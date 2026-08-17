México
Agregar Infobae enGoogle

Ese Pérez estalla contra Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México 2026: “Quisiera ponerte un cachetadón”

Un chiste de Luis Chaparro sobre la madre de Ese Pérez desató una de las confrontaciones más tensas del reality

Ese Pérez
Un chiste de Luis Chaparro sobre la madre de Ese Pérez desató una de las confrontaciones más tensas de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla YouTube)
Guardar

Ese Pérez encaró a Luis Chaparro con visible enojo durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, celebrada el domingo 16 de agosto, luego de que Luis hiciera un chiste que involucró a la madre del creador de contenido.

La noche arrancó con seis famosos en la placa: Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García. El protocolo de posicionamientos, en el que los habitantes se colocan frente a los nominados para explicar a quién quieren ver salir, derivó en uno de los momentos más tensos de la temporada.

PUBLICIDAD

Ese Pérez confronta a Chaparro por chiste sobre su madre

Cuando le tocó el turno a Ese Pérez, el creador de contenido no ocultó la molestia. Se paró frente a Chaparro y le habló directo: “Yo quiero que te vayas de la casa porque hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas, me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no carnal, la verdad, y tú sabes de qué te estoy hablando, no es show, no es nada, te lo juro estoy temblando”.

El tono subió cuando Ese Pérez reconoció que había querido reaccionar de manera física pero se contuvo: “Quisiera ponerte así un pinche cachetadón”, aunque aclaró que no lo hizo porque Brianda estaba presente y no quería que la situación escalara frente a ella. “La mamá es sagrada carnal”, remató.

PUBLICIDAD

Ese Pérez
Ese Pérez llegó temblando de coraje al posicionamiento del domingo 16 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026 y le dijo a Luis Chaparro que habría querido darle una cachetada por un chiste que involucró a su madre frente a los demás habitantes. (Captura de pantalla YouTube)

Luis Chaparro pide disculpas

Luis Chaparro respondió con una disculpa y trató de contextualizar lo ocurrido. “Hermano, te pido una enorme disculpa, primero que nada, mi chiste no iba con esa intención, era un caso hipotético”, dijo el periodista, quien admitió sorpresa ante la reacción de su compañero. “Te considero un carnal, te considero un hermano, hemos conectado muy bien, pero sí estoy sorprendido. Me lo hubieras dicho en ese momento, en ese momento te pediría una disculpa”.

Chaparro explicó que el chiste era una variante del juego conocido como “¿Qué prefieres?”: “Era un, que prefieres, besar a Megan Fox en el cuerpo de tu mamá, o besar a tu mamá en el cuerpo de Megan Fox, o sea, era todo, y una disculpa por eso, todo bien, carmelo, creo que todos estábamos cotorreando en ese momento”.

Ese Pérez aclara la versión del chiste y sostiene su postura

Ese Pérez no aceptó la versión de Chaparro sobre el contenido del chiste. “No fue de beso, no fue que si besaba, no... fue si me la daba”, aclaró, y reafirmó su postura: “En el mundo de la comedia, que yo entiendo, que sea negro o blanca, con la mamá de nadie entra un chiste, no”.

Ese Pérez
Luis Chaparro pidió disculpas pero no convenció a Ese Pérez. (Captura de pantalla YouTube)

El creador de contenido también rechazó el argumento de Chaparro sobre las agresiones físicas, y recordó un episodio previo: “Hace ocho días se presentó el plan con Masad y todo bien, platicamos, y todo, y pues, es todo lo que tenía que decir”. Con esa frase cerró su posicionamiento, ratificando que su voto es por la salida del periodista.

Chaparro, por su parte, intentó cerrar la discusión con una advertencia: “No está padre meter agresiones físicas, no, para nada, jamás”.

Mientras que en el foro con Galilea Montijo, la novia de Luis Chaparro, salió en defensa de él y se lanzó contra Ese Pérez. “Me sorprendió, la verdad creí que Ese se iba a ir con Masad, pero la verdad siento que Ese Pérez se lleva pero no se aguanta. Él también tiene un humor muy pesado, muy llevado no solo con los hombres... también con las mujeres. Y creo que cuando le regresan una broma ya no le pareció”, señaló.

Temas Relacionados

Ese PérezLuis ChaparroLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melanie Michelle y Luis Fernando: qué se sabe del doble homicidio de los estudiantes de la Universidad Veracruzana

La UV exige a la Fiscalía esclarecer el crimen con transparencia y rigor

Melanie Michelle y Luis Fernando: qué se sabe del doble homicidio de los estudiantes de la Universidad Veracruzana

Arantza Ruiz rompe el silencio y se despide entre lágrimas de La Casa de los Famosos México 2026

La actriz abandonó el reality tras tres semanas de convivencia y se quebró en plena transmisión en vivo

Arantza Ruiz rompe el silencio y se despide entre lágrimas de La Casa de los Famosos México 2026

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este domingo 16 de agosto

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este domingo 16 de agosto

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico sucedió a las 23:33 horas, a una distancia de 148 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

EN VIO | Clima en CDMX y resto de México hoy 17 de agosto

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIO | Clima en CDMX y resto de México hoy 17 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

Ronald Johnson anuncia devolución a México de tres fugitivos, uno ligado al CJNG

Cárteles cobran por huacales y controlan la cadena agrícola en México

ENTRETENIMIENTO

La marca de aceite que Yahir llamó “de carro” responde a la polémica y aclara: no es patrocinador de La Casa de los Famosos México

La marca de aceite que Yahir llamó “de carro” responde a la polémica y aclara: no es patrocinador de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

Arantza Ruiz rompe el silencio y se despide entre lágrimas de La Casa de los Famosos México 2026

Quién fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Entre un famoso actor de telenovelas y una prestigiosa cineasta: quiénes son los padres de Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral

Así reapareció Luis Ángel Malagón con el América sub-21

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos

América vs San Luis: quiénes son los futbolistas que salieron de la banca y que golearon

Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale