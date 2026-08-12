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Chile: así es el proyecto eléctrico que Leo DiCaprio pide reubicar para salvar a la rana pehuenche

La línea de transmisión Los Cóndores-Río Diamante busca conectar los sistemas eléctricos de Chile y Argentina y representa una inversión de USD 36 millones

La estrella de Hollywood es un reconocido activista medioambiental.
La estrella de Hollywood es un reconocido activista medioambiental.
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El domingo pasado el actor Leonardo Dicaprio, reconocido activista medioambiental, llamó al Gobierno de Chile a reubicar el proyecto Los Cóndores-Río Diamante a fin de evitar la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, especie que vive en la cordillera entre Chile y Argentina y se vería amenazada por la aprobación de esta línea de transmisión eléctrica que busca unir ambos países.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en libertad, y el lunes 10 de agosto el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, señaló la estrella de Hollywood mediante una publicación en su página de Instagram.

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“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, agregó.

Sin embargo, DiCaprio sostuvo que “los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción. El lunes, Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra reloj para proteger a esta especie”.

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Al cierre, el actor afirmó que “la rana pehuenche de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”.

Rana de piel rugosa marrón clara y oscura, ojos grandes con pupilas negras, posada sobre una superficie de madera oscura con gotas de agua
Alrededor de 1.000 ejemplares quedan de esta especie de anfibio que vive en el valle Pehuenche, en la cordillera entre Chile y Argentina.

La línea de transmisión

Dicho “plan catastrófico” es la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto de USD 36 millones que busca levantar cerca de 76 torres metálicas en territorio chileno, cuya evaluación medioambiental debía votarse el lunes pasado pero fue suspendida hasta nuevo aviso, tal como aparece en la tabla del Servicio de Evaluación Ambiental.

La iniciativa es obra de Enel Generación Chile y busca conectar el Sistema Eléctrico Nacional con el sistema argentino, a fin de importar y exportar electricidad entre ambos países.

La línea estará ubicada en la comuna de San Clemente (275 kms al sur de Santiago), Región del Maule, contempla una extensión de 26,7 kilómetros partiendo desde la nueva subestación Los Cóndores hasta la frontera con Argentina, y se elevaría entre los 1.450 y 2.667 metros sobre el nivel del mar.

El trazado atraviesa la ruta nacional 115, el río y la laguna del Maule y su plazo de construcción es de 50 meses.

Un lago con vegetación acuática y dos patos, una torre de transmisión eléctrica con líneas, casas, árboles y un cielo azul
La interconexión eléctrica Los Cóndores-Río Diamante representa una inversión de USD 36 millones.

La respuesta del Gobierno

Este lunes, el Gobierno evitó referirse al emplazamiento de DiCaprio, puesto que “es un proyecto en específico que está en un procedimiento de evaluación ambiental, y yo no me puedo pronunciar sobre un proyecto que todavía está en tramitación”, señaló en entrevista con País ADN la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

De paso, recordó que el país “cuenta con una institucionalidad ambiental robusta, en que todos los antecedentes son evaluados, son ponderados para efectos de las evaluaciones ambientales (...) Esta revisión amplia de observaciones lo que busca es lograr este equilibrio entre la necesidad de desarrollar algún proyecto en particular, pero también el cumplimiento de las normativas ambientales”, remató la Secretaria de Estado.

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ChileLeonardo DiCaprioRana PehuencheArgentinaLos Cóndores-Río DiamanteFrancisca Toledo

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