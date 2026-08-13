República Dominicana inicia programa para detectar el cáncer cervicouterino con apoyo internacional

La República Dominicana lanzó un proyecto piloto de pruebas de VPH para reforzar el tamizaje del cáncer cervicouterino en Elías Piña y Dajabón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Salud de la República Dominicana informó el miércoles que puso en marcha un proyecto piloto para introducir pruebas del Virus del Papiloma Humano (VPH) como método de tamizaje en el primer nivel de atención en salud.

La iniciativa, respaldada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y con asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), inició en las provincias de Elías Piña y Dajabón.

Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es acercar el tamizaje de alta precisión y fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino en comunidades con mayores barreras de acceso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, este plan forma parte del proyecto “Fortalecimiento de la Atención Primaria en la Salud Materna e Infantil en Dajabón y Elías Piña”, una estrategia que busca sentar las bases para la ampliación del modelo a otras regiones del país.

El programa comenzó con un taller de capacitación de tres días dirigido a personal clínico, epidemiológico, estadístico y de supervisión de distintos niveles de atención, junto a técnicos y especialistas de la OPS/Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio de Salud integró el piloto de VPH al fortalecimiento de la atención primaria en salud materna e infantil en dos provincias fronterizas. (Cortesía: Ministerio de Salud de República Dominicana)

Tammy Santana, encargado del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, instó a convertir los recursos y conocimientos en acciones concretas. “El cáncer cérvico-uterino es el cáncer de la inequidad y no puede dejar de ser una prioridad para nosotros, los tomadores de decisiones. La formación está orientada a preparar facilitadores que posteriormente replicarán los conocimientos con el personal operativo de sus respectivas provincias”, expresó Santana, citado por el Ministerio de Salud.

PUBLICIDAD

Nueva estrategia nacional para la detección y prevención del cáncer cervicouterino

La incorporación de las pruebas de VPH representa un cambio en la estrategia nacional para la detección del cáncer cervicouterino. Martín Ortiz, director Materno Infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS), valoró la nueva tecnología como una oportunidad para modificar el curso de la enfermedad en el país. “La adopción de esta prueba, del cambio que el país está haciendo en el rastreo del cáncer, va a cambiar la historia del cáncer en este país”, manifestó Ortiz en declaraciones recogidas por el Ministerio.

El enfoque de la capacitación incluye la enseñanza de prácticas de ablación térmica, colposcopia con modelos anatómicos y la elaboración de planes operativos provinciales enfocados en la replicación del conocimiento.

PUBLICIDAD

El representante interino de la OPS, Bernardino Vitoy, destacó que la estrategia de formar facilitadores busca garantizar que los servicios de prevención y atención lleguen a las comunidades, provincias y municipios.

El piloto de cáncer cervicouterino se concentró en zonas fronterizas para acercar un tamizaje de alta precisión a comunidades con barreras de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, que se realiza del 10 al 13 de agosto, participan representantes de áreas clínicas, epidemiología, estadística y supervisión de ambas provincias, así como especialistas de la OPS y la OMS. El proyecto contempla el tamizaje, toma de muestras para VPH, triaje, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, registro en REDCap, monitoreo y evaluación, según detalló el Ministerio.

Uno de los objetivos centrales del plan es facilitar el acceso a la prevención, detección y atención del cáncer cervicouterino desde el primer nivel de atención, especialmente en zonas fronterizas y de difícil acceso. El Ministerio de Salud enfatizó que la formación de facilitadores permitirá replicar el modelo en otras provincias y avanzar hacia la meta de eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública para 2030, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

PUBLICIDAD