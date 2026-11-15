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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 15 de noviembre: expansión del Frente frío 6 causará lluvias y descenso de temperatura

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Este domingo 15 de noviembre de 2026 se esperan lluvias y chubascos en distintas regiones del país, debido a la presencia del frente frío número 6 y la interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad de ambos litorales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sureste, mientras que el noroeste tendrá lluvias y rachas de viento de hasta 50 km/h.

¿Dónde lloverá en México este domingo 15 de noviembre?

El frente frío número 6 permanecerá con características de estacionario sobre el noroeste del territorio nacional, donde ocasionará chubascos en Baja California y Baja California Sur, además de viento con rachas de 30 a 50 km/h.

Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo, el frente frío número 5 todavía provocará lluvias puntuales fuertes en:

  • Chiapas (norte y este).
  • Tabasco (sur).
  • Campeche (costa y norte).
  • Yucatán (norte y este).
  • Quintana Roo.

También se esperan intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Infografía con el mapa de la Ciudad de México que presenta temperaturas mínimas y máximas e iconos de clima para dieciséis alcaldías
Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional detalla las temperaturas máximas y mínimas previstas para las alcaldías de la Ciudad de México. (Conagua clima)

¿Cómo estará el clima en CDMX y el Valle de México?

Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde, sin lluvias.

La temperatura máxima será de 23 a 25 °C y la mínima de 11 a 13 °C, con viento del suroeste de 5 a 15 km/h y rachas de hasta 35 km/h.

En el Estado de México se prevén lluvias aisladas, además de ambiente frío en zonas altas durante las primeras horas del día.

Vista satelital de la Tierra que muestra México y Centroamérica, áreas de Estados Unidos, el golfo de México y el Caribe con extensas nubes blancas
El panorama meteorológico del domingo estará marcado por precipitaciones en buena parte del país, con especial atención en el sureste por las lluvias fuertes y en el noroeste por los efectos del frente frío número 6. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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