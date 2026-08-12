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El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse desde el telescopio del observatorio más antiguo de Europa: la Torre Redonda de Copenhague

El monarca ha vuelto de sus vacaciones para reinaugurar el Observatorio Popular de la Torre Redonda tras seis meses de trabajos

El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse en la Torre Redonda de Copenhague (Instagram)
El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse en la Torre Redonda de Copenhague (Instagram)
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El rey Federico X de Dinamarca ha reaparecido este 12 de agosto en Copenhague tras sus vacaciones con una imagen ligada a la astronomía: ha reinaugurado el Observatorio Popular de la Torre Redonda y ha seguido desde allí el eclipse solar parcial visible en la capital danesa, en su primer acto oficial después del paréntesis estival y un día después del regreso de la reina Mary.

El momento central del eclipse en la zona danesa se ha producido a las 20:03:38, cuando ha alcanzado su máximo sobre Copenhague con un 83,51% del disco solar cubierto por la Luna, mientras que en España ha llegado al 100% en muchos puntos. La ceremonia se ha celebrado durante “el raro eclipse solar de la tarde”, como lo ha descrito la Casa Real danesa, un marco escogido para reabrir el observatorio de la Rundetårn, la Torre Redonda de la capital. Allí, el monarca ha abierto las compuertas de la cúpula y ha podido observar el cielo y el eclipse a través del telescopio restaurado del recinto.

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La reapertura ha llegado después de seis meses de trabajos en la cúpula del observatorio y en el telescopio de 1929. El acto ha servido, por tanto, para vincular la vuelta del jefe del Estado danés a la agenda institucional con una restauración patrimonial y con un fenómeno astronómico visible desde la ciudad.

El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse en la Torre Redonda de Copenhague (Instagram)
El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse en la Torre Redonda de Copenhague (Instagram)

Federico X en la Torre Redonda

La observación se ha realizado desde el Folkeobservatoriet, el Observatorio Popular situado en la Rundetårn, uno de los edificios más reconocibles del país. Allí se ha dado la primera aparición oficial del rey tras el verano, en una jornada marcada por el eclipse y por la recuperación de una de las instalaciones científicas históricas de Dinamarca.

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La Torre Redonda fue levantada por iniciativa de Christian IV en 1642 y a día de hoy es considerada la construcción de observatorio en funcionamiento más antigua de Europa. Se trata de una torre del siglo XVII ubicada en el centro de Copenhague y concebida originalmente como observatorio astronómico.

El edificio es conocido por su rampa helicoidal, que completa siete vueltas y media hasta alcanzar la parte superior, y por las vistas panorámicas sobre la ciudad. También forma parte del complejo Trinitatis, integrado además por una capilla universitaria, la Iglesia Trinitatis y una biblioteca universitaria vinculada a la Universidad de Copenhague, fundada en 1482.

El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse en la Torre Redonda de Copenhague (Instagram)
El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse en la Torre Redonda de Copenhague (Instagram)

El regreso de las vacaciones de la familia real danesa

En la actualidad, la Torre Redonda mantiene una triple función: mirador, observatorio astronómico público y monumento histórico. La Sala de la Biblioteca, situada sobre la iglesia y accesible únicamente a través de la rampa de la torre, acoge habitualmente exposiciones y conciertos. La vuelta de Federico X se ha producido tan solo un día después de que la reina Mary reapareciera en Alemania en los Campeonatos del Mundo de Aquisgrán, una de las grandes citas internacionales de la hípica, donde se desplazó junto a la princesa Benedicta, hermana de la reina Margarita.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Esa presencia de la reina Mary no figuraba en la agenda oficial y ha coincidido con el periodo de vacaciones de la familia real danesa, tradicionalmente asociado al palacio de Gråsten. Fue en julio cuando la reina, junto al resto de la dinastía Glücksburg, inauguró el verano. La reaparición del monarca en Copenhague y la de la reina en Aquisgrán ordenan de hecho el retorno de la pareja real a la escena pública y sus labores como monarcas.

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