Avance de ‘Sueños de libertad’ del lunes 17 de agosto: Begoña no deja de pensar en Andrés y Gabriel vuelve a cargar contra Nieves

Andrés y Juanito en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La tensión no da tregua en Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3 afronta una nueva semana marcada por las sospechas, los conflictos familiares y una crisis empresarial que amenaza con poner contra las cuerdas a los De la Reina.

Y es que, mientras Gabriel intenta recuperar posiciones en distintos frentes, Beatriz continúa investigando qué ocurrió realmente entre Begoña y Andrés. Al mismo tiempo, la situación de Pablo Salazar se deteriorará progresivamente y la relación entre Marta y Fina volverá a verse condicionada por el recuerdo de Pelayo.

Capítulo 627 del lunes 17 de agosto

El capítulo del lunes retomará la historia de Andrés y Valentina justo después de su acercamiento. Los dos amanecerán felices por haber dado un paso más en su relación, sin imaginar que su intimidad quedará expuesta antes de lo esperado.

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Marta se cruzará con ellos en el pasillo de la casa familiar y comprobará de primera mano la complicidad que existe entre ambos. La situación resultará especialmente incómoda para Valentina, que se sentirá avergonzada al ser descubierta por su jefa.

El encuentro añadirá una nueva pieza al complicado entramado sentimental de los protagonistas, especialmente porque la relación entre Andrés y Valentina podría tener consecuencias en otros vínculos.

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

De hecho, Marta tendrá otra preocupación en mente: la propuesta que doña Clara le ha realizado. La madre de Pelayo quiere poner en marcha una fundación benéfica que lleve el nombre de su hijo y considera que Marta es la persona adecuada para ponerse al frente del proyecto.

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La idea, sin embargo, no convence a la mujer. Marta compartirá sus dudas con Fina, consciente de que aceptar el cargo supondría mantener constantemente presente la figura de Pelayo. Para Fina, esta cuestión será especialmente delicada por todo lo ocurrido en el pasado.

Beatriz empieza a atar cabos sobre Begoña y Andrés

La relación entre Begoña y Andrés volverá a estar en el centro de la trama. Beatriz continuará interrogando a Begoña y prestará especial atención a cada una de sus respuestas.

La joven niñera está cada vez más interesada en conocer la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos. Además, Julia será una pieza clave en sus sospechas. La niña adora a su tío Andrés y ha llegado a preguntarle si ahora pasará menos tiempo con ella porque tiene novia.

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Las palabras de Julia harán que Beatriz siga conectando piezas y termine acercándose peligrosamente a la verdad. La situación matrimonial de Begoña tampoco ayuda: aunque continúa ligada a Gabriel, su historia con Andrés pertenece a un pasado que todavía tiene consecuencias en el presente.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por su parte, Andrés hablará con Valentina sobre la complicada situación de Begoña y sobre el hecho de que su antigua amante y excuñada continúa vinculada sentimentalmente a Gabriel. Un asunto que demuestra que, pese a haber intentado pasar página, los fantasmas de su relación siguen muy presentes.

Claudia reconoce finalmente el trabajo de Paula

En la tienda también habrá novedades. Salva elogiará el diseño que Mabel ha preparado para una nueva tienda, aunque la joven no recibirá el cumplido como esperaba y rechazará las palabras de reconocimiento.

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Más positiva será la evolución de la relación entre Claudia y Paula. Después de las últimas tensiones, Claudia terminará reconociendo el buen trabajo que su compañera está realizando como dependienta. Un gesto que podría contribuir a rebajar la tensión entre ambas.

La situación de los perfumes De la Reina, sin embargo, continuará siendo preocupante. Las ventas siguen sin remontar y los protagonistas deberán buscar nuevas estrategias para intentar recuperar la confianza de la clientela.

Miguel y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Gabriel vuelve a presionar a Pablo

En otro de los frentes del episodio, Gabriel informará a Pablo del enfrentamiento que mantuvo el día anterior con Nieves. Lejos de quedarse al margen, el empresario le advertirá de que debería controlar a su esposa.

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Nieves, sin embargo, demostrará que no está dispuesta a dejarse intimidar. La mujer responderá a las presiones de su marido y volverá a plantar cara, elevando todavía más la tensión entre ambos.

Mientras tanto, Eduardo seguirá dando vueltas a la petición que le hizo Roque en su último encuentro. La posibilidad de leer la carta que Federico dejó escrita podría abrir una herida familiar que lleva demasiado tiempo cerrada. En ella podría encontrarse la explicación a algunos de los episodios más dolorosos relacionados con su padre, su madre y su tío.

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La fiesta de Digna y Clara afronta un contratiempo

El intento de recuperar el prestigio de los perfumes también tendrá su momento decisivo. La fiesta organizada por Digna y Clara para promocionar los productos será inicialmente un éxito y permitirá reunir a algunas de las clientas más importantes. Sin embargo, cuando todo parece ir según lo previsto, un imprevisto amenazará con echar por tierra el esfuerzo realizado.

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El episodio terminará además con una noticia especialmente delicada para Pablo. El banquero comunicará a Miguel que ha perdido su puesto en la caja de ahorros después de que el rumor sobre su relación con Marisol haya terminado afectando directamente a su situación profesional.