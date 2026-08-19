Charles Spencer anuncia un libro sobre la vida de su hermana, Diana de Gales, que promete desmontar “falsedades que han acabado siendo aceptadas”

Imagen de archivo del conde Charles Spencer, hermano de la desaparecida princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana. (EFE/Balazs Mohai).

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Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, su hermano Charles Spencer ha decidido poner por escrito su propia versión de una historia que durante años ha sido contada desde todo tipo de perspectivas. El noveno conde Spencer publicará el próximo mes de septiembre Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), unas memorias en las que repasará su relación con la princesa y algunos de los episodios más determinantes de su vida.

El anuncio llega cuando se aproxima el 30º aniversario de la muerte de Lady Di, fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en París. Según ha explicado el propio Spencer, precisamente el aumento de las peticiones para que vuelva a hablar públicamente sobre su hermana le ha llevado a aceptar un reto que había aplazado durante años: contar sus recuerdos sin intermediarios.

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El libro verá la luz en Reino Unido el 22 de septiembre de 2026 y llegará a otros mercados posteriormente, traducido a una docena de idiomas. En España, su publicación está prevista para el día siguiente. La portada muestra un retrato de Diana en blanco y negro y adelanta el tono íntimo que pretende marcar unas memorias que, hasta ahora, nunca había escrito de manera específica sobre su hermana.

Charles Spencer quiere diferenciar su obra de las numerosas biografías que se han publicado sobre Diana desde su fallecimiento: “Ante la proximidad del trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana, me han vuelto a inundar con solicitudes de entrevistas sobre mi hermana. Esto me ha convencido de plasmar por escrito mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de pasar por el mal trago de leer nuevamente las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades que han acabado siendo aceptadas con el paso del tiempo”.

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El príncipe Carlos, el príncipe Enrique, el conde Spencer, el príncipe Guillermo y el duque de Edimburgo observan cómo el féretro que contiene los restos de la princesa Diana es trasladado al interior de la Abadía de Westminster para su funeral, el 6 de septiembre. (REUTERS)

Una historia contada desde la intimidad familiar

El aristócrata ha anunciado que abordará diferentes etapas de su vida compartida, desde la infancia de ambos hasta los últimos días de Diana. “El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, tal como intenté hacer al hablar en su funeral. Al igual que hice en aquel discurso de despedida, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva”, confesó el autor en una rueda a los medios recogida por The Mirror. También se espera que recuerde su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, las dificultades que atravesó durante su etapa como miembro de la familia real y las circunstancias que rodearon la semana posterior a su fallecimiento.

Su intención, sin embargo, no es construir una imagen idealizada de su hermana. “Quizás tenían un matrimonio infeliz o luchaban contra un trastorno alimentario. Hay muchos aspectos de Diana en los que profundizar y con los que identificarse; es casi como un horóscopo: puedes encontrarle un sentido personal”, explicó.

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En ese sentido, ha descrito a Diana como una mujer de personalidad extraordinaria, marcada por el cariño, el carisma y también las dudas sobre sí misma. Para él, su legado no puede entenderse únicamente desde la tragedia que puso fin a su vida, sino también desde la huella que dejó durante los 36 años que permaneció en el mundo.

Charles y Diana Spencer (The Grosby Group).

Los recuerdos que todavía duelen

Aunque Spencer ha hablado en otras ocasiones sobre Diana, no siempre le resulta sencillo enfrentarse a su recuerdo. En una entrevista el pasado año reconoció que le incomoda especialmente cuando personas desconocidas se acercan para contarle dónde estaban o qué hacían cuando recibieron la noticia de la muerte de su hermana.

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El aniversario de su fallecimiento tampoco es una fecha sencilla para él. Su vínculo con Diana continúa además muy presente en Althorp, la residencia histórica de los Spencer en Northamptonshire donde la princesa está enterrada.

Charles Spencer aseguró que la tranquilidad de la residencia se adecuaba con la esencia de la princesa Diana. (Instagram/Charles Spencer)

Precisamente allí acudió el pasado mes de julio el príncipe Harry junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, durante una visita a la propiedad familiar para mostrar a los pequeños el lugar de descanso de su madre.