América Latina

Los delitos por los cuáles Chile juzgará a “Larry Changa”, fundador del Tren de Aragua

El presidente colombiano Gustavo Petro firmó la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, acusado de varios homicidios y secuestros extorsivos en el país

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El criminal había pasado por varias partes del territorio nacional ante de recalar en el Quindío - crédito Policía Nacional
"Larry Changa" fue detenido en julio de 2024 en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprobó este miércoles la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, acusado de liderar el asentamiento de esta organización criminal en el país y a quien se le imputan varios homicidios y secuestros extorsivos.

De acuerdo a Insight Crime, “Larry Changa” nació el año 1977 en Maracay, Venezuela y comenzó su carrera delictiva robando autos en los estados de Carabobo y Aragua, razón por la cual fue apresado en 2002.

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Luego de cuatro años tras las rejas, dio muerte en 2006 a un comerciante en Aragua y fue recluido en la cárcel de Tocorón, donde junto a “Niño Guerrero” y Johan Petrica fundaron el Tren de Aragua.

La Fiscalía colombiana impuso extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a "Larry Changa", entre ellos un lote de 1.200 metros cuadrados en Circasia - crédito Policía Nacional/Dijín
A Chile llegó en 2018 para sentar las bases del Tren de Aragua.

Su llegada a Chile

A Chile arribó en 2018 y junto a su esposa vivió tres años sin levantar sospechas, pero sentando bajo las directrices del “Niño Guerrero” las bases del Tren de Aragua y sus distintas ramificaciones a lo largo del país.

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Sacó residencia temporal y abrió distintos negocios para pasar desapercibido, pero en 2021 tuvo su primer encuentro con la policía, cuando un auto a su nombre apareció vinculado a un homicidio. A pesar de que fue interrogado, la falta de pruebas permitió que fuera dejado en libertad.

Probablemente asustado, al año siguiente trató de entrar a Colombia vía aérea, pero las autoridades locales le negaron el ingreso y tuvo que volver a Chile para salir nuevamente, esta vez por un paso ilegal hacia Bolivia y luego por tierra hasta Colombia nuevamente, donde se instaló en Circasia, en el departamento de Quindío, donde finalmente fue detenido en julio de 2024.

Así las cosas, “Larry Changa” será formalizado en Chile por su responsabilidad en varios secuestros extorsivos que terminaron en homicidios, como los de un ciudadano colombiano y otro venezolano en 2021; el de otro ciudadano venezolano en Pichidangui (200 km al norte de Santiago) en 2023, y otros más que se le adjudican a una facción del Tren de Aragua instalada bajo su mando en Iquique (1.750 km al norte de Santiago), llamada “La Compañía”.

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