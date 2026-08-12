35 años de prisión a madre y su hijo tras enterrar viva a una mujer de la tercera edad en el occidente salvadoreño

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 35 años de prisión a una madre y su hijo por el asesinato agravado de una mujer de la tercera edad en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal de Sentencia de Chalatenango, en el norte de El Salvador, impuso 35 años de prisión a madre e hijo condenados por el asesinato agravado de una mujer de la tercera edad ocurrido en septiembre de 2024. Este caso ha despertado consternación en la comunidad por la crueldad del delito y la relación de los agresores con la víctima.

De acuerdo con la presentación de la Fiscalía General de la República (FGR), los responsables del crimen fueron identificados como Sonia Elizabeth Ibáñez de Mejía y su hijo José Alexander Mejía Ibáñez. Ambos llegaron hasta la vivienda de la víctima, ubicada en el cantón San José, Chalatenango Sur, con el propósito de consumar el asesinato. Según la acusación, utilizaron engaños para convencer a la mujer de consumir bebidas embriagantes, con el fin de perder su consciencia y proceder a enterrarla viva, según reveló investigaciones policiales.

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Las investigaciones fiscales lograron establecer que la víctima fue privada de libertad en su propio hogar. El cuerpo de la mujer fue localizado días después por las autoridades, quienes confirmaron las circunstancias del crimen.

De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles sobre la relación que existía entre la víctima y los acusados.

La Fiscalía General de la República identificó a Sonia Elizabeth Ibáñez de Mejía y José Alexander Mejía Ibáñez como responsables del crimen en Chalatenango. (Foto cortesía redes sociales)

Feminicidios en El Salvador: una tendencia persistente

La violencia de género continúa afectando gravemente a El Salvador. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se documentaron 14 feminicidios en el país. De estos, el 57.1% fue cometido por parejas, exparejas o familiares de las víctimas.

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Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormusa, advirtió que la violencia feminicida persiste a pesar de la reducción general de homicidios. Juárez señaló que este fenómeno representa un desafío de seguridad nacional, ya que afecta a mujeres de todas las edades y estratos sociales.

El informe de Ormusa destaca que mayo fue el mes más letal, con cinco feminicidios registrados. El departamento de Santa Ana encabezó la lista con seis casos, seguido de San Salvador con tres. Otros departamentos afectados fueron La Libertad, La Paz, Cabañas y Usulután. El occidente del país concentró el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres.

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Una rosa roja, un marcador de evidencia y el contorno de una víctima sobre el pavimento mojado simbolizan la cruda realidad de un femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades reportaron la captura del 70% de los agresores, con 11 detenciones realizadas y dos responsables muertos tras cometer el crimen. El uso de armas blancas fue la modalidad más frecuente, con un 21,4% de los casos, seguido de asfixia y armas de fuego, ambas con un 14,3%. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 26 y 65 años, aunque en cinco homicidios no se pudo determinar la edad.

Ormusa alertó sobre la falta de transparencia en los datos oficiales, ya que las instituciones de seguridad no clasifican todos los asesinatos de mujeres como feminicidios. La cifra de feminicidios registrada en 2026 iguala la del mismo periodo de 2025, lo que revela la continuidad del problema y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y protección en un contexto de alta vulnerabilidad para las mujeres salvadoreñas.

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