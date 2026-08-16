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La Liendra respondió a las críticas de un seguidor por aprovechar el terremoto y lanzar un documental: “Me están funando”

Mientras en redes lo acusaban de hacer dinero con el terremoto, el creador de contenido presumía de recoger más de 15 millones de pesos en 24 horas y cuatro camiones con insumos que salieron de su propio bolsillo hacia las zonas más afectadas del país

Mauricio Gómez anunció la pieza audiovisual el 13 de agosto con una meta de entre 30 y 40 millones de pesos para los damnificados - crédito @la_leindraa/IG

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Cuando La Liendra anunció su documental sobre el terremoto, fue directo sobre sus dos propósitos: “Vamos también a donar todo lo que haga el documental y, aparte, pues nosotros también vamos a hacer una donación”, dijo el creador de contenido Mauricio Gómez en sus InstaStories el 13 de agosto.

La meta declarada era reunir entre 30 y 40 millones de pesos para los damnificados del sismo de magnitud 7,4 que el 10 de agosto sacudió el occidente de Colombia. Lo que vino después superó las expectativas –y desató una tormenta de críticas–.

En menos de 24 horas, el documental que La Liendra publicó sobre el terremoto en Colombia acumuló más de 15 millones de pesos para las familias damnificadas: cerca de 7,8 millones llegaron por donaciones directas y otros 2.100 dólares –casi 7 millones de pesos– por las reproducciones en YouTube.

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El influenciador ideó una plataforma de donación integrada para que colombianos en el exterior puedan contribuir - crédito @la_liendraa/IG

El anuncio llegó en medio de una oleada de críticas en redes sociales. El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, respondió a sus detractores con cifras en mano y con cargamentos de ayuda en camino.

La acusación y la respuesta con números

La crítica más repetida apuntaba a un supuesto aprovechamiento económico.

“Me están funando por subir un documental sobre el terremoto de acá de Colombia para recaudar fondos”, reconoció La Liendra, y luego le concedió la razón al señalamiento: “Totalmente cierto. Y miren, en tan solo 24 horas, el documental ya recolectó 2.100 dólares, casi siete millones de pesos, solo en reproducciones”.

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El documental de La Liendra espera recolectar fondos suficientes para las donaciones a los damnificados por el terremoto - crédito La Liendra/YouTube

Mientras respondía en cámara, una colaboradora le entregó el reporte de las donaciones recibidas en paralelo. “Vamos superbién. Me acaba de llegar reporte. Vamos en 7.825.000 y aún nos siguen llegando donaciones”, informó la trabajadora a través de un mensaje de audio enviado al influencer.

La suma de ambas cifras llevó al influenciador a concluir: “Lo que quiere decir que el documental en tan solo veinticuatro horas ha recolectado más de 15 millones de pesos para las familias damnificadas del terremoto”.

Cemento, comida y agua de su propio bolsillo

La réplica no se limitó a los números del documental. Mientras sus críticos le pedían que “fuera a ayudar” en lugar de publicar videos, La Liendra mostraba en tiempo real la carga de cuatro camiones con insumos de emergencia.

“Papi, eso estamos haciendo. Mientras usted está viendo el video, nosotros estamos cargando un camión con trescientos bultos de cemento para las ciudades más afectadas”, respondió. A ese cargamento se sumaron trescientos bultos de comida para perros y gatos y trescientas pacas de agua.

Hombre joven, sin camisa, con cabello rubio y tatuajes, sentado, con pantalones azules, en una habitación con puerta de madera, lavabo y espejo.
La Liendra lamentó que estén funándolo por su documental para el terremoto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los envíos tenían destinos concretos: Quindío, Cali, Manizales y Pereira, las zonas más afectadas por el sismo. Y La Liendra fue explícito sobre el origen del dinero: “Esto no son donaciones de parte de las personas. Esto salió de mi bolsillo, porque muchos de los que hoy en día están sin hogar y son víctimas del terremoto, son seguidores míos y yo estoy ahí para ustedes también”.

La Liendra recuerda su conexión con las personas que necesitan ayuda

En medio del cruce con sus detractores, el creador de contenido también respondió al señalamiento de que actuaba desde una posición de privilegio. “Tengo, yo diría más bien conseguí”, dijo al ser interpelado por su dinero.

“Soy un pelado de veintiséis años que hace unos años atrás vivía en una casa de madera, piso de tierra y cuando venteaba, el techo se caía. Pero un día me cansé de ver a mi mamá en la pobreza, así que me puse las pilas para sacarla de ahí”.

El terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia dejó daños en 15 departamentos y abrió una urgencia sanitaria para garantizar el tratamiento del VIH - crédito Jorge Orozco/El País/Colprensa
El terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia dejó daños en 15 departamentos y abrió una urgencia sanitaria para garantizar el tratamiento del VIH - crédito Jorge Orozco/El País/Colprensa

La intervención de su madre en el video añadió otra capa al intercambio. Cuando uno de los comentarios subió de tono, ella cortó: “¿Puta? a mí me respeta. Agradezca que a mi hijo le enseñé a respetar a las mamás de los demás”.

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