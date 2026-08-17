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Así fue el reclamo de Yahir a Mariana Ochoa por la comida en La Casa de los Famosos México 2026

Un descuido por la preparación de los alimentos abrió un nuevo roce entre los habitantes, mientras el cantante toma una postura más firme dentro de la convivencia

Yahir y Mariana Ochoa - (Instagram/@lacasafamososmx)
Yahir y Mariana Ochoa - (Instagram/@lacasafamososmx)
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La comida volvió a convertirse en un tema delicado dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Esta vez, Yahir tuvo que llamar la atención a Mariana Ochoa después de una situación relacionada con la preparación de los alimentos, justo cuando los habitantes enfrentan una semana con recursos limitados.

Yahir explicó que habían hecho una distribución tomando en cuenta el pollo disponible y pidió que cualquier decisión relacionada con los alimentos se consultara previamente. Mariana reconoció el descuido y respondió: “Perdón, tienes razón”.

El momento no pasó completamente desapercibido. Aunque la conversación no terminó en una pelea, dejó sobre la mesa un problema que podría crecer conforme avance la semana.

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Yahir pone orden y Mariana reconoce su descuido

Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna
Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna tras su nula participación en los quehaceres de la casa (Captura de pantalla )

El cantante fue directo con Mariana, pero sin convertir el intercambio en una discusión mayor. “Te voy a pedir que cuando hagas algo así lo platiquemos”, le dijo, explicando que las cantidades habían sido calculadas considerando también ese pollo.

Mariana aceptó el señalamiento y reconoció que no había pensado en ese detalle. “No lo pensé. Perdón”, respondió, mientras Yahir intentaba dejar claro que el objetivo era evitar que el alimento destinado para todos terminara desperdiciado.

La situación quedó aparentemente resuelta entre ambos, pero evidenció que cada decisión en la cocina puede tener consecuencias cuando las provisiones deben alcanzar para todos los habitantes.

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Yahir y su papel dentro de la cocina generan conversación

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La postura de Yahir frente a la administración de los alimentos se ha convertido en una parte visible de su convivencia dentro de la casa. El cantante se ha mostrado pendiente de las cantidades y de la manera en que se utilizan los productos, una actitud que puede generar tanto acuerdos como roces entre sus compañeros.

En una convivencia donde las decisiones cotidianas afectan al grupo completo, su insistencia en organizar y cuidar los alimentos puede interpretarse de distintas maneras.

Para algunos habitantes puede representar responsabilidad; para otros, una forma de involucrarse demasiado en asuntos colectivos.

La comida, el próximo motivo de pleitos en la casa

Grupo de personas en una mesa rosa con patatas fritas, una naranja y botellas de agua; cámaras de televisión y un monitor con logo "La Casa de los Famosos México"
Los habitantes de La Casa de los Famosos México afrontan el desafío del bajo presupuesto para alimentos mientras comparten la mesa común. (YouTube: Canal 5)

Esta semana la situación es todavía más delicada porque los habitantes cuentan con apenas el 50 por ciento del presupuesto semanal, después de no completar la prueba correspondiente. Eso significa que los alimentos deben administrarse con mayor cuidado y que cualquier desperdicio puede afectar directamente a todo el grupo.

El problema no se limita a una pieza de pollo. Cuando los recursos son escasos, también entran en juego las porciones, la planificación de las comidas y las decisiones sobre qué productos utilizar primero. Un pequeño descuido puede terminar provocando una discusión mucho mayor.

Por ahora, Yahir y Mariana lograron cerrar el intercambio sin que escalara, pero la cocina podría convertirse en uno de los principales escenarios de conflicto de la semana. En una casa donde cada movimiento genera reacciones, hasta un plato de comida puede terminar encendiendo la competencia.

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