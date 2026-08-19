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Fiscal de Puebla afirma que 9 víctimas perdonaron a Marilyn Cote tras servicios de falsa psiquiatra: Mr. Doctor lo niega

El influencer, que dio a conocer el caso, aseguró que seis de los procesos se encuentran en la etapa intermedia y que ninguno ha llegado a acuerdos reparatorios

Foto: Archivo
Foto: Archivo
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A casi dos años de la detención de Marilyn Cote, abogada que se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, su caso no deja de causar polémica debido a las recientes declaraciones de la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, quien afirmó que 9 de las 11 víctimas que la denunciaron, ya le otorgaron el perdón.

Y es que la fiscal aseguró en conferencia de prensa que la mujer seguirá en prisión debido a que 2 de los denunciantes se negaron a alcanzar acuerdos reparatorios; sin embargo, el creador de contenido Mr. Doctor, quien dio a conocer el caso, contradijo la versión asegurando que él financia personalmente a los abogados de las víctimas y la acusó de mentir ante los medios.

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De acuerdo con la funcionaria, 9 de los 11 pacientes que denunciaron a Marilyn Cote decidieron otorgarle el perdón. También aseguró que la fiscalía ha intentado disuadir a las víctimas de llegar a arreglos económicos con la imputada, pero al parecer no tendrían resultados.

“Nosotros como fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios con la responsable. No podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y pedirles que no lleguen a acuerdos con ellos”, afirmó.

Fiscal de Puebla Idamis Pastor Betancourt
Foto: SSP Puebla

Pastor Betancourt también detalló que la mujer cuenta con un delito de orden federal activo, además de dos carpetas de investigación abiertas, judicializadas y vigentes a nivel estatal, los cuales mantienen a Marilyn Cote recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, en Puebla.

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Mr. Doctor pide a la fiscal no mentir: asegura que seis casos están en etapa intermedia

El influencer Mr. Doctor no tardó en responder luego de las declaraciones de la fiscal, acusándola de mentir debido a que las víctimas no habrían llegado a ningún acuerdo con Marilyn Cote.

“Hoy en la mañana, Idamis Pastor mintió diciendo que le habían otorgado el perdón las víctimas. Eso es mentira, Idamis”, afirmó.

Su principal argumento fue que, frente a las dos carpetas que mencionó la fiscal, el creador de contenido tiene datos de que 6 carpetas se encuentran judicializadas. De ellas, tres están en integración, dos son de orden federal y una ya cuenta con vinculación a proceso. Según Mr. Doctor, todas avanzan hacia la etapa intermedia.

El influencer negó que las carpetas lleven ese curso luego de que, aseguró, él se encuentra financiando a los abogados de las víctimas. Video: Facebook / Mr. Doctor

“Son al menos seis carpetas que están judicializadas”, afirmó. “Hay judicialización de seis carpetas, tres en integración, dos federales, una ya está en federal con vinculación a proceso, que es la que estaba diciendo Idamis, pero las seis están entrando a etapa intermedia”, señaló en un video compartido en sus redes sociales.

Además, añadió que dos de esas carpetas están próximas a adquirir carácter federal. “Hay que informarnos bastante bien”, lanzó con ironía.

Mr. Doctor explicó que tiene conocimiento de los avances de los procesos debido a que él paga a los abogados que llevan el caso en contra de Marilyn Cote.

“¿No te da vergüenza, Idamis Pastor, que un tiktoker reguetonero youtuber que no es abogado como tú, con tanta formación académica, tenga más información de lo que le preguntan los medios de comunicación poblanos?”, acusó.

Marilyn Cote
La mujer que se hacía pasar por psiquiatra fue detenida por las autoridades en Tlaxcala. (Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

Mr. Doctor no limitó su crítica al caso Marilyn Cote y mencionó lo sucedido en el caso de Karla Valeria, que la fiscalía habría catalogado inicialmente como suicidio para después reconocer que se trataba de un feminicidio. Lo presentó como evidencia de un patrón de errores institucionales.

“Yo creo que voy a tener que ir a volverte a gritar afuera y hacer otras manifestaciones porque como que no aprendemos”, advirtió.

Quién es Marilyn Cote

El caso de Marilyn Cote cobró notoriedad en noviembre de 2024, cuando expacientes y usuarios de redes sociales denunciaron que ofrecía consultas como presunta especialista en psiquiatría sin contar con la acreditación correspondiente.

La Cofepris clausuró su consultorio Neuropsychology Clinic: Marilyn Cote, ubicado en Torres Médicas Angelópolis, por operar sin licencia sanitaria, sin personal certificado y con publicidad irregular. Las autoridades también detectaron que expedía recetas con medicamentos controlados usando cédulas profesionales de otros especialistas.

(IG: @cote_marilyn // X: @FiscaliaPuebla)
(IG: @cote_marilyn // X: @FiscaliaPuebla)

Fue detenida el 21 de noviembre de 2024 en Tlaxcala, con la colaboración de la fiscalía local. Desde entonces permanece en el penal femenil de Ciudad Serdán, en Puebla. A lo largo de 2025 y 2026 acumuló nuevas vinculaciones a proceso: por amenazas, usurpación de funciones y, en julio de 2026, por presunto suministro de narcóticos ante un juez federal.

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