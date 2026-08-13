¿Nieve en Guatemala? Fuerte granizada sorprende en la región occidental del país

Una tormenta de granizo cubrió con hielo a Olintepeque, en Quetzaltenango, y a San Andrés Xecul, en Totonicapán, en el occidente de Guatemala. (Redes Sociales)

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Una inusual tormenta de granizo transformó el paisaje de la región occidental de Guatemala, dejando una extensa capa de hielo en los municipios de Olintepeque, en el departamento de Quetzaltenango, y San Andrés Xecul, en Totonicapán.

Según reportes de medios locales y publicaciones en las redes sociales, el fenómeno se presentó durante las últimas horas y generó postales que muchos relacionaron con escenas de invierno europeo, un hecho poco frecuente en el altiplano guatemalteco.

Calles, templos y cultivos bajo hielo

Las imágenes difundidas por la población muestran calles, viviendas, campos de cultivo y los atrios de templos históricos cubiertos por varios centímetros de hielo.

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La inusual acumulación sorprendió a residentes y visitantes, quienes aprovecharon para registrar el momento y, en algunos casos, formar montículos de hielo en las plazas principales.

Sin embargo, la sorpresa dio paso a la preocupación entre autoridades y cuerpos de socorro, ante el riesgo de daños en infraestructura urbana y cultivos de ciclo corto, vitales para la economía de estas comunidades altiplanas.

El fenómeno provocó la activación de protocolos de emergencia en ambos municipios. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el monitoreo se mantuvo constante para evaluar posibles afectaciones estructurales y pérdidas agrícolas, especialmente en cultivos de maíz y hortalizas que se encontraban en etapa de desarrollo.

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La granizada dejó imágenes que simulan las tormentas de nieve en Estados Unidos y Europa. (Redes Sociales)

Las autoridades locales han indicado que el monitoreo se mantendrá activo y recomendaron precaución a la población. La Conred reiteró la importancia de reportar cualquier afectación y de seguir las recomendaciones para evitar accidentes por superficies resbaladizas o daños estructurales, además de evaluar el impacto en los cultivos, fundamentales para la subsistencia de muchas familias de la región.

¿Por qué ocurre este fenómeno natural?

La granizada masiva responde a procesos atmosféricos asociados a nubes de desarrollo vertical denominadas cumulonimbos. Estas nubes alcanzan gran altura debido a corrientes ascendentes de aire cálido que chocan con capas frías en la parte alta de la atmósfera.

El vapor de agua, al ser impulsado hacia estas zonas frías, se congela de inmediato y, tras varios ciclos de ascenso y descenso al interior de la nube, forma partículas de hielo que ganan peso hasta precipitarse en forma de granizo antes de derretirse por completo.

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El altiplano occidental de Guatemala ya registró tormentas de granizo en municipios como San Carlos Sija, Pologuá, Momostenango y San José Ojetenam. (Redes Sociales)

Este proceso físico suele intensificarse en zonas montañosas, donde la base de temperatura ambiental es menor, lo que favorece la acumulación de granizo sobre la superficie. Las condiciones meteorológicas que propician este fenómeno incluyen transiciones de temporada y elevados niveles de humedad atmosférica, según ha explicado el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en otras ocasiones.

Zonas recurrentes y antecedentes en el altiplano

Aunque la magnitud del episodio sorprendió a la población, fenómenos similares han ocurrido en otras ocasiones en el altiplano occidental de Guatemala. Registros de la Conred y reportes históricos muestran que municipios como San Carlos Sija, Pologuá, Momostenango y San José Ojetenam han experimentado eventos donde el hielo ha bloqueado rutas y causado daños a cultivos.

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Las zonas montañosas de Guatemala favorecen la acumulación de granizo por las bajas temperaturas y la humedad atmosférica. (Redes Sociales)

Los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Chimaltenango concentran la mayor frecuencia de estas tormentas, especialmente durante cambios de estación. En años anteriores las granizadas han generado afectaciones severas, con pérdidas económicas para agricultores y complicaciones en la movilidad local.

La escena de un manto blanco cubriendo el occidente guatemalteco se convirtió en tendencia en redes sociales y motivó reflexiones sobre la vulnerabilidad climática de las comunidades altiplanas, donde los eventos extremos se presentan con una recurrencia cada vez mayor.