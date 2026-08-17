Carrifran, el valle escocés donde se han replantado 750.000 árboles nativos en 26 años gracias a un arco de caza del Neolítico que guio la transformación histórica

El valle de Carrifran en la actualidad. (Borders Forest Trust)

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El valle de Carrifran en las Moffat Hills ha pasado en 26 años de laderas desnudas y erosionadas a un paisaje con bosque autóctono, matorrales y más diversidad de fauna, un cambio impulsado por un proyecto de restauración ecológica que busca devolver esta cuenca del sur de Escocia a un estado parecido al que tenía hace 6.000 años.

Según la Botanic Society of Britain and Ireland, la transformación arrancó el 1 de enero de 2000 con la plantación de apenas 100 ramas y ejemplares jóvenes. Desde entonces se han plantado alrededor de 750.000 árboles y arbustos en un valle de 1.620 acres de las colinas de Moffat.

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A finales del siglo XX predominaban en Carrifran Glen las laderas sin arbolado, marcadas por la erosión y el aprovechamiento ganadero intensivo. Hoy el valle presenta árboles nativos, arbustos, flores silvestres y una fauna cada vez más variada como resultado de un proceso continuado de restauración.

El proyecto Carrifran Wildwood se planteó como la recreación de un valle boscoso en las Tierras Altas del Sur, con la mayor parte posible de la diversidad de especies que existían antes de que la actividad humana se volviera dominante. La visión surgió en 1993, durante la conferencia Restoring Borders Woodland organizada por Peeblesshire Environment Concern.

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El valle de Carrifran en antes del proyecto. (Borders Forest Trust)

Cómo ha cambiado el valle escocés

La iniciativa tomó forma con el grupo comunitario Wildwood, creado en otoño de 1995 y formado por unas 40 personas, en su mayoría de los alrededores de Peebles. Sus integrantes contribuyeron a la creación de Borders Forest Trust a comienzos de 1996 y, cuatro años después, organizaron la compra del valle mediante una suscripción pública apoyada sobre todo por más de 600 fundadores de Carrifran Wildwood. Ahora, el proyecto se sostiene con voluntarios y donaciones públicas a través de un programa de gestión responsable y subvenciones de Scottish Forestry, NatureScot y varias fundaciones.

La rápida recuperación forestal, combinada con la eliminación o el control de herbívoros, ha alterado de forma visible la flora y la fauna. Han prosperado las comunidades de hierbas altas y de grava fluvial, y se han extendido los brezales: de brezo en las laderas superiores y de brezo alpino en las cumbres.

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También han respondido de forma favorable helechos, musgos, líquenes y hongos gracias a la mayor diversidad de hábitats. En mamíferos todavía no se observan cambios relevantes en número, aunque se han visto ardillas rojas de forma ocasional, un indicio que también apunta a la presencia de martas.

La diversidad de aves ha aumentado de forma acusada. Al mismo tiempo, algunas especies ligadas a hábitats abiertos y pastizales han reducido su presencia.

El arco neolítico que fijó qué especies debían volver

Un hallazgo arqueológico ha sido determinante en la definición del proyecto. En 1990, un excursionista encontró en las turberas de Rotten Bottom un arco de caza de tejo de hace 6.000 años, conservado hasta su descubrimiento. El análisis de muestras del lugar donde apareció el arco fue organizado por el Museo de Escocia y proporcionó un registro de polen de detalle excepcional. Ese material sirvió para seleccionar cada especie de árbol o arbusto plantada en el valle, junto con otras pruebas sobre su presencia en el bosque original.

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El arco está datado en el Neolítico temprano, antes de que la agricultura empezara a modificar la vegetación de la zona. Se trata del arco más antiguo descubierto hasta ahora en Gran Bretaña y se exhibe en el Museo de Escocia de Edimburgo. No se sabe nada de su propietario, pero el registro permite reconstruir el paisaje de entonces. Carrifran estaba cubierta por una mezcla abundante de árboles y arbustos y albergaba una fauna silvestre diversa.

A lo largo del valle, las nutrias recorrían el arroyo Carrifran entre alisos, fresnos, cerezos y olmos. En los claros con flores silvestres buscaban alimento pájaros cantores, mariposas y ciervos. En las laderas había avellanos, acebos, robles y espinos, mientras que abedules y serbales ocupaban los riscos. En la meseta superior, el bosque daba paso a matorrales de sauces y enebros, y después a brezales abiertos en las cumbres.

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Según la Botanic Society of Britain and Ireland, la plantación principal está ya muy avanzada, pero el trabajo continúa con plantaciones de enriquecimiento para cubrir huecos de árboles muertos o moribundos, añadir arbustos como espino blanco y avellano, reintroducir plantas como la madreselva y la hiedra y ampliar las zonas de matorral de montaña.