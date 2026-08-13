Del Mundial a la polémica en redes: quién es Valeria Marín y por qué es tendencia

La periodista deportiva generó polémica luego de su salida de TUDN. (IG Valeria Marín)

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En un ámbito tradicionalmente dominado por voces masculinas, Valeria Marín se ha consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes, respetadas y talentosas de la televisión deportiva en habla hispana, no obstante, su carrera se vio minimizada con una polémica que vincula a su compañero Marc Crosas y su esposo, Julián Gil.

Con una carrera caracterizada por la disciplina, el rigor informativo y un carisma natural frente a las cámaras, la comunicadora mexicana ha construido un camino impecable que abarca más de una década en las cadenas deportivas más importantes del continente.

Sin embargo, en días recientes, su nombre ha acaparado los titulares no solo por su destacada labor profesional, sino también por dar un giro crucial a su carrera al despedirse de la televisora que fue su casa durante siete años, silenciando con elegancia y contundencia las especulaciones sobre su vida matrimonial junto al actor y conductor Julián Gil.

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La periodista deportiva generó polémica luego de su salida de TUDN. (IG Valeria Marín)

¿Qué inició la polémica?

A mediados de agosto de 2026, el anuncio de la salida de Valeria de TUDN causó revuelo en el medio deportivo. Tras siete años de éxitos, la comunicadora tomó la decisión personal de cerrar su ciclo en la empresa. Pero, como suele ocurrir en la era de la inmediatez digital, surgieron rumores infundados que intentaron vincular su renuncia con supuestos problemas o una crisis matrimonial con Julián Gil debido al mensaje de despedida que le dedicó Crosas, exfutbolistas español y compañero en la televisora, en donde los comentarios hicieron énfasis en un supuesto romance fuera de las cámaras.

Fiel a su estilo sobrio, inteligente y transparente, Valeria no tardó en responder en redes sociales a las versiones que especulaban sobre su vida privada. Con humor e ironía, la periodista desmintió categóricamente cualquier conflicto con su esposo, aclarando que su salida respondió a una decisión estrictamente profesional y personal de buscar nuevos horizontes.

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“Confirmo, renuncié y hoy es mi último día. Ha sido un placer estos 7 años y lo mejor es que aquí conocí a mi hermoso esposo”, expresó Marín públicamente, dejando en claro que el agradecimiento por su etapa en la televisora es pleno y que su matrimonio atraviesa por su mejor momento.

A las palabras de la conductora se sumaron las muestras de afecto de sus colegas. Marc Crosas le dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que destacó la excelente dupla profesional que formaron, publicación a la que el propio Julián Gil reaccionó reafirmando el cariño y respeto entre todos los involucrados con un contundente: “La mejor mancuerna, carajo... Los quiero siempre juntos”.

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Marc Crosas dedicó un mensaje de despedida para Valeria Marín en el cual interactuó el esposo de la presentadora, Julián Gil. (Instagram: Mar Crosas)

¿Quién es Valeria Marín?

Nacida el 15 de septiembre de 1990 en la Ciudad de México, Valeria Marín descubrió su pasión por el deporte a muy temprana edad. Decidida a convertir su gusto en su profesión, se graduó en Periodismo y comenzó a labrar su camino desde las bases de la industria.

Sus primeros pasos en los medios de comunicación se dieron en el periodismo escrito, colaborando en el diario La Afición, donde desarrolló una aguda capacidad de análisis y una pluma ágil para la crónica deportiva. Su talento y soltura no pasaron desapercibidos, lo que rápidamente le abrió las puertas de la televisión abierta y restringida.

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Su gran salto a la proyección internacional ocurrió cuando se incorporó a las filas de Fox Sports México. En esta plataforma, Marín se transformó en una presencia habitual en los hogares de millones de aficionados.

A través de programas insignias como Agenda Fox Sports y Central Fox, demostró un dominio polifacético en la cobertura de disciplinas que van desde el fútbol nacional e internacional hasta el automovilismo, la NFL y la cobertura de magnos eventos multilaterales. Durante esta época, se ganó el respeto de colegas y audiencias por su estilo directo, su profesionalismo y su firme compromiso de ofrecer un periodismo libre de sensacionalismos.

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La periodista deportiva generó polémica luego de su salida de TUDN. (IG Valeria Marín)

La era TUDN y su consolidación profesional

En 2019, Valeria dio un paso determinante en su carrera al unirse a las filas de TUDN (la división deportiva de TelevisaUnivision). Durante siete años, la periodista se desempeñó como conductora estelar de diversos espacios informativos y de debate, participando en transmisiones de alto impacto global como Super Bowls, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Su estilo analítico, sumado a la gran complicidad en pantalla con compañeros de fórmula como el exfutbolista y analista Marc Crosas o referentes de la crónica deportiva como Antonio de Valdés, la situaron en la cima de la industria.

Los presentadores de la cadena televisiva estuvieron juntos en diversas coberturas. (IG Valeria Marín)

Su matrimonio con Julián Gil

El paso de Valeria Marín por TUDN no solo marcó un hito en su vida profesional, sino que transformó su ámbito personal de manera definitiva. Fue precisamente en los pasillos y foros de la televisora donde coincidió con el reconocido actor y presentador argentino-puertorriqueño Julián Gil, quien también colaboraba para la cadena en programas especiales.

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Lo que inició como una sólida amistad laboral pronto se transformó en una historia de amor que captó el cariño del público. La pareja hizo pública su relación en 2020 y, desde entonces, se convirtieron en uno de los matrimonios más queridos de la farándula y los medios. Durante la cobertura del Mundial de Qatar 2022, la pareja vivió uno de sus momentos más románticos cuando Gil le propuso matrimonio en el desierto qatarí.

Julián Gil y Valeria Marín conducen El Conquistador - Foto: TelevisaUnivision

Finalmente, el 29 de diciembre de 2024, Valeria Marín y Julián Gil unieron sus vidas en una emotiva e íntima ceremonia matrimonial celebrada en Puerto Rico, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Desde su enlace, ambos han mantenido una relación basada en la admiración mutua, la complicidad y el apoyo incondicional a sus respectivas carreras.

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