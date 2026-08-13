México
Agregar Infobae enGoogle

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: dónde hacer el registro de septiembre

Ambas iniciativas se enfocan en alumnos de escuelas públicas

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez abrirán un nuevo periodo de registros en septiembre
Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez abrirán un nuevo periodo de registros en septiembre
Guardar

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez abrirán un nuevo periodo de registros en septiembre para que más alumnos puedan recibir un beneficio económico que les permita continuar y concluir con sus estudios.

Ambas iniciativas se enfocan en alumnos de escuelas públicas, la primera va dirigida a niños de primaria y jóvenes de secundaria, mientras que la segunda se dirige a estudiantes de preparatoria.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

Cada participante recibe de forma directa y sin intermediarios un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos cada dos meses a través de la tarjeta del Banco Bienestar, aunque los tutores o padres de familia de la Beca Rita Cetina también acceden a 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos.

PUBLICIDAD

¿Dónde hacer el registro a las Becas Rita y Benito Juárez?

Como en procesos anteriores, se contempla que el proceso de inscripción para las becas se realice mediante sus portales oficiales: https://www.becaritacetina.gob.mx/ para Rita Cetina y www.becabenitojuarez.gob.mx para Benito Juárez.

Páginas de registro

Mientras las autoridades de ambos programas aún no confirman esta información, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma.

Como en procesos anteriores, se contempla que el proceso de inscripción para las becas se realice mediante sus portales oficiales (X@avisosbienestar)
Como en procesos anteriores, se contempla que el proceso de inscripción para las becas se realice mediante sus portales oficiales (X@avisosbienestar)

Documentos y cómo hacer el registro

Para solicitar la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, es necesario reunir una serie de documentos que acrediten la identidad y situación escolar del aspirante. En ambos casos se solicita acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y credencial escolar vigente. Además, se requiere constancia de estudios emitida por la institución educativa donde el solicitante cursa sus estudios.

PUBLICIDAD

Las interesadas e interesados deben ingresar a las páginas oficiales, crear una cuenta con sus datos personales y cargar los documentos solicitados en formato digital. Es importante verificar que los archivos sean legibles y cumplan con los requisitos de tamaño y formato que indica la plataforma.

En el caso de la Beca Benito Juárez, el proceso de registro inicia en el plantel educativo, donde se integra un censo de alumnos susceptibles de recibir el apoyo. Posteriormente, los estudiantes deben ingresar al sistema en línea para completar el registro, confirmar su información y adjuntar la documentación necesaria. Las autoridades escolares orientan a los aspirantes durante este procedimiento.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Ambos programas recomiendan revisar periódicamente la plataforma para consultar el estatus de la solicitud y atender posibles requerimientos adicionales. El cumplimiento puntual de los pasos y la entrega completa de los documentos son claves para acceder a los apoyos económicos que ofrecen estas becas.

Lo que se debe tener en cuenta antes del registro

El sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.

El proceso para obtener laLlave MXcomienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir laCURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar elcódigo postaljunto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

  • El registro será en línea
  • La convocatoria se prevé para la segunda semana de septiembre
  • Mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas exactas
Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos de la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Benito JuárezregistroBecasBecas del Bienestar2026Programas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cannabis y cocaína son las drogas que más consumen jóvenes mexicanos de 15 a 24 años

En la población de 12 a 65 años, la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida subió de 9.9% en 2016 a 13.1% en 2025. El aumento apareció tanto en hombres, que pasaron de 15.8% a 20.1%, como en mujeres, de 4.3% a 6.7%

Cannabis y cocaína son las drogas que más consumen jóvenes mexicanos de 15 a 24 años

Colombia no autorizó el ingreso de rescatistas de la Defensa, aclara Claudia Sheinbaum: “Piden otra certificación”

La mandataria destacó que la brigada del Ejército Mexicano se encuentra lista para partir en caso de ser requerida

Colombia no autorizó el ingreso de rescatistas de la Defensa, aclara Claudia Sheinbaum: “Piden otra certificación”

Ximena Herrera revela su hartazgo de Mariana Ochoa en el exilio de La Casa de los Famosos México

La actriz habló sin filtros sobre su breve convivencia con la cantante y cuestionó con dureza la actitud de su excompañero

Ximena Herrera revela su hartazgo de Mariana Ochoa en el exilio de La Casa de los Famosos México

Depresión tropical Ocho-E se intensifica a tormenta tropical Hernan en el océano Pacífico: ¿Tocará tierras mexicanas?

Hernan se localiza a más de 2 mil kilómetros de Baja California Sur y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, mientras tanto Cristobal se degradó a depresión tropical

Depresión tropical Ocho-E se intensifica a tormenta tropical Hernan en el océano Pacífico: ¿Tocará tierras mexicanas?

Yanet García usa parches para las ojeras en La Casa de los Famosos: ¿Qué pasa si los dejas demasiado tiempo?

Puede favorecer la hidratación y suavizar temporalmente las líneas de expresión, pero prolongar su uso podría irritar

Yanet García usa parches para las ojeras en La Casa de los Famosos: ¿Qué pasa si los dejas demasiado tiempo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cannabis y cocaína son las drogas que más consumen jóvenes mexicanos de 15 a 24 años

Cannabis y cocaína son las drogas que más consumen jóvenes mexicanos de 15 a 24 años

Madres buscadoras de Sinaloa denuncian crisis forense: “Hay cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán”

Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán niega que el municipio esté tomado por el narco, pero anuncia refuerzo militar

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: Hernán Bermúdez Requena envía carta desde el Altiplano y se declara inocente

Alfonso Herrera revela por qué aceptó actuar en “La Captura”, una película sobre “El Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno

Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno

Ximena Herrera revela su hartazgo de Mariana Ochoa en el exilio de La Casa de los Famosos México

Yanet García usa parches para las ojeras en La Casa de los Famosos: ¿Qué pasa si los dejas demasiado tiempo?

Esta es la letra completa de ‘Estudiar’, canción que Cristian Castro interpretó en su graduación de prepa

Reportan que Verónica Castro se sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión”

DEPORTES

México debuta con par de victorias en el Campeonato Mundial de Flag Football

México debuta con par de victorias en el Campeonato Mundial de Flag Football

Toros de Tijuana se convierte en el primer equipo clasificado a las Series de Zona en la Liga Mexicana de Beisbol

¿Se va una leyenda? Cristina Burkenroad analiza su retiro y Rayadas podría perder a su goleadora

América vs Atlético de San Luis: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte de la Jornada 4?

Campeonato Mundial Ecuestre: estos fueron los resultados de los mexicanos en la prueba de Doma