América Latina

Chile: prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos acusados de tráfico de menores

Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus integraban una red que cobraba USD 3 mil por cada niño traído al país. Varios de ellos quedaron varados en República Dominicana

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niños desplazados en haití
La organización logró ganancias cercanas a los $800 millones de pesos (USD 870 mil), desde mediados del 2024.

En una causa causa paralela a la que sigue actualmente el Ministerio Público por la pérdida de trazabilidad de parte del Estado de 64 menores haitianos, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos de ese país, Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, acusados de ser los líderes de una red internacional dedicada al tráfico de menores migrantes, lavado de activos y asociación ilícita.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la organización se aprovechaba de la necesidad y el desconocimiento de familias haitianas residentes en Chile, y les cobraban hasta $3 millones de pesos (USD 3.200) por cada menor de edad que prometían traer desde ese país bajo la figura de “reunificación familiar”, papeleo que también gestionaban.

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Una vez enterado el dinero, los niños eran trasladados por pasos inhabilitados hacia República Dominicana para luego volar a Chile, acompañados de un “tutor legal” con permiso notarial gestionado por las familias, a quien ni siquiera conocían.

Sin embargo, la indagatoria arrojó que al menos seis menores quedaron abandonados o varados en la capital dominicana sin concretar el viaje, pasando meses en residencias de menores antes de ser deportados de vuelta a Haití.

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niños desplazados en haití
Al menos seis niños fueron abandonados en la capital dominicana y pasaron meses en centros de menores antes ser devueltos a Haití.

El modus operandi

La red operaba a través de las agencias de viajes “MundoPam” (de Rome) y “Agencia Cananeen” (de Dormeus). Así, habrían logrado ganancias cercanas a los $800 millones de pesos (USD 870 mil), desde mediados del 2024.

Además, Jean Chery Dormeus presidía la ONG “ODEHC”, la cual se adjudicó cerca de $50 millones de pesos (USD 54 mil) en fondos estatales del Gobierno Regional Metropolitano y del Ministerio del Interior desde el año 2021, y trabajaba como “gestor cultural” para un municipio santiaguino.

Ambos imputados además realizaron maniobras en conjunto “blanquear” las ganancias obtenidas mediante la apertura de varias cuentas bancarias, empresas “fachada” y la compra de bienes muebles e inmuebles.

Finalmente, el Ministerio Público logró acreditar también la participación de otros cuatro integrantes de la organización trasnacional, haitianos y dominicanos, quienes viven en dichos países y eran encargados de la logística local.

Así las cosas, y debido a la gravedad de los hechos investigados, el tribunal decretó la prisión preventiva de los acusados y ambos ingresaron al penal Santiago 1, durante los 90 días decretados para la investigación.

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