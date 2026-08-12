Avanza en Chile un proyecto que busca ampliar la legítima defensa a policías que actúen estando de franco

La iniciativa incluye a policías y militares que se vean obligados a actuar en algún hecho de delincuencia ya sea en defensa propia, de sus derechos o de terceros.

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La Cámara de Diputados aprobó este martes el primer proyecto de la megareforma de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, el que busca ampliar la legítima defensa privilegiada a policías y militares que se vean obligados a actuar en algún hecho de delincuencia, ya sea en defensa propia, de sus derechos o de terceros, aún estando de franco.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo pero con el respaldo de buena parte de la oposición excepto el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), fue visada con 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, y ha sido denominada “Ley Naín-Retamal 2.0”, pues la original ya establece dicha legítima defensa pero solo para Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y personal de la policía marítima y aeronáutica civil en acto de servicio.

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Una vez finalizada la sesión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, celebró la “buena noticia” y señaló que “la agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa”, según consignó Emol.

El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y al Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

“Estos proyectos lo que buscan, como decían los parlamentarios, es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto les exigimos, que actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan. Los vemos día a día asistiendo en encerronas, día y noche nos protegen y, por tanto, no solamente tengo que exigirle a las policías, sino que darles la protección jurídica”, agregó el Secretario de Estado.

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Arrau sostuvo que “eso es lo que busca este proyecto de ley, por eso agradezco tanto el avance. Es una gran señal a nuestros policías, y por eso es tan importante este proyecto que esperemos se apruebe en el Senado con la misma celeridad”, remató.

De la misma opinión fue el diputado y subjefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, quien señaló que su partido “con mucha satisfacción, valora la votación en que respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país, porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme”.

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“Con esta votación en que aprobamos la legítima defensa de las policías, incluso cuando están de franco, le damos certeza jurídica y protección legal a nuestras policías en el uso de sus facultades”, cerró el parlamentario.