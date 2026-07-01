La Justicia chilena condenó a un exjuez y un exjefe de inteligencia del Ejército por espiar a un periodista

El caso refiere a los “pinchazos” ilegales a teléfonos de militares que denunciaban actos de corrupción al interior del Ejército, y a un periodista que cubría la noticia.

Luego de allanarse a un procedimiento abreviado, el exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, fueron condenados este martes a cinco años de presidio con libertad vigilada intensiva en el marco de la Operación Topógrafo, evitando así la pena de cárcel efectiva de 20 años que la fiscalía solicitaba originalmente antes del acuerdo.

Los hechos del caso, uno de los emblemáticos sobre espionaje en democracia, se desarrollaron entre los años 2016 y 2018, cuando la inteligencia militar chilena montó una red de interceptación telefónica ilícita cuyo objetivo era vigilar a militares que estaban denunciando actos de corrupción al interior de la institución castrense -el famoso Milicogate-, y a un periodista que cubría la noticia.

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Para lograr su objetivo, desde el Ejército presentaron solicitudes de escuchas a la justicia utilizando identidades y antecedentes falsos, registrando los números telefónicos de sus objetivos bajo nombres de supuestos “agentes extranjeros” que amenazaban la seguridad nacional.

El espionaje afectó directamente a diversos ciudadanos y funcionarios, entre ellos el periodista de investigación, Mauricio Weibel, autor del reportaje que destapó el Milicogate, y Rafael Harvey, capitán en retiro del Ejército que denunció activamente malas prácticas dentro de la institución, amén de otros oficiales activos, exfuncionarios y civiles denunciantes de irregularidades institucionales.

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El periodista Mauricio Weibel valoró que “es la primera vez que se condena a un juez y a un jefe de Inteligencia de un Ejército por espiar a un periodista".

“Salida satisfactoria”

Así las cosas, Nazal y Poblete fueron condenados por los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica en instrumento público, el primero por presentar solicitudes falsas, y el segundo por visarlas a pesar de estar en conocimiento de su ilegalidad.

De acuerdo a la fiscal Ximena Chong, el juicio abreviado representa para el Ministerio Público “una salida satisfactoria (pues) era importante poder consolidar una resolución condenatoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público”.

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En tanto, el abogado del exjuez Poblete, el defensor penal público Víctor Providel, explicó que en la audiencia “el exministro aceptó los hechos de la acusación tal como estaban redactados, aceptó tramitar término de la causa a través de este procedimiento abreviado, que es la aceptación de hechos y aceptación de los antecedentes de la acusación. La pena se va a cumplir en libertad”.

Por su parte, el periodista Mauricio Weibel se mostró satisfecho con el acuerdo, puesto que “es la primera vez que se condena a un juez y a un jefe de Inteligencia de un Ejército por espiar a un periodista, y eso es una señal tremenda para el mundo”.

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“Es un avance para la democracia y es un avance para la protección de la libertad de expresión no sólo para los periodistas, sino también para todas las personas y todos los ciudadanos”, remató el profesional.