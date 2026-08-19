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Denuncian a funeraria en Cali por cobrar 30% de indemnización a familiares de víctimas del terremoto

Un documento divulgado en redes sociales muestra descuentos autorizados por $13,1 millones en honorarios jurídicos y $8,7 millones por servicios exequiales sobre los recursos reconocidos a una familia

Funeraria habría autorizado cobros por honorarios y servicios exequiales sobre recursos reconocidos por la Adres - crédito EFE y Adres
Funeraria habría autorizado cobros por honorarios y servicios exequiales sobre recursos reconocidos por la Adres - crédito EFE y Adres
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Este martes 18 de agosto se conoció una denuncia pública contra una empresa funeraria en Cali, luego de que el periodista Ronny Suárez asegurara que una familia afectada por el terremoto del 10 de agosto habría entregado un porcentaje de la indemnización que le correspondía por la muerte de sus seres queridos.

El caso se relaciona con los recursos que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reconoce a los beneficiarios de personas fallecidas en eventos considerados como accidentes de tránsito y eventos catastróficos, entre ellos determinados desastres naturales.

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto dejó graves afectaciones en diferentes zonas del país, con reportes de daños en ciudades y departamentos como Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Chocó, además de familias que perdieron sus viviendas y seres queridos.

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En medio de la atención a los damnificados, la Adres informó que se encuentra preparada para realizar los pagos relacionados con las indemnizaciones y gastos funerarios correspondientes a las víctimas mortales, así como los recursos destinados a la atención en salud de las personas afectadas.

El periodista alertó sobre el supuesto descuento aplicado a una familia que perdió a dos de sus integrantes durante el terremoto. - crédito @RonnySuarez_/X

Ronny Suárez denunció supuesto cobro del 30% de la indemnización

A través de sus redes sociales, el periodista Ronny Suárez publicó un video en el que alertó sobre lo que calificó como un posible aprovechamiento de las familias afectadas por la tragedia.

“Se están aprovechando de las víctimas del terremoto”, afirmó Suárez al comienzo de su denuncia.

Según relató, conoció el caso de un hombre que habría perdido a su esposa y a su hijo menor de edad en Cali. De acuerdo con su versión, el familiar habría acudido a una empresa funeraria que le ofreció encargarse del trámite para obtener la indemnización correspondiente ante la Adres.

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El periodista sostuvo que la empresa habría acordado quedarse con el 30% del valor de la indemnización como contraprestación por realizar la gestión.

Suárez explicó que, según la información oficial disponible, los familiares que tengan derecho a reclamar estos recursos pueden realizar el trámite directamente ante la Adres y que no necesitan contratar intermediarios para presentar la solicitud.

En su denuncia también afirmó que al familiar le habrían presentado un contrato que incluía una cláusula relacionada con una penalidad en caso de retirarse del acuerdo.

“Este dinero se puede reclamar sin intermediarios, algo que muchas personas no saben”, manifestó el periodista, quien hizo un llamado a las familias afectadas para que consulten directamente los canales oficiales de la entidad antes de entregar documentos o autorizar descuentos sobre los recursos.

Luis A. Russi señaló que una funeraria habría cobrado un porcentaje de los recursos destinados a familiares de víctimas de la emergencia. - crédito LuisRussi/X
Luis A. Russi señaló que una funeraria habría cobrado un porcentaje de los recursos destinados a familiares de víctimas de la emergencia. - crédito LuisRussi/X

En redes sociales también se divulgó un documento con autorización del 30%

Mientras circulaba la denuncia de Ronny Suárez, el usuario Luis A. Russi publicó en redes sociales un señalamiento relacionado con el supuesto cobro del 30% de una indemnización a familiares de víctimas del terremoto.

Russi aseguró que una funeraria en Cali estaría cobrando ese porcentaje a familiares de personas fallecidas durante la emergencia por encargarse de gestionar el pago de las indemnizaciones ante la Adres.

En su publicación afirmó que una familia habría perdido a una madre y a un menor de edad, además de sufrir afectaciones en su vivienda.

El usuario cuestionó que se cobrara un porcentaje de los recursos y sostuvo que el trámite ante la ADRES no requiere intermediarios.

“Una funeraria en Cali les está cobrando a los familiares de las víctimas (...) el 30% por ‘gestionarle’ el pago de cada indemnización que otorga la Adres”, escribió.

Russi agregó que, según sus cálculos, el porcentaje correspondiente a las dos indemnizaciones representaría cerca de $26 millones.

Junto con la denuncia publicó un fragmento de un documento en el que aparece una autorización para efectuar diferentes descuentos sobre el valor reconocido por la Adres.

¿Qué dice el documento divulgado?

En el fragmento del documento compartido por Russi aparece un valor de indemnización de hasta $43.772.625.

Posteriormente, el texto establece una autorización para descontar $8.754.525 por concepto de servicio exequial y $13.131.787 correspondientes al 30% por concepto de honorarios jurídicos.

El documento señala además que, después de los descuentos mencionados, el valor restante de la indemnización sería de $21.886.313, suma que sería entregada a la persona beneficiaria una vez se reconociera la totalidad de la indemnización.

El texto publicado corresponde a una autorización contractual y, por sí solo, no permite establecer si existió una conducta ilegal o irregular por parte de la empresa mencionada. Para determinarlo sería necesario revisar integralmente el contrato, las condiciones del servicio, la naturaleza de los cobros y las demás circunstancias del caso.

Asimismo, la publicación en redes sociales no constituye por sí misma una decisión de una autoridad que determine la existencia de una infracción.

Documento muestra descuentos de $21,8 millones en una reclamación. El contrato contempla $13,1 millones por honorarios jurídicos y $8,7 millones por servicios exequiales. - crédito @LuisRussi4/X
Documento muestra descuentos de $21,8 millones en una reclamación. El contrato contempla $13,1 millones por honorarios jurídicos y $8,7 millones por servicios exequiales. - crédito @LuisRussi4/X

No está confirmado si ambas denuncias corresponden al mismo caso

Las publicaciones de Ronny Suárez y Luis A. Russi hacen referencia a situaciones con características similares, entre ellas el supuesto cobro del 30% de una indemnización de la Adres por parte de una funeraria en Cali.

Sin embargo, con la información disponible no se puede establecer si ambos usuarios están hablando del mismo caso, de la misma familia o de situaciones diferentes.

Por esta razón, tampoco corresponde afirmar que se trate de dos casos independientes.

Ambas denuncias deben entenderse, por ahora, como publicaciones realizadas por usuarios diferentes que exponen señalamientos relacionados con el cobro de un porcentaje de las indemnizaciones destinadas a familiares de víctimas del terremoto.

Además, hasta el momento de esta publicación no se conoce un pronunciamiento público de la empresa funeraria mencionada que permita conocer su versión sobre los hechos, los contratos señalados o las condiciones bajo las cuales se habrían autorizado los descuentos.

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