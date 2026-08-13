El insecticida de supermercado que jamás debes usar si tienes chinches (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de insecticidas comunes para combatir chinches en el hogar suele provocar el efecto contrario al esperado, pues estos productos dispersan la plaga y dificultan su eliminación definitiva.

La recomendación de expertos en control de plagas señala que las soluciones de supermercado, lejos de erradicar el problema, pueden extenderlo a otras áreas de la vivienda y poner en riesgo la salud de los habitantes. El riesgo principal se presenta cuando los productos no penetran los escondites habituales de estos insectos, como grietas, colchones y muebles tapizados.

Insecticidas en aerosol dispersan la plaga

Aplicar aerosoles convencionales contra chinches es una práctica frecuente cuando aparecen los primeros signos de infestación. Sin embargo, estos insecticidas, que suelen encontrarse en cualquier supermercado, no resultan efectivos. Su acción superficial solo alcanza a los insectos expuestos, pero no afecta huevos ni ejemplares ocultos. El principal problema señalado por especialistas es que, tras la aplicación, las chinches tienden a huir y colonizar otras habitaciones.

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La recomendación es evitar estos productos y, en su lugar, optar por insecticidas específicos con ingredientes como piretroides o neonicotinoides. Estos compuestos, cuando se aplican de forma profesional, muestran mayor eficacia y reducen el riesgo de dispersión.

Insecticidas en aerosol dispersan la plaga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcohol y líquidos inflamables no eliminan chinches

Otra creencia común es utilizar alcohol isopropílico para rociar colchones, muebles y otros objetos infestados. Aunque se trata de una solución casera popular, su eficacia es limitada y presenta riesgos importantes. El alcohol puede matar chinches únicamente al contacto directo, pero no afecta los huevos ni alcanza los escondites. Además, este líquido es altamente inflamable, lo que implica un peligro de incendio al usarse en grandes cantidades.

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En la misma categoría de productos peligrosos se encuentran el keroseno y la gasolina. Algunas personas los aplican como remedio casero, sin considerar los riesgos. Ambos líquidos desprenden vapores tóxicos y son extremadamente inflamables, lo que puede generar accidentes graves en espacios cerrados. La recomendación es no emplear ningún líquido inflamable para combatir chinches.

Como alternativa segura, los especialistas sugieren el uso de tratamientos de calor, como vaporizadoras de alta temperatura, que exterminan a los insectos y sus huevos sin poner en riesgo la seguridad familiar.

Bombas de humo y nebulizadores no llegan a los escondites

Las llamadas bombas de humo insecticidas o nebulizadores liberan pesticidas en el aire con la intención de abarcar toda la casa. Sin embargo, estos productos no penetran en grietas, colchones ni muebles tapizados, que son los lugares donde las chinches se ocultan durante el día. El uso de estos dispositivos suele generar una falsa sensación de control, mientras la plaga sobrevive y se dispersa en sitios inaccesibles.

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La opción más efectiva ante una infestación persistente es contactar a un experto en control de plagas. Los profesionales cuentan con tratamientos especializados, como calor controlado o insecticidas de acción residual, que actúan de manera precisa y segura sobre las áreas críticas.

Alternativas seguras y efectivas para eliminar chinches

Para erradicar chinches de forma definitiva, los expertos recomiendan evitar los insecticidas comunes y los productos inflamables. Es preferible recurrir a soluciones respaldadas por evidencia, como trampas adhesivas, fundas especiales para colchones y tratamientos térmicos. En casos avanzados, la intervención de un profesional garantiza mejores resultados y previene la dispersión de la plaga.

Alternativas seguras y efectivas para eliminar chinches (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control adecuado de chinches requiere información precisa y estrategias seguras. Las soluciones improvisadas con productos de supermercado pueden agravar el problema y poner en riesgo a las personas. Ante una infestación, la mejor decisión es optar por métodos comprobados y, si la situación lo amerita, solicitar apoyo profesional.

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