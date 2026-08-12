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No habrá fiestas patrias XL en Chile: Gobierno descartó declarar feriado el 17 de septiembre

“Va a ser día de trabajo”, confirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz

Qué días son los feriados XXL de Fiestas Patrias en Chile
Gracias a la ley 20.215, este año cuenta con un día extra de celebración el que se denomina como festivo añadido. Muchas familias ya se preparan para las extensas jornadas de festejos.
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó de plano decretar feriado el jueves 17 de septiembre a fin de extender a cuatro días las celebraciones de Fiestas Patrias, propuesta de diputados del Partido de la Gente (PDG) que fue ampliamente criticada por gremios del comercio que argumentaron un impacto económico a la productividad y a la creación de empleos en un escenario de cesantía elevada.

“El Gobierno ya vio la situación y, como dijo el ministro Alvarado, el 17 va a ser día de trabajo”, confirmó taxativo este martes el ministro Quiroz.

Aunque días antes se había mostrado abierto al menos a considerar la idea, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que “es bueno mantenerse en orden y nos vamos a apegar a esas reglas. La verdad es que es mejor tener el año planificado”.

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Quiroz recalcó que un día menos de trabajo siempre implica un perjuicio económico para la actividad productiva, y recordó además que el tema de los feriados ya está zanjado hace rato en el Congreso.

“Si no, vamos a estar todos los años adivinando qué día es feriado”, cerró el Secretario de Estado.

Horas antes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, ya había adelantado que “el Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas, cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional. Y eso está total y absolutamente definido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó que un día menos de trabajo siempre implica un perjuicio para la actividad productiva.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó que un día menos de trabajo siempre implica un perjuicio para la actividad productiva.

Discusión de todos los años

La conveniencia de decretar más días feriados es algo que se discute todos los años en el país y en 2022, la administración de Gabriel Boric decidió declarar festivo el viernes 16 de septiembre, pues tal como lo aseguró en esa ocasión el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, ese día definitivamente los chilenos iban a trabajar poco y el impacto en la economía sería marginal.

En tanto, el año pasado una iniciativa para declarar como feriado irrenunciable el Viernes Santo fue rechazada en el Congreso, debate que se reanudó este año tras nuevas solicitudes de sectores religiosos y sindicales, aunque el Ejecutivo se ha mantenido en su trece y negado sistemáticamente a ampliar o modificar los feriados obligatorios vigentes.

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