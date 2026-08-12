El Tribunal Supremo Electoral abrirá un centro de empadronamiento para deportados en el aeropuerto de ciudad de Guatemala (Congreso de la República de Guatemala)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anunció la creación de un centro de empadronamiento en el aeropuerto de la capital para que los ciudadanos deportados puedan actualizar su residencia electoral y votar en las elecciones generales de 2027, una respuesta a un vacío detectado tras el cierre del plazo de actualización para quienes habían fijado su domicilio en Estados Unidos.

La medida fue expuesta ante la Comisión de Migrantes del Congreso de la República junto con otro dato que muestra la escala del desafío: en los comicios de 2023 apenas votaron desde el extranjero alrededor de 1.500 guatemaltecos. Para el segundo semestre de 2026, el tribunal prevé 40 comisiones al exterior con el fin de ampliar el padrón migrante antes de la convocatoria electoral.

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El magistrado vocal Mario Alexander Velásquez explicó a los diputados que los connacionales deportados con residencia electoral registrada en Estados Unidos quedaron fuera del padrón guatemalteco cuando cerró el período de actualización el 22 de enero de 2026, un año antes de la convocatoria prevista para el 22 de enero de 2027. El nuevo módulo busca corregir esa situación en el punto de recepción de retornados.

“La intención de este centro de atención es que ellos puedan actualizar su residencia para poder votar en Guatemala, en la localidad que establezcan su residencia”, dijo Velásquez durante la sesión. El magistrado precisó que el espacio funcionará solo para personas que regresen al país por vía de deportación.

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6. El Tribunal Supremo Electoral abrirá un centro de empadronamiento para deportados en el aeropuerto de ciudad de Guatemala (Congreso de la República de Guatemala)

El módulo en el aeropuerto busca corregir un vacío legal y operativo

La restricción al acceso del centro responde, según expuso el magistrado, a la necesidad de evitar alteraciones irregulares del padrón electoral. El mecanismo no estará abierto al público general y se concentrará exclusivamente en los retornados atendidos en el aeropuerto.

Para los guatemaltecos que ya habían vuelto al país antes de que se instale el módulo, el tribunal prevé localizarlos con apoyo de los registros del Instituto Guatemalteco de Migración. Esa base conserva las direcciones declaradas por cada persona al ingresar a Guatemala y permitirá, según lo planteado ante los legisladores, enviar comisiones móviles a los domicilios registrados para facilitar el empadronamiento.

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“Es un caso no previsto”, sostuvo Velásquez al justificar la salida jurídica diseñada por el TSE. El magistrado señaló que la Ley Electoral y de Partidos Políticos faculta al pleno de magistrados a resolver situaciones no contempladas expresamente, por lo que el proyecto será elevado en las próximas semanas para su aprobación formal.

El TSE habilitó un padrón único para votar en cualquier centro de Estados Unidos

La comparecencia ante el Congreso también sirvió para detallar cambios en el reglamento del voto en el extranjero. Mediante el Acuerdo 242-2026, aprobado el 15 de julio y publicado en el Diario de Centro América el 28 de julio, el tribunal creó un padrón único nacional para los guatemaltecos residentes fuera del país.

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Ese cambio permitirá que cualquier connacional empadronado vote en cualquier centro habilitado en Estados Unidos, sin importar la ciudad en la que se inscribió. Para impedir el doble sufragio, el TSE trabaja en un sistema de verificación electrónica interconectada entre los distintos puntos de votación.

El acuerdo también redefinió los documentos válidos para el proceso. El Documento Personal de Identificación sigue siendo el único aceptado para el empadronamiento inicial, pero el pasaporte guatemalteco vigente podrá usarse el día de la votación siempre que el ciudadano haya registrado antes su DPI.

La tarjeta consular quedó fuera del esquema. Velásquez explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha podido ponerla en marcha por pendientes con autoridades estadounidenses, lo que impide garantizar certeza sobre su emisión en ese territorio.

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La magistrada Karin Romero informó además sobre una visita oficial realizada la semana anterior a Washington, donde el TSE se reunió con cónsules y con representantes de otros países que ya organizaron elecciones en el exterior. Uno de los objetivos fue explorar acuerdos con autoridades migratorias de Estados Unidos para evitar operativos de detención durante las jornadas electorales.

“Con los acercamientos que tuvimos ya se ha hecho en otros países”, afirmó Romero. La magistrada mencionó a Colombia como referencia de alta participación migrante asociada a ese tipo de coordinación.

Los datos expuestos por el tribunal ante la comisión legislativa muestran avances todavía limitados en la ampliación del padrón. En febrero y marzo de 2026 se registraron 807 empadronados nuevos y 1.394 cambios de residencia, mientras que la primera comisión de la nueva magistratura, desplegada la semana anterior a la reunión, sumó 126 inscripciones nuevas y 217 actualizaciones en cuatro ciudades de Estados Unidos.

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Las próximas jornadas se concentrarán principalmente en consulados y en los llamados sábados consulares. El tribunal dejó atrás, por el clima de inseguridad migratoria en Estados Unidos, las actividades en restaurantes, panaderías y centros de paquetería que había utilizado en ciclos anteriores para acercarse a la comunidad guatemalteca.