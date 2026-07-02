América Latina

Los presidentes José Antonio Kast y Yamandú Orsi acordaron reforzar el trabajo conjunto contra el narcotráfico

Ambos mandatarios se reunieron en Montevideo en el marco de la visita oficial de Kast a Uruguay y Paraguay

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Ambos mandatarios resaltaron la buena relación histórica entre ambos países.
Ambos mandatarios resaltaron la buena relación histórica entre ambos países.

Los presidentes de Chile y Uruguay, José Antonio Kast y Yamandú Orsi, se reunieron este miércoles en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, ocasión en la que ambos afirmaron su compromiso de trabajar en conjunto para combatir el crimen organizado e impulsar una mayor integración económica en Latinoamérica.

Durante la cita, que duró poco más de una hora, Orsi resaltó la buena relación que históricamente ha existido entre ambas naciones, sea cual sea el color político de sus gobiernos.

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“Uruguay y Chile tienen una larga tradición de vínculos entre distintos presidentes de distinto signo político (y) de mucho respeto por las instituciones democráticas que estamos fortaleciendo en estos países“, señaló.

Por su parte, el discurso de Kast estuvo centrado en la necesidad de establecer una estrategia conjunta para luchar contra el narco en la región, la que ha sido “vulnerada por el crimen organizado transnacional”, flagelo que “puede ser extirpado de una nación, pero necesita de las mismas normas en todas las naciones”.

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Kast agradeció a Orsi el haber suscrito el "Acuerdo de Santiago", iniciativa chilena que busca coordinar la lucha contra el crimen a nivel regional.
Kast agradeció a Orsi el haber suscrito el "Acuerdo de Santiago", iniciativa chilena que busca coordinar la lucha contra el crimen a nivel regional.

Acuerdo de Santiago

En esa línea, el mandatario chileno aplaudió la decisión de Uruguay y Paraguay de suscribir el llamado “Acuerdo de Santiago”, iniciativa impulsada por el gobierno chileno para coordinar la lucha contra el crimen a nivel regional.

“Usted nos hace un llamado a todos a unirnos y generar una sinergia positiva”, agradeció el presidente chileno a su homólogo uruguayo, quien subrayó que más allá de las diferencias políticas, a ambas naciones las une “la democracia y el bienestar” de sus ciudadanos.

Respecto a la economía regional, Kast admitió que el país atraviesa una “situación crítica en temas de desempleo y crecimiento”, y elogió la estabilidad uruguaya.

“Queremos volver a esa senda de crecimiento. Así como Chile fue un faro, queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas que, incluso con una población bastante más pequeña, han instalado una marca en el mundo”, sostuvo.

A renglón seguido, informaron que ambos Gobiernos firmaron dos acuerdos entre sus respectivas Cancillerías enfocados en la cooperación entre escuelas de diplomacia y el reconocimiento de la firma digital. Además, Orsi adelantó que en los próximos meses se firmarán nuevos documentos en materia de seguridad e infraestructura.

Esta jornada, el presidente Kast hará una presentación en un encuentro empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay.

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