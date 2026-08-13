Delegación de Costa Rica combatirá incendios que ya arrasaron 4.1 millones de hectáreas en Canadá

Bomberos forestales y técnicos costarricenses colaborarán con autoridades canadienses en una de las temporadas más graves de incendios (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP, archivo)

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Un contingente de 102 especialistas costarricenses viajó a Canadá para apoyar en el control de los incendios forestales que afectan a la provincia de Columbia Británica, donde más de 4.1 millones de hectáreas han resultado dañadas desde el inicio de la temporada.

Las autoridades canadienses confirmaron que el país enfrenta actualmente más de 600 incendios activos, con más de un centenar fuera de control y con impacto directo en varias jurisdicciones.

El grupo costarricense, integrado por 100 bomberos forestales y tres técnicos especialistas, partió el día de ayer, 12 de agosto desde Costa Rica, en respuesta a una solicitud internacional ante la magnitud de la emergencia. Según informó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), este despliegue representa el sexto envío humanitario costarricense a Canadá desde 2023, sumando ya 542 colaboradores movilizados en ese periodo.

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El equipo está conformado por 70 integrantes del SINAC y 33 funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes cumplieron con los requisitos y estándares exigidos por el gobierno canadiense. Entre los seleccionados, nueve mujeres bomberas forestales y dos brigadistas pertenecen a territorios indígenas, lo que aporta diversidad y experiencia adicional a la misión, según detalló el Cuerpo de Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica envía a 33 de sus funcionarios especializados en incendios forestales para colaborar con Canadá en la extinción de los siniestros que afectan al país norteamericano. La misión durará aproximadamente 25 días, demostrando la solidaridad y cooperación internacional.

Canadá asumirá todos los costos asociados al traslado, seguro internacional, equipamiento, alimentación y hospedaje del personal costarricense, eximiendo al país centroamericano de cualquier inversión logística directa.

Según información oficial, la colaboración entre ambos países se ha fortalecido durante los dos últimos años ante el incremento de la severidad y duración de los incendios en el hemisferio norte.

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Emergencia en Columbia Británica

La crisis en la provincia de Columbia Británica se ha intensificado en las últimas semanas debido a condiciones climáticas extremas, como vientos intensos, sequías prolongadas y temperaturas elevadas. De acuerdo con The Canadian Press, el incendio denominado “Bald Range”, iniciado a principios de agosto, superó las 13,000 hectáreas (equivalentes a 136 km²) destruidas en pocas horas, lo que obligó a la declaración de estado de emergencia por parte de las autoridades.

Más de 20,000 personas han sido evacuadas en localidades como Summerland y zonas aledañas al lago Okanagan. Además, se ha confirmado una víctima mortal, una mujer de 80 años que falleció mientras intentaba abandonar su vivienda en Meadow Valley.

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Las evacuaciones masivas, junto con el avance incontrolado de las llamas, han generado una crisis humanitaria y ambiental de gran magnitud, según reportes recogidos por CBC News.

Estos incendios obligaron a más de 20.000 personas a huir de las comunidades a lo largo del lago Okanagan, en el oeste de Canadá.

La temporada 2026 ha sido catalogada por medios como Global News como una de las más devastadoras en la historia reciente de Canadá, no solo por la superficie afectada, sino por el número de incendios simultáneamente activos y la dificultad para contenerlos. Más de 600 focos permanecen activos en todo el país, de los cuales más de 100 están completamente fuera de control, según datos oficiales.

Por lo que, la participación costarricense en la emergencia de Columbia Británica constituye un intercambio de conocimientos y habilidades que fortalece la capacidad de reacción ante desastres naturales. El retorno de la delegación permitirá incorporar nuevas estrategias y técnicas de control de incendios en el territorio nacional, según expresaron representantes del SINAC y del Cuerpo de Bomberos.

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El despliegue de 102 especialistas costarricenses se extenderá aproximadamente por 25 días, periodo durante el cual colaborarán con equipos internacionales en la contención de los incendios. Las autoridades confían en que la ayuda contribuirá a mitigar el impacto ambiental y social de los siniestros.