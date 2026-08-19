España
Agregar Infobae enGoogle

Charles Spencer anuncia un libro sobre la vida de su hermana, Diana de Gales, que promete desmontar “falsedades que han acabado siendo aceptadas”

Bajo el título ‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’, el conde espera aportar una nueva perspectiva al mundo sobre la vida de una de las princesas más famosas de la historia

Imagen de archivo del conde Charles Spencer, hermano de la desaparecida princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana. (EFE/Balazs Mohai).
Imagen de archivo del conde Charles Spencer, hermano de la desaparecida princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana. (EFE/Balazs Mohai).
Guardar

Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, su hermano Charles Spencer ha decidido poner por escrito su propia versión de una historia que durante años ha sido contada desde todo tipo de perspectivas. El noveno conde Spencer publicará el próximo mes de septiembre Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), unas memorias en las que repasará su relación con la princesa y algunos de los episodios más determinantes de su vida.

El anuncio llega cuando se aproxima el 30º aniversario de la muerte de Lady Di, fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en París. Según ha explicado el propio Spencer, precisamente el aumento de las peticiones para que vuelva a hablar públicamente sobre su hermana le ha llevado a aceptar un reto que había aplazado durante años: contar sus recuerdos sin intermediarios.

PUBLICIDAD

El libro verá la luz en Reino Unido el 22 de septiembre de 2026 y llegará a otros mercados posteriormente, traducido a una docena de idiomas. En España, su publicación está prevista para el día siguiente. La portada muestra un retrato de Diana en blanco y negro y adelanta el tono íntimo que pretende marcar unas memorias que, hasta ahora, nunca había escrito de manera específica sobre su hermana.

Charles Spencer quiere diferenciar su obra de las numerosas biografías que se han publicado sobre Diana desde su fallecimiento: “Ante la proximidad del trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana, me han vuelto a inundar con solicitudes de entrevistas sobre mi hermana. Esto me ha convencido de plasmar por escrito mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de pasar por el mal trago de leer nuevamente las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades que han acabado siendo aceptadas con el paso del tiempo”.

PUBLICIDAD

El príncipe Carlos, el príncipe Enrique, el conde Spencer, el príncipe Guillermo y el duque de Edimburgo observan cómo el féretro que contiene los restos de la princesa Diana es trasladado al interior de la Abadía de Westminster para su funeral, el 6 de septiembre. (REUTERS)
El príncipe Carlos, el príncipe Enrique, el conde Spencer, el príncipe Guillermo y el duque de Edimburgo observan cómo el féretro que contiene los restos de la princesa Diana es trasladado al interior de la Abadía de Westminster para su funeral, el 6 de septiembre. (REUTERS)

Una historia contada desde la intimidad familiar

El aristócrata ha anunciado que abordará diferentes etapas de su vida compartida, desde la infancia de ambos hasta los últimos días de Diana. “El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, tal como intenté hacer al hablar en su funeral. Al igual que hice en aquel discurso de despedida, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva”, confesó el autor en una rueda a los medios recogida por The Mirror. También se espera que recuerde su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, las dificultades que atravesó durante su etapa como miembro de la familia real y las circunstancias que rodearon la semana posterior a su fallecimiento.

Su intención, sin embargo, no es construir una imagen idealizada de su hermana. “Quizás tenían un matrimonio infeliz o luchaban contra un trastorno alimentario. Hay muchos aspectos de Diana en los que profundizar y con los que identificarse; es casi como un horóscopo: puedes encontrarle un sentido personal”, explicó.

En ese sentido, ha descrito a Diana como una mujer de personalidad extraordinaria, marcada por el cariño, el carisma y también las dudas sobre sí misma. Para él, su legado no puede entenderse únicamente desde la tragedia que puso fin a su vida, sino también desde la huella que dejó durante los 36 años que permaneció en el mundo.

Charles Spencer
Charles y Diana Spencer (The Grosby Group).

Los recuerdos que todavía duelen

Aunque Spencer ha hablado en otras ocasiones sobre Diana, no siempre le resulta sencillo enfrentarse a su recuerdo. En una entrevista el pasado año reconoció que le incomoda especialmente cuando personas desconocidas se acercan para contarle dónde estaban o qué hacían cuando recibieron la noticia de la muerte de su hermana.

El aniversario de su fallecimiento tampoco es una fecha sencilla para él. Su vínculo con Diana continúa además muy presente en Althorp, la residencia histórica de los Spencer en Northamptonshire donde la princesa está enterrada.

Charles Spencer aseguró que la tranquilidad de la residencia se adecuaba con la esencia de la princesa Diana. (Instagram/Charles Spencer)
Charles Spencer aseguró que la tranquilidad de la residencia se adecuaba con la esencia de la princesa Diana. (Instagram/Charles Spencer)

Precisamente allí acudió el pasado mes de julio el príncipe Harry junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, durante una visita a la propiedad familiar para mostrar a los pequeños el lugar de descanso de su madre.

Temas Relacionados

Diana de GalesLady DiCasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 19 de agosto

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 19 de agosto

Los embalses de agua se encuentran al 66,21 % de su capacidad este miércoles 19 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 66,21 % de su capacidad este miércoles 19 de agosto

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de agosto

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de agosto

Adiós a los muebles debajo de la encimera de la cocina: esta es la nueva tendencia que ayuda a ganar espacio

Según los diseñadores de interiores las cortinas son la solución para renovar el ambiente de esta parte de la casa sin obra, ni gastar de más

Adiós a los muebles debajo de la encimera de la cocina: esta es la nueva tendencia que ayuda a ganar espacio

En los años 80 se liberaron cientos de hurones para controlar una plaga de conejos, y ahora son ellos los que amenazan una colonia de 250.000 pájaros

Estos mamíferos carnívoros se han convertido en un problema para las aves marinas que habitan la isla de Rathlin, frente a la costa norte de Irlanda del Norte

En los años 80 se liberaron cientos de hurones para controlar una plaga de conejos, y ahora son ellos los que amenazan una colonia de 250.000 pájaros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

ECONOMÍA

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

DEPORTES

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”