentario, los reclutadores piden al adolescente que continúe la conversación en otra plataforma de mensajería directa, como WhatsApp o Signal. También se ha detectado el uso de videojuegos en línea como Free Fire y Roblox para establecer ese contacto privado inicial.

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“Hay que poner mucha atención en ese mundo digital en todos los sentidos, porque es todo un área de oportunidad, sobre todo para las nuevas generaciones que nacieron en ese mundo digital, de poderse inmiscuir en actividades delictivas sin que a veces los propios padres se den cuenta”, advirtió el fiscal.

Cinco adolescentes han sido rescatados en año y medio

(Crédito: UNICEF)

Rodríguez Alamilla detalló que en el último año y medio la Fiscalía del Estado rescató al menos 5 menores que fueron captados a través de plataformas digitales, aunque esa cifra no representa el total de casos, sino únicamente los que llegaron a la institución mediante denuncias.

Explicó que 2 de esos cinco menores ya estaban en tránsito hacia Jalisco, donde la Fiscalía presume que el grupo receptor era el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los otros 3 casos apuntaban hacia el Estado de México, aunque la identidad del grupo que generaba el enganche en esa entidad aún está en proceso de determinación.

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“Ellos generalmente empiezan como halcones, así se les conoce. Personas que avisan de esa circunstancia. Y de ahí empieza a haber una especie de escalamiento”, detalló respecto a las funciones que hacen los adolescentes al ser reclutados. A partir de esa función inicial, el joven puede ir escalando dentro de la jerarquía del grupo.

SEGOB afirmo que “cada día hay menos reclutamiento” de menores por el narco en el país

(Presidencia)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que el reclutamiento forzado de menores ha ido a la baja en el país, pero que aún hay casos en los que adolescentes caen en técnicas de captación por parte del crimen organizado.

Fue en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 14 de julio que la funcionaria aseguró que se realizan acciones preventivas del reclutamiento, los cuales se enfocan en las escuelas, las familias y respecto a la “información que vayan teniendo en el tema de las redes sociales”.

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Aunque no especificó la manera en que las familias y escuelas pueden prevenir la captación de menores de edad por parte del crimen organizado, dijo que se realizan acciones para atender el tema.

Los casos de reclutamiento por parte del narco también han sido identificados en el estado de Jalisco, donde el año pasado la Fiscalía informó que habían detectado casos de jóvenes con fichas de búsqueda que se encontraban en Sinaloa peleando en la guerrea de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México (Reuters)

Este lunes la presidenta Sheinbaum aseguró que muchas de las personas reportadas como desaparecidas “salen de manera voluntaria” de sus hogares o presuntamente están ligadas al crimen organizado; pero sostuvo que si las familias reportan la ausencia, en todos los casos se activa un mecanismo de búsqueda que tendría un resultado de localización en menos de 48 horas.

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“Muchos salen de manera voluntaria, pero la familia lo reporta como desaparecido y otras personas que presuntamente pudieron estar vinculadas con algún grupo delictivo. Y hoy tenemos a, pues más de la mitad de las personas que en menos de 48 horas son encontradas. Y se sigue de todas maneras todo el mecanismo establecido en la ley”, afirmó.

Mientras tanto, el fenómeno del reclutamiento de menores continúa presentándose en estados como Oaxaca, Jalisco o Sonora (en los meses más recientes y por denuncias de autoridades, familias o Comités Ciudadanos).