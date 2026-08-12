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Desmantelan en Panamá presunta red para obtener permisos de armas con documentos falsos

La Operación Tamiz dejó seis aprehendidos, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, por una investigación que apunta a irregularidades dentro de trámites ante la DIASP.

Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron armas de fuego de distintos tipos que serán analizadas como parte de la investigación. Tomada de Instagram
Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron armas de fuego de distintos tipos que serán analizadas como parte de la investigación. Tomada de Instagram
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Una investigación iniciada por una denuncia interna permitió descubrir en Panamá un presunto esquema para conseguir permisos de armas mediante documentación falsa, con participación de funcionarios, exservidores públicos y particulares.

La Operación Tamiz dejó inicialmente seis personas aprehendidas y abrió una nueva investigación sobre los controles utilizados para autorizar la tenencia y portación de armas de fuego.

El operativo fue desarrollado por la Fiscalía Anticorrupción junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y alcanzó diferentes puntos de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Las diligencias, autorizadas previamente por un juez de garantías, permitieron además recuperar armas, documentación y dispositivos tecnológicos que serán sometidos a análisis dentro de la investigación.

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El elemento central del expediente es la posible manipulación del procedimiento utilizado ante la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), dependencia encargada, entre otras funciones, de tramitar y controlar permisos relacionados con armas.

Los investigadores intentan establecer cuántas autorizaciones pudieron obtenerse irregularmente y durante cuánto tiempo habría funcionado el mecanismo.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
La Operación Tamiz dejó seis personas aprehendidas durante diligencias realizadas en Panamá, Panamá Oeste y Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los primeros elementos conocidos, usuarios interesados en conseguir permisos habrían presentado documentos falsificados y contado presuntamente con la colaboración de personas vinculadas al servicio público.

Esa coordinación habría permitido introducir información irregular dentro de los trámites necesarios para adquirir o portar legalmente armas de fuego en Panamá.

La investigación no surgió de manera fortuita. La propia DIASP presentó una denuncia en febrero de 2026 después de detectar posibles irregularidades en los procesos bajo su responsabilidad.

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A partir de esa información, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a reconstruir actuaciones, documentos y vínculos entre los usuarios que realizaban los trámites y funcionarios que podían intervenir en ellos.

Uno de los aspectos que eleva la relevancia del caso es el perfil de algunas de las personas presuntamente relacionadas con el esquema. Entre los aprehendidos figuran funcionarios activos, exfuncionarios y particulares, mientras las investigaciones también alcanzan a integrantes de unidades especiales y de la policía regular, según la información divulgada tras el desarrollo de los allanamientos.

Una mesa de madera con documentos estampados con la palabra FALSO, pasaportes, pistolas, un revólver, un rifle y balas de munición.
La Fiscalía investiga la presunta utilización de documentación falsa para tramitar permisos de adquisición o portación de armas de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de servidores vinculados a los organismos de seguridad es precisamente uno de los puntos que deberá esclarecer la Fiscalía.

Los investigadores tendrán que determinar qué función desempeñó cada persona dentro del supuesto mecanismo, si existieron pagos o beneficios a cambio de facilitar los trámites y si las irregularidades fueron episodios aislados o respondían a una estructura organizada.

Los allanamientos dejaron además elementos que podrían resultar importantes para reconstruir esas actuaciones. Las autoridades encontraron armas de fuego de distintos tipos, documentos y varios equipos tecnológicos, materiales que serán sometidos a las correspondientes verificaciones.

Parte de la investigación deberá determinar si las armas localizadas guardan relación directa con permisos obtenidos mediante documentación presuntamente adulterada.

El nombre escogido para el operativo, “Tamiz”, hace referencia precisamente a un instrumento utilizado para separar o filtrar elementos, una denominación que coincide con una investigación centrada en los controles aplicados a quienes buscan acceder legalmente a armas.

Pistola, cargador, balas, casquillos, fajo de billetes de cien dólares y papeles con chinchetas y cuerdas sobre un tablero de corcho.
La investigación comenzó después de una denuncia presentada por la DIASP en febrero de 2026 por posibles irregularidades en sus trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, la Fiscalía deberá establecer dónde fallaron esos filtros institucionales y si fueron deliberadamente burlados desde dentro del sistema.

La DIASP mantiene entre sus responsabilidades el control y regulación de actividades relacionadas con armas, municiones y materiales sujetos a supervisión estatal.

Por esa razón, una eventual alteración de sus procedimientos trasciende la falsificación documental: podría implicar que personas que no cumplían los requisitos establecidos consiguieran autorizaciones que de otra manera no habrían recibido.

El Ministerio Público investiga los hechos bajo la posible comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.

Un juez desenfocado vestido con toga negra golpea un mazo de madera sobre una mesa. Se observa un emblema en la pared y personas al fondo.
Las diligencias fueron autorizadas por un juez de garantías y se concentraron en distintos puntos de tres provincias del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la responsabilidad individual de cada aprehendido tendrá que establecerse durante el proceso. Las seis detenciones constituyen una fase inicial de la investigación y no representan una declaración de culpabilidad.

Los aprehendidos deberán ser llevados ante un juez de garantías para las audiencias correspondientes al Sistema Penal Acusatorio, donde la Fiscalía presentará los elementos recopilados hasta ahora.

En esa instancia se discutirá la legalidad de las aprehensiones, la eventual imputación de cargos y las medidas cautelares que podrían aplicarse mientras continúan las investigaciones.

La Operación Tamiz deja ahora varias interrogantes abiertas para los investigadores, principalmente cuántos permisos pudieron tramitarse utilizando información falsa y cuántas armas terminaron en manos de sus beneficiarios.

También deberá establecerse si existen más personas involucradas y hasta dónde alcanzó la presunta colaboración interna que habría permitido superar los controles establecidos para acceder legalmente a armas de fuego en Panamá.

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