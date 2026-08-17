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Gobierno anuncia $4.386 millones para fortalecer hospitales del Valle del Cauca tras el terremoto

El Ministerio de Salud informó que los recursos serán destinados a la dotación del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ y a la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios médicos en la región

Los hechos ocurrieron en los pasillos del Hospital Universitario del Valle - crédito Gobernación del Valle del Cauca
El Hospital Universitario del Valle recibirá recursos para la dotación de su Unidad Funcional Oncológica, como parte de las medidas anunciadas tras el sismo. - crédito Gobernación del Valle del Cauca
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El Gobierno anunció la destinación de $4.386 millones para fortalecer la infraestructura y la capacidad de atención en salud del Valle del Cauca, como parte de las medidas adoptadas tras el sismo que afectó gravemente al occidente del país.

Según informó el Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos serán destinados a la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ (HUV), en el marco de la Resolución 1080 de 2026.

La decisión hace parte de las acciones que el Gobierno ha puesto en marcha para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el sector sanitario constituye una de las prioridades de la respuesta institucional debido a las afectaciones registradas en la infraestructura hospitalaria y al incremento de la demanda de atención generado por la emergencia.

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Además de la inversión anunciada para el HUV, el Gobierno informó que también se dispuso apoyo para la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, afectado por el sismo.

A estas medidas se suma la destinación de recursos para el arrendamiento de infraestructura que permita ampliar la capacidad de atención del Hospital Universitario del Valle, institución que presta servicios de salud a pacientes de Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano.

El centro hospitalario recibirá apoyo para su reconstrucción luego de las afectaciones ocasionadas por el sismo. - crédito Hospital San Rafael de El Águila/Facebook
El centro hospitalario recibirá apoyo para su reconstrucción luego de las afectaciones ocasionadas por el sismo. - crédito Hospital San Rafael de El Águila/Facebook

Gobierno busca mantener la atención en salud

El Ministerio de Salud explicó que las medidas adoptadas tienen como propósito atender las necesidades derivadas de la emergencia y avanzar en la recuperación de la infraestructura hospitalaria afectada.

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“De esta manera, las medidas adoptadas buscan atender simultáneamente las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia y avanzar en la recuperación de la infraestructura hospitalaria afectada, fortaleciendo la capacidad instalada y garantizando la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para la población”, señaló la cartera.

El anuncio se conoce mientras el Gobierno mantiene desplegada su respuesta institucional en el Valle del Cauca, luego del sismo que afectó diferentes zonas del occidente del país.

De acuerdo con el comunicado, el presidente Abelardo de la Espriella asumió directamente el liderazgo de la respuesta institucional y ha acompañado las labores desarrolladas en los territorios afectados. Entre las prioridades señaladas por el Ejecutivo están la atención de las personas damnificadas, las labores de búsqueda y rescate y la recuperación de infraestructura esencial.

El Gobierno también indicó que las entidades del Estado y los organismos de emergencia fueron articulados para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

El rescate en el Hospital Universitario del Valle se concentró en los pisos tercero y cuarto y en una bóveda del quinto piso - crédito Gobernación del Valle del Cauca
El Hospital Universitario del Valle registró afectaciones en su infraestructura tras el sismo que impactó al Valle del Cauca. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Presidente destaca importancia del Hospital Universitario del Valle

Durante las acciones de atención de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella destacó el papel que cumple el Hospital Universitario del Valle y manifestó el compromiso del Gobierno Nacional con su recuperación.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde el Gobierno, en unión con la Gobernación del Valle, para sacar a este hospital adelante, que es un símbolo de Colombia y de nuestro sistema de salud”, afirmó el mandatario.

El HUV, ubicado en Cali, fue incluido entre las instituciones que recibirán medidas de apoyo dentro de la respuesta del sector salud. Además de los $4.386 millones destinados a la Unidad Funcional Oncológica, el Gobierno contempla el arrendamiento de infraestructura para ampliar la capacidad de atención del centro hospitalario.

Por su parte, la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, señaló que las decisiones adoptadas responden a las necesidades que enfrenta la población tras la emergencia y buscan fortalecer la red hospitalaria del departamento.

La funcionaria indicó que las acciones están orientadas a responder “con hechos concretos” a las necesidades de las comunidades y a fortalecer una red de salud que, según el Ministerio, es fundamental para el Valle del Cauca y el suroccidente del país.

El Ministerio de Salud informó las medidas adoptadas para el Hospital Universitario del Valle y el Hospital San Rafael de El Águila tras la emergencia. - crédito @MinSaludCol/X
El Ministerio de Salud informó las medidas adoptadas para el Hospital Universitario del Valle y el Hospital San Rafael de El Águila tras la emergencia. - crédito @MinSaludCol/X

Recursos también para el Hospital San Rafael de El Águila

Dentro del paquete de medidas anunciado por el Gobierno se encuentra igualmente el apoyo para la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, cuya infraestructura resultó afectada por el sismo.

El Ministerio de Salud no detalló en el comunicado el monto específico que será destinado a la reconstrucción de este hospital, por lo que el Gobierno aún deberá precisar los recursos y las acciones correspondientes a esta intervención.

El Gobierno señaló que estas decisiones hacen parte de una respuesta que no se limita a la atención inmediata de la emergencia, sino que contempla también la recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.

“Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con el Valle del Cauca, no solo a través de la atención inmediata de la emergencia, sino también mediante la recuperación de la infraestructura afectada y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales”, indicó el Ministerio de Salud.

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