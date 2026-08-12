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Edgar Berlanga revela cuál es el primer obstáculo antes de enfrentar a Canelo Álvarez

La historia entre Berlanga y Álvarez tiene un antecedente reciente. Ambos se enfrentaron el 14 de septiembre de 2024 en la T-Mobile Arena de Las Vegas

Edgar Berlanga también dio su pronóstico para el combate de Canelo vs Mbilli (EFE)
Edgar Berlanga también dio su pronóstico para el combate de Canelo vs Mbilli (EFE)
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Edgar Berlanga ha mostrado en múltiples ocasiones su deseo de tener una revancha con Canelo Álvarez, y aunque esta no ha sucedido, en una reciente entrevista el puertorriqueño reveló cuál es el primer obstáculo que debe de superar antes de enfrentarse nuevamente al tapatío.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Durante la charla con The Ring, Berlanga señaló que una segunda pelea entre él y Canelo puede concretarse en un futuro, siempre y cuando logra conquistar un título mundial y vencer a un rival de peso. El boxeador puertorriqueño aseguró que un segundo combate con el tapatío es una de las grandes peleas que visualiza en su carrera, aunque reconoció que primero debe consolidarse en la división de las 168 libras y sumar un nombre importante a su récord. El pugilista boricua también señaló que, tras cumplir esos objetivos, el enfrentamiento con Canelo estaría “al alcance de la mano”.

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“Realmente creo que podríamos organizar una revancha entre él y yo. Un combate entre Canelo y yo es otra gran pelea que podría darse en el futuro. Solo necesito ganar un título. Tengo que vencer a un nombre importante y, entonces, creo que esa pelea estará al alcance de la mano”

La historia entre Berlanga y Álvarez tiene un antecedente reciente. Ambos se enfrentaron el 14 de septiembre de 2024 en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En esa ocasión, el mexicano dominó el combate y derribó al boricua en el tercer round. Aunque el nocaut no llegó durante los 12 asaltos, los jueces dieron el triunfo a Álvarez con puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109. Así, el boxeador de Guadalajara retuvo sus cuatro cinturones de la categoría.

Berlanga asegura que Canelo le ganará a Mbilli y será campeón indiscutido nuevamente

En la entrevista, Berlanga minimizó el nivel de Christian Mbilli y aseguró que Saúl Álvarez tiene la capacidad de vencerlo sin dificultades. El puertorriqueño afirmó que una victoria sobre Mbilli sería una muestra de que Canelo está de regreso en el mejor momento de su carrera.

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Berlanga añadió que el boxeador mexicano buscará conquistar todos los cinturones disponibles en su división y convertirse nuevamente en campeón indiscutible.

“Realmente creo que Canelo podría detenerlo. No considero que Mbilli sea nada del otro mundo. Creo que (una victoria demostrará) que ha vuelto”, aseveró. Que intentará conquistar todos los títulos nuevamente y buscará ser el campeón indiscutible”

Canelo vs Mbilli

Álvarez ha intensificado su preparación en el gimnasio, centrado en un solo objetivo: volver a ser campeón del mundo. El boxeador tapatío busca levantar su carrera después de la dura derrota sufrida frente a Terence Crawford el año pasado, cuando perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El próximo 31 de octubre, Álvarez enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el cinturón de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. Este enfrentamiento tiene un significado especial para el mexicano, ya que será la primera vez en seis años que sube al ring como retador y no como campeón.

Dos hombres, uno con camisa azul y otro con camiseta blanca, de pie cara a cara en un desierto, con pirámides y ruinas al fondo bajo el sol
Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Canelo y su reivindicación en el boxeo

El combate frente a Mbilli se presenta como una ocasión de reivindicación para el mexicano, quien atravesó un 2025 complicado. En mayo, vivió su primera experiencia oficial fuera de Estados Unidos y México, viajando hasta Arabia Saudita para medirse con William Scull, a quien venció por decisión unánime.

A pesar de haber recuperado el cinturón de la FIB, el desempeño de Saúl no convenció. La baja cantidad de golpes y la falta de espectáculo sobre el cuadrilátero despertaron numerosos interrogantes. En septiembre, el boxeador tapatío se midió con Terence Crawford, en un duelo que reunió a dos de los peleadores más destacados de la era moderna.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Canelo fue ampliamente superado y perdió de manera unánime ante el estadounidense, un resultado que sorprendió a muchos.

A sus 37 años, el propio Canelo ha manifestado que todavía tiene mucho por aportar en el boxeo, por lo que este enfrentamiento con el francés es una oportunidad clave en su carrera.

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