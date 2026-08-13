Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO cómo va el encuentro de la selección mexicana femenil vs Eslovenia

La Selección Mexicana Femenil disputa su segundo encuentro del Campeonato Mundial de Flag Football frente a Eslovenia desde Dusseldorf, Alemania, donde buscará quedar entre los dos mejores equipos del torneo para conseguir su pase a Juegos Olímpicos.
Cómo llega Eslovenia
La Selección de Eslovenia viene de caer en su enfrentamiento contra Italia en lo que fue un juego sumamente cerrado, ya que apenas perdieron por la mínima diferencia con un resultado de 26-27.
México debuta con dos victorias en el Campeonato Mundial
Durante la madrugada, las selecciones mexicanas, tanto femenil como varonil, iniciaron su participación en el Campeonato Mundial de Flag Football con triunfos ante Alemania.
El equipo femenil se impuso con autoridad y venció 38-14 en su primer compromiso del torneo. Por su parte, la selección varonil vivió un encuentro más cerrado y disputado, pero logró quedarse con la victoria al superar a Alemania por marcador de 30-22.
Las selecciones mexicanas de Flag Football debutaron la madrugada de este jueves en el Campeonato Mundial, donde tanto el equipo varonil como el femenil consiguieron vencer a los representativos alemanes.