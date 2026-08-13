Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: dónde hacer el registro de septiembre

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez abrirán un nuevo periodo de registros en septiembre

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Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez abrirán un nuevo periodo de registros en septiembre para que más alumnos puedan recibir un beneficio económico que les permita continuar y concluir con sus estudios.

Ambas iniciativas se enfocan en alumnos de escuelas públicas, la primera va dirigida a niños de primaria y jóvenes de secundaria, mientras que la segunda se dirige a estudiantes de preparatoria.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

Cada participante recibe de forma directa y sin intermediarios un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos cada dos meses a través de la tarjeta del Banco Bienestar, aunque los tutores o padres de familia de la Beca Rita Cetina también acceden a 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos.

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¿Dónde hacer el registro a las Becas Rita y Benito Juárez?

Como en procesos anteriores, se contempla que el proceso de inscripción para las becas se realice mediante sus portales oficiales: https://www.becaritacetina.gob.mx/ para Rita Cetina y www.becabenitojuarez.gob.mx para Benito Juárez.

Páginas de registro

Beca Rita Cetina: https://www.becaritacetina.gob.mx/

Beca Benito Juárez: www.becabenitojuarez.gob.mx

Mientras las autoridades de ambos programas aún no confirman esta información, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma.

Como en procesos anteriores, se contempla que el proceso de inscripción para las becas se realice mediante sus portales oficiales (X@avisosbienestar)

Documentos y cómo hacer el registro

Para solicitar la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, es necesario reunir una serie de documentos que acrediten la identidad y situación escolar del aspirante. En ambos casos se solicita acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y credencial escolar vigente. Además, se requiere constancia de estudios emitida por la institución educativa donde el solicitante cursa sus estudios.

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Las interesadas e interesados deben ingresar a las páginas oficiales, crear una cuenta con sus datos personales y cargar los documentos solicitados en formato digital. Es importante verificar que los archivos sean legibles y cumplan con los requisitos de tamaño y formato que indica la plataforma.

En el caso de la Beca Benito Juárez, el proceso de registro inicia en el plantel educativo, donde se integra un censo de alumnos susceptibles de recibir el apoyo. Posteriormente, los estudiantes deben ingresar al sistema en línea para completar el registro, confirmar su información y adjuntar la documentación necesaria. Las autoridades escolares orientan a los aspirantes durante este procedimiento.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Ambos programas recomiendan revisar periódicamente la plataforma para consultar el estatus de la solicitud y atender posibles requerimientos adicionales. El cumplimiento puntual de los pasos y la entrega completa de los documentos son claves para acceder a los apoyos económicos que ofrecen estas becas.

Lo que se debe tener en cuenta antes del registro

El sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.

El proceso para obtener laLlave MXcomienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir laCURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar elcódigo postaljunto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

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El registro será en línea

La convocatoria se prevé para la segunda semana de septiembre

Mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas exactas

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos de la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor