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Murió el jefe de inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero durante un viaje en Kenia

Michele Sensi-Contugi viajaba junto a su esposa cuando la aeronave se precipitó en una zona boscosa del condado de Samburu. Las autoridades kenianas investigan las causas del siniestro

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El director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi Ycaza, murió este miércoles junto con su esposa, Stephany, en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia. La aeronave transportaba a siete personas y no hubo sobrevivientes, según las autoridades del país africano y el Gobierno ecuatoriano.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:13 de la mañana en el condado de Samburu, una región conocida por sus reservas naturales y destinos turísticos. El helicóptero había despegado de la Reserva Natural de Loisaba con rumbo hacia el área de Ewaso Nyiro cuando se precipitó en una zona de difícil acceso situada cerca del monte Ololokwe.

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La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que a bordo viajaban seis pasajeros y el piloto. El aparato era un Eurocopter EC130 B4 y realizaba un vuelo chárter operado por la compañía local Lady Lori Helicopters. La aeronave trasladaba huéspedes vinculados con la firma turística &Beyond.

Los equipos de emergencia tuvieron dificultades para llegar hasta el lugar del impacto debido a las características del terreno. La Cruz Roja de Kenia informó que participaba en un operativo conjunto con otros organismos para alcanzar la zona y apoyar las labores de respuesta.

Hoy Michele y Stephany nos dejaron demasiado pronto. Pienso en su familia, especialmente en sus hijos y sus padres”, escribió en X el ministro de Transporte de Ecuador, Roberto Luque, al confirmar la muerte del funcionario y su esposa.

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Las autoridades kenianas abrieron una investigación para establecer qué provocó la caída del aparato.

El helicóptero se desplazaba por una región frecuentada por turistas que realizan safaris y excursiones en áreas naturales del norte de Kenia. Tras conocerse el accidente, Tropic Air Kenya informó que envió dos aeronaves para colaborar con las operaciones de búsqueda y rescate.

Los accidentes de este tipo han generado preocupación en el sector turístico keniano. En febrero de este año, seis personas murieron en otro accidente de helicóptero registrado en una zona montañosa del oeste del país.

Un funcionario cercano a Noboa

Sensi-Contugi ocupaba la dirección del principal organismo de inteligencia ecuatoriano y formaba parte del círculo de funcionarios estratégicos del Gobierno de Daniel Noboa. Había llegado a la administración pública en enero de 2024, cuando el presidente lo nombró al frente del entonces Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Su designación se produjo después de la salida de Fausto Cobo, coronel retirado del Ejército que había dirigido esa institución durante el Gobierno del ex presidente Guillermo Lasso. Posteriormente, el organismo pasó a denominarse Centro Nacional de Inteligencia.

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Antes de incorporarse al Ejecutivo, Sensi-Contugi había desarrollado principalmente actividades en el sector privado. Su trayectoria empresarial estuvo relacionada con compañías dedicadas a la producción de artículos de caucho y plástico, además de negocios de comercialización mayorista.

Entre las sociedades con las que estuvo vinculado figura Senco S. A., constituida en 2009 y dedicada a la elaboración de productos de caucho y plástico utilizados para el almacenamiento y envasado. También tuvo relación con Sensistudio S. A., registrada en Guayaquil y orientada al comercio mayorista.

Su llegada a la conducción de inteligencia representó, por tanto, un salto desde el ámbito empresarial hacia una de las áreas más sensibles del Estado ecuatoriano.

El helicóptero se desplazaba por una región frecuentada por turistas que realizan safaris y excursiones en áreas naturales del norte de Kenia. Tras conocerse el accidente, Tropic Air Kenya informó que envió dos helicópteros para colaborar con las operaciones de búsqueda y rescate.

Los accidentes de aeronaves de este tipo han generado preocupación en el sector turístico keniano. En febrero de este año, seis personas murieron en otro accidente de helicóptero registrado en una zona montañosa del oeste del país.

La investigación del siniestro ocurrido en Samburu deberá determinar las circunstancias del vuelo, las condiciones de la aeronave y los factores que llevaron al impacto. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras continúan las tareas en el lugar.

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