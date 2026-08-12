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Avanza en Chile un proyecto que busca ampliar la legítima defensa a policías que actúen estando de franco

La llamada “Ley Naín-Retamal 2.0” pasó su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados

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La iniciativa incluye a policías y militares que se vean obligados a actuar en algún hecho de delincuencia ya sea en defensa propia, de sus derechos o de terceros.
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La Cámara de Diputados aprobó este martes el primer proyecto de la megareforma de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, el que busca ampliar la legítima defensa privilegiada a policías y militares que se vean obligados a actuar en algún hecho de delincuencia, ya sea en defensa propia, de sus derechos o de terceros, aún estando de franco.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo pero con el respaldo de buena parte de la oposición excepto el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), fue visada con 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, y ha sido denominada “Ley Naín-Retamal 2.0”, pues la original ya establece dicha legítima defensa pero solo para Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y personal de la policía marítima y aeronáutica civil en acto de servicio.

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Una vez finalizada la sesión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, celebró la “buena noticia” y señaló que “la agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa”, según consignó Emol.

El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y al Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.
El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y al Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

“Estos proyectos lo que buscan, como decían los parlamentarios, es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto les exigimos, que actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan. Los vemos día a día asistiendo en encerronas, día y noche nos protegen y, por tanto, no solamente tengo que exigirle a las policías, sino que darles la protección jurídica”, agregó el Secretario de Estado.

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Arrau sostuvo que “eso es lo que busca este proyecto de ley, por eso agradezco tanto el avance. Es una gran señal a nuestros policías, y por eso es tan importante este proyecto que esperemos se apruebe en el Senado con la misma celeridad”, remató.

De la misma opinión fue el diputado y subjefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, quien señaló que su partido “con mucha satisfacción, valora la votación en que respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país, porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme”.

“Con esta votación en que aprobamos la legítima defensa de las policías, incluso cuando están de franco, le damos certeza jurídica y protección legal a nuestras policías en el uso de sus facultades”, cerró el parlamentario.

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Chile“Ley Naín-Retamal 2.0”Legítima defensa privilegiadaJosé Antonio KastMegarreforma de SeguridadMartín ArrauEduardo Durán

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