La marca de aceite que Yahir llamó “de carro” responde a la polémica y aclara: no es patrocinador de La Casa de los Famosos México

Marca de aceite responde a dichos de Yahir. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Luego de que Yahir calificara como “aceite de carro” a una de las marcas que los habitantes usan para cocinar en La Casa de los Famosos México 2026 y los comentarios encendieran la polémica en redes sociales,la marca Nutrioli respondió y salió a aclarar que no tiene relación comercial con el reality.

La aclaración ocurrió después de que el cantante cuestionara el aceite disponible en la casa durante una conversación sobre las compras de la despensa. Yahir aseguró que era “dañino” y lo calificó como “aceite de carro”, una frase que terminó convirtiéndose en uno de los comentarios más comentados del reality en redes sociales esta semana.

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A partir de ahí, el nombre de Nutrioli comenzó a aparecer en la conversación, aunque la marca no era la señalada directamente por Yahir. La empresa decidió entonces publicar un comunicado para deslindarse del programa.

¿Qué dijo Nutrioli?

(Instagram: Nutrioli)

Nutrioli respondió con un comunicado en el que se deslindó del programa de Televisa con una frase directa: “Nutrioli no es patrocinador del reality show de los famosos. Por ello, cualquier expresión o contenido dentro de dicha producción es ajeno a nuestra marca y no representa nuestros principios ni valores”.

La empresa también recordó su trayectoria de más de 20 años en el mercado mexicano y subrayaron que su propósito es “contribuir al bienestar de las familias mexicanas a través de productos de alta calidad”.

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Cerró el comunicado reiterando su postura: “Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer productos de calidad y promover hábitos que contribuyan al bienestar de las familias mexicanas, guiados siempre por la responsabilidad y el respeto”.

En respuesta, algunos internautas criticaron y se burlaron a la marca, señalando que ellos solos “se quemaron”, pues Yahir nunca mencionó a la marca directamente; mientras que otros aplaudieron la reacción a los polémicos dichos.

Cómo arrancó la polémica del “aceite de carro”

Yahir y Yanet García - (X)

El episodio ocurrió antes de la fiesta del viernes de la tercera semana, cuando los habitantes revisaban qué alimentos podrían comprar. El contexto no era menor: los habitantes no lograron superar el reto semanal que garantiza el presupuesto completo para alimentos, lo que los dejó con apenas el 50% de los recursos para la despensa. Eso los obligó a calcular cada compra con más cuidado.

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Yahir propuso comprar aceite de aguacate. Yanet García le recordó que dentro de la casa ya había aceite disponible: “Pero allá hay aceite”. El cantante no se guardó nada: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”. Lo repitió una segunda vez: “Ese aceite está malísimo”.

Yanet intentó bajarle el tono: “Pues es que hay que adaptarnos a lo que haya”. Yahir no cedió y mantuvo su postura mientras el resto de los habitantes continuaba haciendo cuentas. La discusión no escaló más allá del intercambio entre los dos, pero las cámaras del 24/7 lo capturaron todo.

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Entre las opciones que Yanet dijo que tenían que ser prioridad en la despensa fueron el arroz, pollo y huevo.

El antecedente de Adrián Marcelo y la salida de patrocinadores

El canal de YouTube 'La Saga' confirmó la identidad de cuatro celebridades que han aceptado sumarse al reality show. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

La polémica del aceite activó la memoria de los seguidores del reality, que recordaron lo ocurrido en la segunda temporada de 2024, cuando varias marcas retiraron su patrocinio tras los comentarios de Adrián Marcelo contra Gala Montes.

En ese caso, empresas multinacionales y marcas nacionales publicaron comunicados oficiales explicando que los comportamientos observados dentro del programa “no alineaban con sus valores corporativos de respeto, diversidad e inclusión”.

El punto de quiebre en 2024 fue el enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Gala Montes, donde el comediante lanzó comentarios que invalidaban la salud mental de la participante. Las frases fueron catalogadas en redes y medios como violencia de género, y las marcas respondieron retirando sus patrocinios una tras otra.

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