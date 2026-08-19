Milei multiplica sus apariciones públicas en medio de especulaciones y con la agenda 2027 en el horizonte

El presidente Javier Milei

Guardar

El presidente Javier Milei diseñó una agenda especialmente cargada para esta semana, en la previa de sus próximos viajes al exterior y después de las versiones que circularon en las últimas dos semanas sobre supuestos problemas de salud, derivados de la ausencia total de actividad pública.

La imagen de hiperactividad institucional de ahora se contrapone con la desaparición del radar del mandatario durante nueve días, desde su regreso de la gira en países de la región. Javier Milei permaneció la semana pasada y parte de la anterior recluido en la Quinta de Olivos, sin agenda pública ni entrevistas. Y desde ayer, luego de las dudas que expresaron dirigentes críticos, inició un rally de apariciones que continuarán hasta la semana que viene, antes de iniciar una nueva segudilla de viajes internacionales.

PUBLICIDAD

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió directamente a esas versiones con la frase: “El Presidente está muy bien”. En su conferencia de prensa en Casa Rosada atribuyó las especulaciones a un clima electoral adelantado. “Son especulaciones absurdas”, dijo.

Buscó desligar la falta de eventos oficiales de cualquier lectura sobre el estado de ánimo presidencial: “Cuando se dispone de la agenda, se la comunica”, planteó.

PUBLICIDAD

La agenda del jefe de Estado es opuesta a la de la semana pasada. Anteayer encabezó, con un discurso incluido, el acto por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, en Plaza San Martín, con todo el Gabinete presente y transmisión por cadena nacional.

El jueves tiene planeado exponer en el Council de las Américas, en el Hotel Alvear, ante empresarios y gobernadores. Y el viernes, en el cierre de la semana, viajará a Rosario para hablar, una vez más, en el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio local.

PUBLICIDAD

A esa agenda excepcionalmente cargada, Milei sumó ayer la confirmación de su participación en un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso con Federico Sturzenegger -a quien por segunda vez en pocos días buscará respaldar tras las críticas internas post-fracaso de la ley de Tierras y del Manejo del Fuego- y Luis Caputo, nueva figura de la pre-campaña electoral.

El presidente Javier Milei junto con su par de Colombia, Abelardo de la Espriella

Todo el Gobierno inició una serie de actividades, entre mesas políticas, reuniones con gobernadores, y recorridas al estilo electoral.

Lo que no hará el Presidente, en cambio, es asistir personalmente al Congreso para presentar el proyecto de Presupuesto 2027. En el Ejecutivo, no dan motivos puntuales para esa decisión, aunque puertas adentro reconocen que se trata de un contraste el año pasado, cuando sí encabezó la presentación ante los legisladores.

PUBLICIDAD

En el oficialismo están convencidos de que esa ausencia no incidirá en forma negativa en la discusión sobre la suspensión de las PASO que necesitan los Milei para mejorar sus chances de reelegir el año que viene. “Si los gobernadores, diputados y senadores quisieran un gesto del Presidente le hubieran pedido una reunión. Pero saben perfectamente que no le interesan los temas de la política y que los lleva Karina”, dijeron.

Fuentes de la Casa Rosada explicaron que, lejos de tener un problema de salud, el Presidente utilizó ese lapso para trabajar de manera más concentrada, sin las interrupciones propias de la rutina en Balcarce 50.

PUBLICIDAD

Milei suele decir que prefiere trabajar desde Olivos para que no lo interrumpan con reuniones o actividades oficiales que “no le interesan”, y dejó saber que la semana pasada estaba escribiendo dos discursos para sus próximas presentaciones, además de terminar un libro.

En el entorno presidencial reconocieron que la sucesión de actos, reuniones y discursos de esta semana no responde únicamente al calendario institucional, sino a la necesidad política de mostrar a un Presidente activo, en plena forma y con la agenda 2027 como horizonte, después de casi diez días en los que su ausencia dejó más preguntas que respuestas puertas adentro del propio Gobierno.

PUBLICIDAD