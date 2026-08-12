República Dominicana ocupa el primer lugar en inmigración per cápita a Estados Unidos a nivel regional

República Dominicana registra la mayor tasa de inmigración per cápita hacia Estados Unidos en América Latina. (Imagen: cortesía)

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República Dominicana aparece actualmente como uno de los países de América Latina con la mayor tasa de inmigración per cápita hacia Estados Unidos. En 2024, más de 69,000 dominicanos obtuvieron la residencia permanente en ese país, una cantidad relevante tanto por su volumen como por la vía de acceso predominante, que suele estar vinculada a la reunificación familiar.

La migración dominicana muestra particularidades en las cifras reportadas por la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Durante los primeros ocho meses del año fiscal estadounidense, la sede diplomática procesó más de 54,000 solicitudes de visas de inmigrante, lo que representa el doble de lo registrado en otros países latinoamericanos. Según estos datos, República Dominicana se ubica como el segundo país del mundo, después de México, en cuanto al volumen de procesamiento de visas de inmigrante hacia Estados Unidos.

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Estados Unidos sigue siendo el principal destino para quienes emigran desde República Dominicana. De acuerdo con el Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior publicado en 2026, citado por Diario Libre, la población dominicana residente en territorio estadounidense supera los 2.5 millones, lo que equivale aproximadamente al 83 % de quienes viven fuera del país caribeño.

La presencia dominicana se concentra principalmente en cinco estados: Nueva York (872,294), Nueva Jersey (389,580), Florida (323,418), Pensilvania (227,647) y Massachusetts (214,756). Estos datos reflejan patrones de asentamiento que, en muchos casos, se explican por la existencia de redes familiares previas.

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Acceso a residencia y reunificación familiar

El acceso a la residencia permanente legal en Estados Unidos por parte de dominicanos se da, en su gran mayoría, a través de lazos familiares. De las 69,630 green cards concedidas en 2024, 34,530 correspondieron a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y 34,640 a otras categorías de preferencia familiar. De esta manera, cerca del 99.3 % de los casos se resolvieron por motivos familiares, mientras que solo 320 residencias estuvieron vinculadas a aspectos laborales.

Más de 69.000 dominicanos obtuvieron la residencia permanente en Estados Unidos en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información oficial, la reunificación familiar es la vía más utilizada para obtener la residencia, mientras que las opciones por empleo representan una proporción mucho menor.

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Un documento divulgado a principios de 2026 por el expresidente Donald Trump menciona que el 68.1 % de los hogares de inmigrantes dominicanos en Estados Unidos recibe algún tipo de asistencia pública. Esta cifra ubica a la República Dominicana en el primer puesto entre los países latinoamericanos y en el quinto a nivel mundial en la lista presentada, precedida por Somalia, Bután, Yemen e Islas Marshall.

Nuevas políticas migratorias y asistencia social

El informe, citado también por Diario Libre, no especifica los tipos de programas incluidos, aunque el dato ha suscitado debates en el marco de las políticas migratorias más restrictivas promovidas por la administración Trump. Como parte de estas acciones, República Dominicana fue seleccionada para implementar el Public Charge Bond, un sistema piloto que contempla el pago de fianzas de hasta seis cifras para ciertos solicitantes de visas, con el propósito de asegurar que no se transformen en carga pública para el Estado.

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El programa está dirigido a solicitantes que, durante el proceso consular, sean considerados en riesgo de requerir asistencia estatal bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Si la persona cumple con el resto de los requisitos y paga la fianza, podría obtener la visa. De no hacerlo, la solicitud puede ser rechazada.

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo procesó más de 54.000 solicitudes de visas de inmigrante en los primeros ocho meses del año fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto regional, la República Dominicana es el sexto país latinoamericano con mayor número de migrantes en Estados Unidos, solo superado por México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba. Sin embargo, destaca por registrar la tasa per cápita más alta de la región, lo que indica que, en proporción a su población, ningún otro país latinoamericano envía más personas a territorio estadounidense.

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El flujo migratorio, junto con la proporción de hogares que reciben asistencia social, ha motivado la aplicación de controles y programas piloto por parte de las autoridades estadounidenses. Las cifras y medidas recientes permiten observar la complejidad del fenómeno migratorio dominicano, marcado por la centralidad de los vínculos familiares, las expectativas de oportunidades y los cambios en los requisitos legales y económicos.