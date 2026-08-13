Promesas de miles de dólares llevaron a panameños a Ucrania: al llegar les quitaron pasaportes y teléfonos

Los repatriados aseguraron que permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en Ucrania y que no recibieron el dinero que les habían prometido. Captura de video

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Dos panameños que viajaron a Ucrania atraídos por ofertas económicas y la promesa de que no estarían obligados a combatir regresaron al país y relataron cómo las condiciones cambiaron una vez llegaron a territorio ucraniano.

Aseguran que les quitaron sus teléfonos y pasaportes, firmaron contratos que no pudieron leer y terminaron bajo presión para participar en misiones.

Los hombres ofrecieron su testimonio este miércoles 12 de agosto, en momentos en que Panamá investiga una presunta estructura dedicada a captar nacionales para trasladarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambos reconocieron que viajaron voluntariamente y sabían cuál era su destino, pero sostienen que las condiciones ofrecidas en Panamá no fueron las que encontraron al llegar.

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“Nos dijeron una cantidad de dinero sin misión y con misión era otra cantidad”, relató uno. Sin embargo, afirmó que una vez incorporados a la brigada debían ir a misiones “sí o sí”. La situación, agregó, comenzó a generar temor cuando observaron lo que ocurría con otros hombres enviados al frente: “el que iba, no salía”.

Los dos permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en Ucrania y aseguran que no recibieron ningún pago. “A nosotros no nos dieron ninguna cantidad de dinero. Cero”, sostuvo uno de ellos. Según la investigación del Ministerio Público, las ofertas para captar panameños podían alcanzar entre $3,000 y $9,000 mensuales, dependiendo de las funciones asignadas.

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Reclutados por redes sociales

Los testimonios coinciden con elementos que investiga la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Los contactos se producían principalmente mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, donde circulaban las propuestas. Uno de los repatriados advirtió que no existiría un solo captador y aseguró que varias personas estarían reclutando desde Panamá, incluso utilizando números telefónicos extranjeros.

Los testimonios señalan a TikTok, Instagram y WhatsApp como algunas de las plataformas utilizadas para contactar a interesados en viajar. REUTERS/Hollie Adams/Ilustración

La necesidad económica fue determinante para aceptar. Uno de los hombres explicó que tiene hijos pequeños y vio en la propuesta una oportunidad para obtener mayores ingresos sin exponerse directamente al combate. “Nosotros fuimos conscientes para dónde íbamos”, reconoció, aunque insistió en que “las situaciones en Ucrania cambiaron totalmente” respecto de lo ofrecido antes del viaje.

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Entre esas diferencias estuvo la retención de documentos. Los panameños aseguran que antes de partir les prometieron conservar sus pasaportes, teléfonos y comunicación con sus familias.

Al llegar, sostienen, ocurrió exactamente lo contrario. Uno de ellos todavía no había recuperado su pasaporte, documento en el que mantiene una visa estadounidense de turista que teme perder.

También denunciaron que el contrato estaba redactado completamente en ucraniano y no se les permitió traducirlo al español antes de firmarlo. “Nunca pudimos saber qué decía el contrato”, afirmó uno. Cuando posteriormente solicitaron abandonar la brigada, les habrían respondido que debían permanecer seis meses por el compromiso firmado.

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Los panameños incluso ofrecieron devolver el dinero utilizado para financiar su traslado, pero la propuesta fue rechazada. Para entonces, aseguran, habían comprendido el nivel de riesgo al que estaban expuestos. Uno de ellos contó que resultó afectado en el ojo izquierdo por la explosión de una granada de conmoción mientras permanecía en Ucrania.

El canciller Javier Martínez-Acha informó que unos 60 panameños podrían estar vinculados a las fuerzas rusas y otros 17 a las ucranianas, aunque advirtió que las cifras son estimaciones. Archivo

Una investigación en Panamá

El relato surge mientras el Ministerio Público investiga a Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, un panameño de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, a quien se le imputó el presunto delito de tráfico de personas. Un juez ordenó su detención provisional, mientras la Fiscalía profundiza las pesquisas sobre la captación y traslado de nacionales.

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Según la Fiscalía, tres víctimas identificaron a Ryfkogel como la persona que las habría reclutado y financiado parte de las gestiones necesarias para viajar. Las autoridades sostienen que los interesados eran contactados mediante redes sociales y luego trasladados a lugares en la capital panameña, mientras se gestionaban pasaportes y boletos para llegar a Ucrania.

La Fiscalía investiga una presunta estructura que ofrecía salarios de hasta $9,000 mensuales para captar personas y trasladarlas hacia Ucrania. - crédito Reuters

Ryfkogel ha negado ser reclutador y sostiene que únicamente ayudó a personas que se acercaron a él interesadas en viajar. La investigación, sin embargo, apunta a que más de 18 personas pudieron haber sido trasladadas mediante este esquema y que algunas encontraron condiciones distintas de las ofrecidas originalmente una vez llegaron al conflicto.

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El primer detenido en Panamá por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años residente en San Miguelito. Fue aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde, según la Fiscalía, mantenía en su poder los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia.

La investigación sostiene que las víctimas habían recibido ofertas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos por incorporarse al conflicto. Irwonds Brooks negó ser reclutador y aseguró que únicamente había prestado servicios de transporte, mientras señaló que los verdaderos responsables de la captación se encontrarían en Rusia.

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Un tribunal le imputó el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Efraín Alexis Ryfkogel Almengor permanece en detención provisional mientras es investigado por el presunto reclutamiento y traslado de panameños hacia Ucrania. Tomada de la PN

Uno de los repatriados recordó que, al llegar a una segunda casa donde fue alojado en Ucrania, encontró a otros cuatro panameños que habían llegado previamente. Actualmente desconoce cuál es su situación. Las gestiones realizadas con la Cancillería panameña y la representación diplomática que atiende Ucrania desde Polonia permitieron finalmente concretar su salida y regreso.

El canciller Javier Martínez-Acha informó que unos 60 panameños podrían estar o haber estado vinculados a las fuerzas rusas y otros 17 a las ucranianas, aunque aclaró que se trata de estimaciones. Panamá ha pedido a ambos países información sobre la ubicación y condición de sus nacionales, especialmente de quienes buscan terminar sus contratos.

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Para quienes ya regresaron, la advertencia es contundente. “Les sugiero que no caigan”, expresó uno de ellos al recordar la propuesta que lo llevó a abandonar Panamá buscando ingresos para su familia. Después de más de un mes en Ucrania, volvió sin el dinero prometido y tras comprobar, según su relato, que la oferta que parecía laboral podía terminar llevándolo directamente al frente de guerra.