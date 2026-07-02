Los delitos por los cuáles Chile juzgará a “Larry Changa”, fundador del Tren de Aragua

"Larry Changa" fue detenido en julio de 2024 en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprobó este miércoles la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, acusado de liderar el asentamiento de esta organización criminal en el país y a quien se le imputan varios homicidios y secuestros extorsivos.

De acuerdo a Insight Crime, “Larry Changa” nació el año 1977 en Maracay, Venezuela y comenzó su carrera delictiva robando autos en los estados de Carabobo y Aragua, razón por la cual fue apresado en 2002.

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Luego de cuatro años tras las rejas, dio muerte en 2006 a un comerciante en Aragua y fue recluido en la cárcel de Tocorón, donde junto a “Niño Guerrero” y Johan Petrica fundaron el Tren de Aragua.

A Chile llegó en 2018 para sentar las bases del Tren de Aragua.

Su llegada a Chile

A Chile arribó en 2018 y junto a su esposa vivió tres años sin levantar sospechas, pero sentando bajo las directrices del “Niño Guerrero” las bases del Tren de Aragua y sus distintas ramificaciones a lo largo del país.

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Sacó residencia temporal y abrió distintos negocios para pasar desapercibido, pero en 2021 tuvo su primer encuentro con la policía, cuando un auto a su nombre apareció vinculado a un homicidio. A pesar de que fue interrogado, la falta de pruebas permitió que fuera dejado en libertad.

Probablemente asustado, al año siguiente trató de entrar a Colombia vía aérea, pero las autoridades locales le negaron el ingreso y tuvo que volver a Chile para salir nuevamente, esta vez por un paso ilegal hacia Bolivia y luego por tierra hasta Colombia nuevamente, donde se instaló en Circasia, en el departamento de Quindío, donde finalmente fue detenido en julio de 2024.

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Así las cosas, “Larry Changa” será formalizado en Chile por su responsabilidad en varios secuestros extorsivos que terminaron en homicidios, como los de un ciudadano colombiano y otro venezolano en 2021; el de otro ciudadano venezolano en Pichidangui (200 km al norte de Santiago) en 2023, y otros más que se le adjudican a una facción del Tren de Aragua instalada bajo su mando en Iquique (1.750 km al norte de Santiago), llamada “La Compañía”.