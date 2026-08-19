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La autoridad ambiental chilena rechazó un proyecto eléctrico denunciado por Leo DiCaprio

La línea de transmisión Los Cóndores-Río Diamante buscaba conectar los sistemas de Chile y Argentina, pero amenazaba el hábitat de la rana pehuenche

La estrella de Hollywood es un reconocido activista medioambiental.
La estrella de Hollywood es un reconocido activista medioambiental.
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La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región del Maule rechazó este martes la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto que con una inversión de USD 36 millones buscaba conectar los sistemas de Chile y Argentina y que fue denunciado por el actor Leonardo DiCaprio, quien aseguró que su instalación terminaría con la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, de la cual quedan solo unos mil ejemplares.

La autoridad ambiental resolvió que la iniciativa, llevada adelante por la empresa Enel, presentaba varios reparos debido a los efectos que podría acarrear en la biodiversidad y el turismo en la zona.

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El línea de transmisión eléctrica contemplaba un trazado de 26,7 kms partiendo desde la comuna de San Clemente (275 kms al sur de Santiago), y buscaba levantar 76 torres metálicas en territorio chileno desde la nueva subestación Los Cóndores hasta la frontera con Argentina, elevándose entre los 1.450 y 2.667 metros sobre el nivel del mar.

Rana de piel rugosa marrón y verde con ojos dorados y redondos, posada sobre un tronco. El fondo es verde borroso
Alrededor de 1.000 ejemplares quedan de esta especie de anfibio que vive en el valle Pehuenche, en la cordillera entre Chile y Argentina.

La arremetida de Leo DiCaprio

Hace un par de semanas, el actor Leonardo Dicaprio, reconocido activista medioambiental, llamó al Gobierno de Chile a reubicar el proyecto, a fin de evitar la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, especie que vive en la alta cordillera y de la cual solo quedan alrededor de mil ejemplares.

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“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en libertad, y el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, señaló la estrella de Hollywood mediante una publicación en su página de Instagram.

“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, agregó.

Sin embargo, DiCaprio sostuvo que “los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción. El lunes, Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra reloj para proteger a esta especie”.

Un lago con vegetación acuática y dos patos, una torre de transmisión eléctrica con líneas, casas, árboles y un cielo azul
La interconexión eléctrica Los Cóndores-Río Diamante representa una inversión de USD 36 millones.

Así las cosas, la COEVA del Maule detectó eventuales afectaciones a bofedales, sitios arquelógicos, a la ranita pehuenche y a otras especies que viven en la cordillera, amén de realizar objeciones vinculadas al turismo, pues la región posee varios sitios de interés como el paso Pehuenche, la Laguna del Maule y el valle de Los Cóndores, los que suelen recibir a cientos de turistas todos los años.

Además, agrupaciones medioambientales realizaron varias marchas de protesta y manifestaciones en contra del proyecto, el que llegó a acumular más de 16 mil observaciones ciudadanas.

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Chileinterconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto MauleComisión de Evaluación AmbientalLeonardo DiCaprioRana pehuencheArgentina

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