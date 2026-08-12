República Dominicana confirma que sus ciudadanos no figuran entre las víctimas del terremoto en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene activos sus canales de comunicación para orientar a dominicanos y coordinar la asistencia en Bogotá. REUTERS/Sergio Acero

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El Gobierno de la República Dominicana aseguró que no existen ciudadanos dominicanos entre los afectados por el terremoto que sacudió Colombia el 11 de agosto. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), que mantiene una vigilancia activa ante la emergencia y sostiene comunicación permanente con las autoridades colombianas.

La cancillería dominicana informó que hasta el momento no se han registrado dominicanos entre las víctimas ni entre los heridos y subrayó que la Embajada y el Consulado General de República Dominicana en Bogotá continúan en contacto con las autoridades locales para actualizar el estado de los connacionales.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento, en los reportes oficiales no hay dominicanos entre las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia este lunes”, señala el comunicado oficial.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que los canales de comunicación para los dominicanos en Colombia permanecen activos. El personal diplomático ofrece orientación y asistencia a cualquier ciudadano que lo requiera.

Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, que informa la ausencia de ciudadanos dominicanos entre los afectados por el terremoto en Colombia.

Además, en respuesta a la solicitud preliminar de asistencia internacional formulada por las autoridades colombianas, el Gobierno dominicano puso en marcha un centro de acopio de ayuda humanitaria.

El centro de acopio está recibiendo donaciones y entre los insumos solicitados se encuentran medicamentos, insumos médicos, alimentos enlatados, líquidos para hidratación, alimentos no perecederos, productos secos y toallas húmedas para higiene. El personal designado está a cargo de la recepción, clasificación y organización de las donaciones, asegurando su adecuada custodia hasta el momento de su entrega a las comunidades colombianas afectadas.

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Colombia continúa bajo alerta tras un terremoto devastador

Colombia permanece en estado de máxima alerta tras el fuerte sismo que sacudió extensas regiones del país el lunes 11 de agosto. De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno colombiano, el número de víctimas mortales supera los 200 y los heridos ascienden a más de 2,500, cifras que podrían aumentar a medida que avanzan las labores de rescate. El presidente colombiano declaró la situación de “desastre nacional” y advirtió sobre la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos y réplicas en las próximas horas.

El terremoto provocó el colapso de edificios en varias ciudades del centro del país y generó daños en infraestructuras clave, incluidas terminales aéreas y hospitales. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y rescate, así como la distribución de ayuda humanitaria en la zona cafetera, una de las áreas más afectadas.

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El video de una perrita asomándose entre los escombros en Pereira recorrió las redes la noche del 11 de agosto, conmocionando a cientos de personas. Su rescate, coordinado por bomberos y veterinarios tras el terremoto, fue celebrado por el concejal Héctor Hernández, quien destacó: “Pudimos salvar a Kiara” - crédito elmandelosperros / Instagram

El sismo también se sintió en países vecinos, como Panamá y Ecuador, donde las autoridades implementaron protocolos de emergencia ante la posibilidad de afectaciones secundarias. El Gobierno colombiano continúa evaluando los daños y coordinando el apoyo internacional, a la espera de que la cifra de víctimas y damnificados pueda estabilizarse en las próximas horas.

El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7.4 en la escala de Richter, afectó a buena parte del territorio colombiano y se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín.

Mientras tanto, la comunidad internacional, incluyendo la República Dominicana, mantiene el monitoreo de la situación y la disposición de recursos para asistir en las labores de ayuda y reconstrucción. El compromiso dominicano se refleja tanto en la asistencia diplomática como en la movilización de recursos materiales para las poblaciones más vulnerables.

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