México debuta con par de victorias en el Campeonato Mundial de Flag Football

Los representativos nacionales comenzaron su participación en Alemania con miras a obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Olimpismo Mexicano)

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Las selecciones mexicanas de Flag Football debutaron la madrugada de este jueves en el Campeonato Mundial, donde tanto el equipo varonil como el femenil consiguieron vencer a los representativos alemanes.

Con estos resultados, México inicia con paso firme su participación en el torneo y avanza en su objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Selección Femenil debuta con triunfo

México debuta con el pie derecho frente a Inglaterra. (Facebook/Diana Flores)

La Selección femenil de Flag Football de México inició su participación en el Campeonato Mundial con una victoria de 38-14 sobre Alemania, en un partido disputado en Düsseldorf.

El equipo mexicano, ubicado en el primer lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano mostró desde el inicio una clara superioridad en el campo.

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La ofensiva nacional logró avanzar en repetidas ocasiones y concretó varias jugadas en la zona de anotación, mientras que la defensa limitó las oportunidades del conjunto alemán, donde Diana Flores y Tania Rincón fueron las principales protagonistas del encuentro para el conjunto nacional

Con este marcador, México dio un primer paso sólido en su camino hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y sueña con quitarle el trono a los Estados Unidos.

Ahora, el cuadro mexicano se alista para enfrentar esta misma mañana a la selección de Eslovenia en punto de las 8:45 horas, duelo que podrá sintonizarse en el canal de Youtube de ESPN.

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Actuación de la Selección Varonil

La Selección Varonil debutó con el pie derecho a Alemania. (Olimpismo Mexicano)

A diferencia de la rama femenil, la selección varonil de flag football enfrentó mayores complicaciones en su debut ante Alemania. El encuentro resultó cerrado y disputado, pero México logró imponerse por marcador de 30-22.

Ambos equipos intercambiaron anotaciones a lo largo del partido, con jugadas de velocidad y precisión. El conjunto mexicano respondió a la presión de jugar como visitante y demostró por qué ocupa el tercer lugar en el ranking mundial y es considerado uno de los favoritos para obtener el pase olímpico.

El mariscal de campo Diego Arvizu destacó con tres anotaciones, liderando la ofensiva nacional. Guillermo Zanabria también tuvo una actuación sobresaliente, sumando dos recepciones de touchdown que resultaron clave para asegurar la victoria.

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Con este resultado, la selección mexicana varonil inicia de buena forma su camino en el Campeonato Mundial, manteniendo el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora, el equipo mexicano buscará continuar con el buen paso cuando se enfrente a Brasil esta misma mañana a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), duelo que también podrá verse en ESPN.