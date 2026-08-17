Ese Pérez estalla contra Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México 2026: “Quisiera ponerte un cachetadón”

Un chiste de Luis Chaparro sobre la madre de Ese Pérez desató una de las confrontaciones más tensas de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube)

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Ese Pérez encaró a Luis Chaparro con visible enojo durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, celebrada el domingo 16 de agosto, luego de que Luis hiciera un chiste que involucró a la madre del creador de contenido.

La noche arrancó con seis famosos en la placa: Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García. El protocolo de posicionamientos, en el que los habitantes se colocan frente a los nominados para explicar a quién quieren ver salir, derivó en uno de los momentos más tensos de la temporada.

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Ese Pérez confronta a Chaparro por chiste sobre su madre

Cuando le tocó el turno a Ese Pérez, el creador de contenido no ocultó la molestia. Se paró frente a Chaparro y le habló directo: “Yo quiero que te vayas de la casa porque hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas, me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no carnal, la verdad, y tú sabes de qué te estoy hablando, no es show, no es nada, te lo juro estoy temblando”.

El tono subió cuando Ese Pérez reconoció que había querido reaccionar de manera física pero se contuvo: “Quisiera ponerte así un pinche cachetadón”, aunque aclaró que no lo hizo porque Brianda estaba presente y no quería que la situación escalara frente a ella. “La mamá es sagrada carnal”, remató.

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Ese Pérez llegó temblando de coraje al posicionamiento del domingo 16 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026 y le dijo a Luis Chaparro que habría querido darle una cachetada por un chiste que involucró a su madre frente a los demás habitantes. (Captura de pantalla YouTube)

Luis Chaparro pide disculpas

Luis Chaparro respondió con una disculpa y trató de contextualizar lo ocurrido. “Hermano, te pido una enorme disculpa, primero que nada, mi chiste no iba con esa intención, era un caso hipotético”, dijo el periodista, quien admitió sorpresa ante la reacción de su compañero. “Te considero un carnal, te considero un hermano, hemos conectado muy bien, pero sí estoy sorprendido. Me lo hubieras dicho en ese momento, en ese momento te pediría una disculpa”.

Chaparro explicó que el chiste era una variante del juego conocido como “¿Qué prefieres?”: “Era un, que prefieres, besar a Megan Fox en el cuerpo de tu mamá, o besar a tu mamá en el cuerpo de Megan Fox, o sea, era todo, y una disculpa por eso, todo bien, carmelo, creo que todos estábamos cotorreando en ese momento”.

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Ese Pérez aclara la versión del chiste y sostiene su postura

Ese Pérez no aceptó la versión de Chaparro sobre el contenido del chiste. “No fue de beso, no fue que si besaba, no... fue si me la daba”, aclaró, y reafirmó su postura: “En el mundo de la comedia, que yo entiendo, que sea negro o blanca, con la mamá de nadie entra un chiste, no”.

Luis Chaparro pidió disculpas pero no convenció a Ese Pérez. (Captura de pantalla YouTube)

El creador de contenido también rechazó el argumento de Chaparro sobre las agresiones físicas, y recordó un episodio previo: “Hace ocho días se presentó el plan con Masad y todo bien, platicamos, y todo, y pues, es todo lo que tenía que decir”. Con esa frase cerró su posicionamiento, ratificando que su voto es por la salida del periodista.

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Chaparro, por su parte, intentó cerrar la discusión con una advertencia: “No está padre meter agresiones físicas, no, para nada, jamás”.

Mientras que en el foro con Galilea Montijo, la novia de Luis Chaparro, salió en defensa de él y se lanzó contra Ese Pérez. “Me sorprendió, la verdad creí que Ese se iba a ir con Masad, pero la verdad siento que Ese Pérez se lleva pero no se aguanta. Él también tiene un humor muy pesado, muy llevado no solo con los hombres... también con las mujeres. Y creo que cuando le regresan una broma ya no le pareció”, señaló.

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