“Muchas gracias al presidente Bukele”: Alcalde de Cali agradece la ayuda humanitaria enviada por El Salvador

Con este segundo envío, El Salvador completa 100 toneladas de insumos de primera necesidad entregadas en territorio colombiano para atender la emergencia (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia).

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En horas de la noche de ayer, 12 de agosto, arribó a Colombia el segundo cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de El Salvador para brindar atención prioritaria a las miles de personas afectadas por el devastador terremoto registrado en el suroccidente del país.

El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, recibió el cargamento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Posteriormente, los insumos fueron trasladados hacia el centro de acopio principal instalado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde personal logístico trabaja en la organización del material para su inmediata distribución.

Durante la recepción de la carga, el alcalde Eder expresó un emotivo y profundo agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como a todo el pueblo salvadoreño por la rapidez con la que respondieron ante el llamado de auxilio.

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El mandatario caleño subrayó que esta muestra de solidaridad no solo beneficia a los habitantes de la capital del Valle del Cauca, sino también a las poblaciones golpeadas en los departamentos vecinos del Chocó, Risaralda y el Eje Cafetero.

Asimismo, Eder garantizó que cada uno de los recursos recibidos será resguardado con rigor y distribuido con total transparencia en las zonas de mayor vulnerabilidad.

En un emotivo mensaje, el alcalde de Cali destaca la hermandad con El Salvador al recibir una importante misión humanitaria. La ayuda llega en un momento crucial para apoyar a las familias colombianas afectadas.

Detalle del cargamento y contenido de la ayuda humanitaria

Este segundo envío de asistencia internacional estuvo compuesto por un volumen de 50 toneladas de ayuda humanitaria, el cual se suma a un primer avión enviado previamente que transportó 50 toneladas de recursos de primera necesidad. Con la llegada de esta segunda aeronave, El Salvador ha completado la entrega de un consolidado total de 100 toneladas de insumos orientados a mitigar el impacto del desastre.

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De acuerdo con las autoridades oficiales, la composición de los kits de asistencia fue coordinada y preparada estrictamente en función de los requerimientos técnicos informados por los organismos de socorro colombianos. El cargamento entregado incluye prioritariamente los siguientes insumos:

Kits de alimentación de emergencia: Raciones de alimentos no perecederos y suplementos nutricionales diseñados para garantizar la seguridad alimentaria de miles de familias alojadas en albergues temporales.

Productos e insumos de higiene personal: Artículos sanitarios para niños, mujeres y adultos mayores, esenciales para mantener condiciones salubres en los centros de acopio y evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas.

Kits de supervivencia y abrigo: Cobijas, colchonetas y utensilios básicos para apoyar a los hogares que perdieron la totalidad de sus pertenencias tras los derrumbes.

El video documenta una operación de carga de ayuda humanitaria en un aeropuerto. Muestra un avión en la pista y varios trabajadores manipulando cajas y palets. Bultos grandes, envueltos con redes de seguridad, son transportados por vehículos terrestres y cargados en el compartimento de carga del avión. Algunas cajas y palets presentan etiquetas con las banderas de El Salvador y Colombia, junto a la inscripción 'Misión humanitaria'. La actividad se realiza en un día soleado.

Situación en Colombia tras el sismo y llegada de brigadas internacionales

La situación humanitaria en la región occidental de Colombia continúa siendo sumamente compleja a raíz del potente terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en las cercanías del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió con fuerza a varias regiones del país y causó importantes destrozos materiales e infraestructurales.

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Víctimas mortales: De acuerdo con los reportes e informes de las autoridades nacionales de gestión del riesgo, la cifra oficial de fallecidos se sitúa más de los 265 decesos en las zonas más golpeadas.

Personas heridas y damnificadas: Se contabilizan más de 1,300 heridos que reciben atención en la red hospitalaria regional, mientras que los damnificados directos se cuentan por miles tras perder sus viviendas.

Infraestructura destruida: Un total de 165 edificaciones residenciales, comerciales e institucionales sufrieron colapsos totales o severos daños estructurales. Tan solo en Santiago de Cali se registraron cerca de un centenar de víctimas mortales y múltiples colapsos en edificaciones urbanas.