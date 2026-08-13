Emiratos Árabes Unidos anunció donación de 10 millones de dólares para financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia: así agradeció Abelardo de la Espriella

El anuncio de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito José Vargas/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó el jueves 13 de agosto de 2026 la confirmación de una donación de 10 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes Unidos para atender la emergencia causada por el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto de 2026.

El anuncio se realizó tras una conversación directa con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, según un mensaje publicado en la red social X.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó daños de consideración en varias regiones de Colombia. Hasta el momento, las autoridades nacionales y locales continúan con las labores de asistencia y evaluación de daños en las zonas afectadas.

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Abelardo de la Espriella informó el jueves 13 de agosto de 2026 la confirmación de una donación de 10 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes Unidos para atender la emergencia causada por el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su declaración, De la Espriella agradeció públicamente la solidaridad del mandatario emiratí y valoró la ayuda internacional recibida: “Acabo de hablar con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto (sic)”, escribió el presidente colombiano en su cuenta oficial.

El mensaje oficial no incluyó detalles sobre el mecanismo de entrega de los recursos ni precisó plazos para su ejecución. Tampoco se han divulgado los canales a través de los cuales se distribuirá la ayuda en las zonas impactadas por el sismo.

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La declaración del jefe de Estado también destacó la intención de fortalecer los vínculos diplomáticos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, precisando que la cooperación se orienta al bienestar de ambas sociedades.

“Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó al anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella y, a través de su cuenta oficial en X, manifestó: “siempre gratitud” tras la ayuda confirmada por Emiratos Árabes Unidos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó al anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

El aporte internacional se suma a los esfuerzos de organismos nacionales y extranjeros que participan en la atención de la emergencia y la reconstrucción de las áreas afectadas. Las autoridades mantienen abierta la coordinación con entidades multilaterales y otros gobiernos para canalizar asistencia adicional.

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Anuncios del Gobierno

Desde la sede presidencial en Bogotá, Abelardo de la Espriella comunicó la decisión de declarar la emergencia económica en respuesta a los efectos del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Colombia. El anuncio se realizó la tarde del miércoles 12 de agosto y apunta a utilizar las herramientas legales disponibles para enfrentar la crisis originada por el sismo.

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, afirmó el presidente. Explicó que esta medida permitirá la creación del Fondo Milagro, un instrumento especial para canalizar recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción de la infraestructura dañada.

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El mandatario describió el difícil escenario fiscal que atraviesa el país, marcado por altos niveles de endeudamiento y limitaciones en la tesorería estatal. “Esta crisis que ha generado esta tragedia o este fenómeno natural tiene un impacto absolutamente terrible para nuestro país y nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal: la más compleja de toda la historia republicana de nuestro país, porque tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos de tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”, indicó.

El presidente de la República confirmó que decretará la emergencia económica para contar con los recursos necesarios para atender los damnificados del terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

De la Espriella precisó que la declaratoria impulsará medidas orientadas a la reactivación económica, la promoción de inversiones, la agilización de proyectos y la generación de empleo en las zonas impactadas. Durante el anuncio estuvo acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión de ayudas provenientes del sector privado.

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Se prevé la adopción de mecanismos legales especiales, entre ellos el pago temporal de servicios públicos por parte del Gobierno para las familias damnificadas, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros, así como programas de apoyo para comerciantes y pequeños empresarios.

El presidente reiteró el compromiso del Estado con las víctimas y la reconstrucción de las áreas afectadas: “Nuestro corazón, nuestro sentimiento de solidaridad están con las víctimas. No están solas. Aquí hay un gobierno que va a ayudarles y que les va a dar la mano”.