América Latina

Jair Bolsonaro fue trasladado a un hospital para someterse a exámenes tras un incidente en prisión

Según la policía federal, el parte indicó lesiones superficiales y la ausencia de déficit neurológico

Guardar
Jair Bolsonaro fue trasladado desde
Jair Bolsonaro fue trasladado desde la prisión federal de Brasilia a un hospital privado tras una caída en su celda (Reuters)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue trasladado este miércoles desde la prisión federal de Brasilia a un hospital privado de la ciudad para realizarse diversos exámenes médicos, tras sufrir una caída en su celda durante la madrugada del martes.

El exmandatario brasileño regresó a la unidad penitenciaria en horas de la tarde del miércoles, luego de la batería de exámenes practicados en el hospital.

El operativo fue organizado por la Policía Federal (PF), que escoltó a Bolsonaro desde la sede policial hasta el hospital DF Star. Según informó AP, el exmandatario llegó alrededor del mediodía y permaneció aproximadamente cinco horas bajo observación médica.

En el centro de salud se le practicaron una tomografía computarizada, una resonancia magnética del cráneo y un electroencefalograma, pruebas solicitadas por la defensa y autorizadas por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).

El ministro Alexandre de Moraes
El ministro Alexandre de Moraes autorizó el traslado de Bolsonaro al hospital tras recibir documentación médica adicional (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

La decisión judicial se basó en un informe médico de la propia PF, presentado el martes, que indicaba que el expresidente presentaba trauma leve en la cabeza y una herida superficial en el rostro.

Durante la estadía en el hospital, Bolsonaro estuvo acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien expresó en redes sociales la necesidad de atención médica inmediata para el ex jefe de Estado.

Michelle Bolsonaro acompañó al expresidente
Michelle Bolsonaro acompañó al expresidente durante su internación en el hospital DF Star (Reuters)

Además, varios simpatizantes y los diputados Coronel Chrisostomo y Bia Kicis acudieron al hospital para manifestar su respaldo al exmandatario.

En el parte médico presentado a la corte, la Policía Federal reportó que Bolsonaro se encontraba consciente, orientado y sin signos de déficit neurológico.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con indicación de discreción por parte del STF, que instruyó a la PF sobre la logística y la obligación de garantizar el retorno seguro del exmandatario a la prisión.

La caída ocurrió mientras Bolsonaro dormía en su celda, en la noche del lunes al martes.

Su salud ha requerido seguimiento
Su salud ha requerido seguimiento médico frecuente en los últimos meses (Europa Press)

O Globo indicó que el operativo de regreso también fue coordinado por la Policía Federal, en cumplimiento estricto de la orden judicial. Cabe señalar que Bolsonaro había salido del hospital apenas una semana antes, tras someterse a una cirugía de doble hernia, y su salud ha requerido seguimiento médico frecuente en los últimos meses.

Bolsonaro permanece privado de su libertad desde finales de noviembre, cumpliendo una condena de veintisiete años y tres meses impuesta por el Supremo Tribunal Federal. El fallo lo responsabilizó por la tentativa de derrocamiento del sistema democrático brasileño, tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro regresó a la prisión
Bolsonaro regresó a la prisión en la noche del miércoles tras varias horas de observación médica (Reuters)

Según las agencias, la sentencia incluyó penas para varios de sus aliados, a quienes se les atribuyó la planificación de acciones orientadas a atentar contra las máximas autoridades del país.

El proceso judicial documentó la existencia de un complot que incluía planes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio ministro Alexandre de Moraes. Además, las investigaciones identificaron un intento coordinado para promover una insurrección a comienzos de 2023.

(Con información de EFE y AP)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBolsonaroBrasil

Últimas Noticias

El Tribunal Constitucional de Bolivia analiza recursos contra dos decretos de Rodrigo Paz

La presidenta del TCP, Paola Prudencio, informó que la institución recibió varias acciones de inconstitucionalidad contra dos decretos: el de medidas económicas y el que avala el ejercicio de la Presidencia a distancia

El Tribunal Constitucional de Bolivia

El presidente del BID visitará Bolivia para reunirse con el Gobierno y los empresarios privados

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó que su presidente, Ilan Goldfajn, visitará Bolivia el 13 y 14 de enero. Es la primera vez en 15 años que la máxima autoridad del ente financiero llega al país

El presidente del BID visitará

Operativo militar en Ecuador dejó pérdidas millonarias a las mafias del narcotráfico en la frontera norte

Una operación del Bloque de Seguridad en Sucumbíos decomisó más de dos toneladas de droga y afectó una ruta fluvial clave del tráfico transnacional

Operativo militar en Ecuador dejó

Marco Rubio y Daniel Noboa reforzaron coordinación en seguridad regional

El secretario de Estado de EE. UU. destacó el rol de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y abordó con el presidente la crisis en Venezuela

Marco Rubio y Daniel Noboa

El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

El miércoles amaneció con 13 piquetes contra el decreto que establece medidas económicas para enfrentar la crisis. Ante la resistencia de la Central Obrera, el Gobierno busca acuerdos con otros sectores

El Gobierno de Rodrigo Paz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Salario mínimo de 2026: Gobierno

Salario mínimo de 2026: Gobierno Petro explicó la fórmula que hay para que no suba el precio de la vivienda con el aumento

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: manifestantes siguen en la carretera México-Toluca por refugio franciscano

Refugio Franciscano, la disputa por un predio en donde rescataron a más de 900 animales y que provocó cierres en la México-Toluca

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: Sheinbaum pide respetar el proyecto tras protestas de vecinos

Claudia López celebró el regreso de Falcao a Millonarios con pulla contra candidato presidencial: “El único tigre que amamos”

INFOBAE AMÉRICA
Bruselas plantea suspender temporalmente aranceles

Bruselas plantea suspender temporalmente aranceles a fertilizantes para aliviar la presión sobre el campo

Crónica del FC Barcelona - Athletic Club: 5-0

La centrocampista venezolana Gaby deja el Atlético de Madrid por el América

El Sevilla FC traspasa a Ramón Martínez al Real Valladolid y se guarda una opción de recompra

Vivian: "Tengo que pedir perdón a nuestros aficionados, y que confíen en nosotros"

ENTRETENIMIENTO

Bruno Mars reveló la portada

Bruno Mars reveló la portada de su primer disco en 10 años

Kymothée arrasa Hollywood: Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que transforma cada aparición con estilo y complicidad

Netflix revela el primer vistazo de la nueva serie de los hermanos Duffer tras el final de ‘Stranger Things’

Nick, hijo de Rob Reiner, volvió a la corte con la cabeza rapada: famoso abogado renunció al caso

Cuánta es la fortuna de MrBeast, el youtuber con más seguidores en el mundo