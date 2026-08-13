Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Delegación de Costa Rica combatirá incendios que ya arrasaron 4.1 millones de hectáreas en Canadá

Especialistas forestales costarricenses fueron escogidos tras un riguroso proceso y partieron para colaborar en las operaciones de emergencia en una de las temporadas más severas de incendios registradas en Canadá

Bomberos forestales y técnicos costarricenses colaborarán con autoridades canadienses en una de las temporadas más graves de incendios (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP, archivo)
Bomberos forestales y técnicos costarricenses colaborarán con autoridades canadienses en una de las temporadas más graves de incendios (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP, archivo)
Guardar

Un contingente de 102 especialistas costarricenses viajó a Canadá para apoyar en el control de los incendios forestales que afectan a la provincia de Columbia Británica, donde más de 4.1 millones de hectáreas han resultado dañadas desde el inicio de la temporada.

Las autoridades canadienses confirmaron que el país enfrenta actualmente más de 600 incendios activos, con más de un centenar fuera de control y con impacto directo en varias jurisdicciones.

El grupo costarricense, integrado por 100 bomberos forestales y tres técnicos especialistas, partió el día de ayer, 12 de agosto desde Costa Rica, en respuesta a una solicitud internacional ante la magnitud de la emergencia. Según informó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), este despliegue representa el sexto envío humanitario costarricense a Canadá desde 2023, sumando ya 542 colaboradores movilizados en ese periodo.

PUBLICIDAD

El equipo está conformado por 70 integrantes del SINAC y 33 funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes cumplieron con los requisitos y estándares exigidos por el gobierno canadiense. Entre los seleccionados, nueve mujeres bomberas forestales y dos brigadistas pertenecen a territorios indígenas, lo que aporta diversidad y experiencia adicional a la misión, según detalló el Cuerpo de Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica envía a 33 de sus funcionarios especializados en incendios forestales para colaborar con Canadá en la extinción de los siniestros que afectan al país norteamericano. La misión durará aproximadamente 25 días, demostrando la solidaridad y cooperación internacional.

Canadá asumirá todos los costos asociados al traslado, seguro internacional, equipamiento, alimentación y hospedaje del personal costarricense, eximiendo al país centroamericano de cualquier inversión logística directa.

Según información oficial, la colaboración entre ambos países se ha fortalecido durante los dos últimos años ante el incremento de la severidad y duración de los incendios en el hemisferio norte.

PUBLICIDAD

Emergencia en Columbia Británica

La crisis en la provincia de Columbia Británica se ha intensificado en las últimas semanas debido a condiciones climáticas extremas, como vientos intensos, sequías prolongadas y temperaturas elevadas. De acuerdo con The Canadian Press, el incendio denominado “Bald Range”, iniciado a principios de agosto, superó las 13,000 hectáreas (equivalentes a 136 km²) destruidas en pocas horas, lo que obligó a la declaración de estado de emergencia por parte de las autoridades.

Más de 20,000 personas han sido evacuadas en localidades como Summerland y zonas aledañas al lago Okanagan. Además, se ha confirmado una víctima mortal, una mujer de 80 años que falleció mientras intentaba abandonar su vivienda en Meadow Valley.

Las evacuaciones masivas, junto con el avance incontrolado de las llamas, han generado una crisis humanitaria y ambiental de gran magnitud, según reportes recogidos por CBC News.

Estos incendios obligaron a más de 20.000 personas a huir de las comunidades a lo largo del lago Okanagan, en el oeste de Canadá.

La temporada 2026 ha sido catalogada por medios como Global News como una de las más devastadoras en la historia reciente de Canadá, no solo por la superficie afectada, sino por el número de incendios simultáneamente activos y la dificultad para contenerlos. Más de 600 focos permanecen activos en todo el país, de los cuales más de 100 están completamente fuera de control, según datos oficiales.

Por lo que, la participación costarricense en la emergencia de Columbia Británica constituye un intercambio de conocimientos y habilidades que fortalece la capacidad de reacción ante desastres naturales. El retorno de la delegación permitirá incorporar nuevas estrategias y técnicas de control de incendios en el territorio nacional, según expresaron representantes del SINAC y del Cuerpo de Bomberos.

El despliegue de 102 especialistas costarricenses se extenderá aproximadamente por 25 días, periodo durante el cual colaborarán con equipos internacionales en la contención de los incendios. Las autoridades confían en que la ayuda contribuirá a mitigar el impacto ambiental y social de los siniestros.

Temas Relacionados

Costa RicaIncendiosIncendios forestalesMedio ambienteBrigadas forestales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Una conexión sin escalas funcionará una vez por semana durante todo el año entre La Aurora y Toronto Pearson, y convertirá a esa urbe en la segunda ruta permanente del país con Canadá

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Jóvenes de Costa Rica destinan menos del 10% de sus ingresos al ahorro y especialistas piden fortalecer la educación financiera

La falta de hábitos financieros desde edades tempranas puede aumentar el riesgo de endeudamiento y dificultar la planificación económica durante los primeros años de vida laboral.

Jóvenes de Costa Rica destinan menos del 10% de sus ingresos al ahorro y especialistas piden fortalecer la educación financiera

Nacatamales para no olvidar: la receta que une a una familia nicaragüense en Costa Rica

El aroma de los nacatamales conecta a Carlos Iván Torrez González y a su madre, Reyna González Sandoval, con su pasado en Juigalpa, Nicaragua. En Costa Rica, esa receta se transformó en un refugio de identidad y en el sustento de una familia que nunca dejó atrás sus raíces

Nacatamales para no olvidar: la receta que une a una familia nicaragüense en Costa Rica

“Muchas gracias al presidente Bukele”: Alcalde de Cali agradece la ayuda humanitaria enviada por El Salvador

Santiago de Cali recibió el segundo cargamento de ayuda humanitaria procedente de El Salvador para responder a la crisis provocada por el reciente terremoto. Al encabezar la recepción de las 50 toneladas de insumos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

“Muchas gracias al presidente Bukele”: Alcalde de Cali agradece la ayuda humanitaria enviada por El Salvador

República Dominicana inicia programa para detectar el cáncer cervicouterino con apoyo internacional

El proyecto introduce el tamizaje de alta precisión en Elías Piña y Dajabón como parte de una estrategia para ampliar la prevención a nivel nacional

República Dominicana inicia programa para detectar el cáncer cervicouterino con apoyo internacional

TECNO

Paso a paso para activar la alerta de sismos de Google en Android sin descargar aplicaciones y gratis

Paso a paso para activar la alerta de sismos de Google en Android sin descargar aplicaciones y gratis

Ver Las Guerreras K-pop en español latino sin internet es posible: solo debes usar esta función de Netflix

Por qué el celular se convierte en la opción de vida en medio de un terremoto y cómo usarlo en esa emergencia

El nuevo Pixel 11 de Google cuenta con traducción de lenguaje de señas en tiempo real

Microsoft reduce su presencia en China

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

Nicole Kidman confiesa que estaba dispuesta a “tirar su carrera por la borda” al casarse con Tom Cruise: “Nos enamoramos con locura”

Paris Jackson reveló cómo fue su primer encuentro con su madre, Debbie Rowe, a los 15 años

“Barbie 2″ en crisis: Warner Bros. y el equipo creativo aún no logran cerrar un acuerdo

Morgan Freeman, a los 89 años, confesó el papel que siempre quiso hacer y ya no podrá cumplir

MUNDO

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de 275 militares muertos en la guerra

Microsoft reduce su presencia en China

Ucrania volvió a atacar un almacén de Wildberries en Rusia: el momento en que un drone impacta en el lugar